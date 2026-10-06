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Νέα περιθώρια προσαρμογής στις επιχειρήσεις δίνουν το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΑΔΕ, μεταθέτοντας τις ημερομηνίες για την υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις επιχειρήσεις με τζίρο έως 1 εκατ. ευρώ, αλλά και για τη Β’ φάση της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αποθεμάτων.

Η αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα αποσκοπεί στο να δοθεί στις επιχειρήσεις ο απαραίτητος χρόνος για τις τεχνικές προσαρμογές και την ομαλή συμμόρφωσή τους με τις νέες υποχρεώσεις.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση για επιχειρήσεις έως 1 εκατ. ευρώ

Η μετάθεση αφορά τις επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει ακαθάριστα έσοδα έως 1.000.000 ευρώ, βάσει της δήλωσης του φορολογικού έτους που ξεκίνησε εντός του 2023.

Ήδη, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου και της ΑΑΔΕ, έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος. Περίπου 655.000 επιχειρήσεις, δηλαδή σχεδόν το 70% του συνόλου των δυνητικά υπόχρεων της δεύτερης περιόδου, χρησιμοποιούν ήδη πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης ή τις εφαρμογές της ΑΑΔΕ timologio και myDATAapp για τις συναλλαγές χονδρικής.

Μάλιστα, μόνο κατά τον τελευταίο μήνα σχεδόν 488.000 επιχειρήσεις υπέβαλαν τη σχετική δήλωση ή ενεργοποίησαν υπηρεσίες παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης ή τις εφαρμογές της ΑΑΔΕ.

Το νέο χρονοδιάγραμμα

Η υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων ξεκινά στις 2 Νοεμβρίου 2026.

Από τις 2 Νοεμβρίου 2026 έως τις 31 Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται περίοδος σταδιακής εφαρμογής, κατά την οποία θα υπάρχει δυνατότητα παράλληλης χρήσης προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων, όπως εμπορικά ή λογιστικά προγράμματα και ERP, ή της ειδικής φόρμας καταχώρισης.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να συμμορφωθούν μέσω:

Υπηρεσίας Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων

των δωρεάν εφαρμογών της ΑΑΔΕ timologio και myDATAapp

Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα πρέπει να υποβάλουν Δήλωση Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων, με ημερομηνία έναρξης την 2α Νοεμβρίου 2026, και να ξεκινήσουν την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων μέσα στην περίοδο σταδιακής εφαρμογής.

Αντίθετα, όσες επιχειρήσεις επιλέξουν να εκδίδουν αποκλειστικά τα τιμολόγιά τους από τις 2 Νοεμβρίου 2026 μέσω timologio ή myDATAapp και δεν επιθυμούν να αξιοποιήσουν την περίοδο σταδιακής εφαρμογής, δεν χρειάζεται να υποβάλουν τη συγκεκριμένη δήλωση.

Τι αλλάζει από 1η Φεβρουαρίου 2027

Από την 1η Φεβρουαρίου 2027, η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων για συναλλαγές B2B στην Ελλάδα, συναλλαγές με τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε. και B2G θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης ή των εφαρμογών timologio και myDATAapp της ΑΑΔΕ.

Από την ίδια ημερομηνία, τα δεδομένα των συγκεκριμένων παραστατικών δεν θα μπορούν να διαβιβάζονται στο myDATA με άλλο τρόπο, όπως μέσω ERP.

Ψηφιακά παραστατικά διακίνησης αποθεμάτων

Αλλαγές υπάρχουν και στο χρονοδιάγραμμα για τη Β’ φάση της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αποθεμάτων, η οποία θα εφαρμοστεί πλέον στο σύνολο των επιχειρήσεων.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 ενεργοποιούνται οι διαδικασίες φόρτωσης, μεταφόρτωσης και παραλαβής για την ψηφιακή παρακολούθηση και ιχνηλασιμότητα της διακίνησης αποθεμάτων, καθώς και η διαβίβαση των δεδομένων ποσοτικού ελέγχου.

Στη συνέχεια, από την 1η Ιανουαρίου 2028, τίθεται σε εφαρμογή η Ενιαία Κωδικοποίηση Ειδών, βάσει της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (TARIC).

Μέχρι την ημερομηνία έναρξης κάθε επιμέρους υποχρέωσης, οι επιχειρήσεις μπορούν να διαβιβάζουν προαιρετικά τα σχετικά δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Παράλληλα, έχει ήδη τεθεί στη διάθεση των χρηστών νέα έκδοση της εφαρμογής myDATAapp, η οποία περιλαμβάνει δυνατότητα σάρωσης και παραλαβής παραστατικών. Αντίστοιχα, το timologio περιλαμβάνει λειτουργίες που αφορούν τη Β’ φάση της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αποθεμάτων.

Τι ισχύει για τους ελαιοπαραγωγούς

Ειδική πρόβλεψη αφορά τους ελαιοπαραγωγούς αγρότες. Η έναρξη της υποχρέωσης έκδοσης παραστατικών διακίνησης και διαβίβασης των δεδομένων της Α’ φάσης μεταφέρεται για την 1η Ιανουαρίου 2027, ταυτόχρονα με την έναρξη της Β’ φάσης.

Η μετάθεση ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την παραλαβή του ελαιοκάρπου, τα ελαιοτριβεία εκδίδουν δελτίο ποσοτικής παραλαβής και αφορά όσους δεν εντάσσονται στις υπόχρεες οντότητες της πρώτης περιόδου εφαρμογής.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία my1521 της ΑΑΔΕ, τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, τις εργάσιμες ημέρες από τις 07:00 έως τις 20:00, ή ψηφιακά μέσω της υπηρεσίας my1521 όλο το 24ωρο.

Οι σχετικές θεματικές αφορούν την ηλεκτρονική τιμολόγηση, το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής και τις εφαρμογές myDATAapp και timologio.

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