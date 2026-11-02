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Στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση πέρασαν από τις 2 Νοεμβρίου και οι επιχειρήσεις με τζίρο έως 1 εκατ. ευρώ, καθώς ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος εφαρμογής του μέτρου. Με περιθώριο προσαρμογής έως τις 31 Ιανουαρίου 2027, εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες πρέπει να επιλέξουν πάροχο ή τις δωρεάν εφαρμογές της ΑΑΔΕ για την έκδοση των τιμολογίων τους.

Παράλληλα, από την Πρωτοχρονιά η ψηφιακή παρακολούθηση των εμπορευμάτων επεκτείνεται στη φόρτωση, στη μεταφόρτωση και στην παραλαβή, δίνοντας στην Εφορία πληρέστερη εικόνα από την τιμολόγηση μέχρι την παράδοση των προϊόντων.

Στη δεύτερη περίοδο εντάσσονται επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως και 1 εκατ. ευρώ βάσει της δήλωσης για το φορολογικό έτος που άρχισε εντός του 2023. Κριτήριο είναι ο τζίρος εκείνης της χρήσης και όχι τα σημερινά τους έσοδα. Το χρονοδιάγραμμα αποτυπώνεται στις αποφάσεις Α.1197/2026 και Α.1198/2026, που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ Β’ 5905 της 30ής Σεπτεμβρίου και καθορίζουν τα επόμενα βήματα για τιμολόγια και ψηφιακά παραστατικά διακίνησης.

Σταδιακή εφαρμογή

Η μετάβαση ξεκινά στις 2 Νοεμβρίου, με δυνατότητα σταδιακής εφαρμογής έως τις 31 Ιανουαρίου 2027. Στο διάστημα αυτό επιτρέπεται η παράλληλη χρήση εμπορικών και λογιστικών προγραμμάτων, συστημάτων ERP ή της ειδικής φόρμας καταχώρισης. Η μεταβατική περίοδος δίνει χρόνο για να προσαρμοστούν οι εφαρμογές και να ξεκινήσει η ηλεκτρονική έκδοση, αλλά η αξιοποίησή της προϋποθέτει εμπρόθεσμη υποβολή της προβλεπόμενης δήλωσης έναρξης ή χρήσης, με ημερομηνία έναρξης χρήσης το αργότερο στις 2 Νοεμβρίου. Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν υπηρεσίες παρόχου οφείλουν να υποβάλουν Δήλωση Eναρξης Ηλεκτρονικής Eκδοσης Στοιχείων, με ημερομηνία έναρξης ισχύος τις 2 Νοεμβρίου, και να αρχίσουν την ηλεκτρονική έκδοση μέσα στη μεταβατική περίοδο.

Αντίθετα, όσες εκδίδουν αποκλειστικά μέσω timologio ή myDATAapp από τις 2 Νοεμβρίου, χωρίς να χρησιμοποιήσουν το διάστημα σταδιακής εφαρμογής, δεν χρειάζεται να υποβάλουν τη συγκεκριμένη δήλωση έναρξης, όπως διευκρινίζει η ΑΑΔΕ.

Το οριστικό όριο είναι η 1η Φεβρουαρίου 2027. Από τότε, για τις επιχειρήσεις της δεύτερης περιόδου τα τιμολόγια που εμπίπτουν στην υποχρέωση θα εκδίδονται και θα διαβιβάζονται αποκλειστικά μέσω παρόχου ή των εφαρμογών της ΑΑΔΕ. Το πλαίσιο καλύπτει τις προβλεπόμενες συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Eνωσης και με το Δημόσιο. Για τα συγκεκριμένα παραστατικά σταματά η δυνατότητα απευθείας διαβίβασης στο myDATA μέσω ERP. Προσοχή χρειάζεται από τις επιχειρήσεις που εκδίδουν σήμερα τιμολόγια μέσω εμπορικού προγράμματος. Η διαβίβαση στοιχείων στο myDATA δεν αρκεί για να καλύψει τη νέα υποχρέωση.

Χρειάζεται εγκαίρως έλεγχος, σε συνεργασία με τον λογιστή και την εταιρεία υποστήριξης του λογισμικού, για τις απαιτούμενες προσαρμογές. Τα εμπορικά προγράμματα μπορούν να παραμείνουν στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης, αλλά η έκδοση και διαβίβαση των συγκεκριμένων τιμολογίων πρέπει να ακολουθεί τα προβλεπόμενα κανάλια.

Η συμμόρφωση, πάντως, μπορεί να γίνει και χωρίς συνδρομή σε ιδιώτη πάροχο. Οι δωρεάν εφαρμογές timologio και myDATAapp της ΑΑΔΕ καλύπτουν και περιπτώσεις έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων για δημόσιες συμβάσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Αρχή στις 30 Σεπτεμβρίου, περίπου 655.000 επιχειρήσεις, σχεδόν το 70% των δυνητικά υπόχρεων της δεύτερης περιόδου, χρησιμοποιούσαν ήδη πάροχο ή τις εφαρμογές της για συναλλαγές χονδρικής.

Η επόμενη φάση

Το δεύτερο μέτωπο ανοίγει την 1η Ιανουαρίου 2027 με την επόμενη φάση των ψηφιακών δελτίων αποστολής. Για τις επιχειρήσεις και τις διακινήσεις που υπάγονται στο πλαίσιο γίνεται υποχρεωτική η διαβίβαση δεδομένων φόρτωσης, μεταφόρτωσης, παραλαβής και ποσοτικού ελέγχου. Η προετοιμασία επεκτείνεται από το λογιστήριο στην αποθήκη και στη μεταφορά των προϊόντων. Αντίστοιχες λειτουργίες έχουν ενσωματωθεί στο timologio, ενώ το myDATAapp υποστηρίζει σάρωση και παραλαβή παραστατικών.

Ειδική πρόβλεψη ισχύει για τη μεταφορά ελαιοκάρπου από τους ελαιώνες παραγωγών του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ προς τα ελαιοτριβεία για έκθλιψη. Εφόσον οι παραγωγοί δεν ανήκουν στην πρώτη περίοδο εφαρμογής, η σχετική εξαίρεση διατηρείται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και η υποχρέωση ενεργοποιείται από την Πρωτοχρονιά. Προϋπόθεση είναι το ελαιοτριβείο να εκδίδει δελτίο ποσοτικής παραλαβής κατά την παραλαβή του ελαιόκαρπου.

Το επόμενο ορόσημο είναι η 1η Ιανουαρίου 2028, όταν γίνεται υποχρεωτική η διαβίβαση δεδομένων της Ενιαίας Κωδικοποίησης Ειδών βάσει της Συνδυασμένης Ονοματολογίας. Με νεότερες αποφάσεις μπορεί να οριστεί διαφορετικός χρόνος για συγκεκριμένες κατηγορίες αποθεμάτων. Μέχρι να ενεργοποιηθεί κάθε επιμέρους υποχρέωση επιτρέπεται προαιρετική διαβίβαση των σχετικών δεδομένων στο myDATA, ώστε να προηγηθούν δοκιμές, προσαρμογή των εφαρμογών και εξοικείωση του προσωπικού.