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Με πρόβλεψη για επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,3% τo 2027, μείωση της ανεργίας στο 7,9%, αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,8% αλλά και πρόσθετα μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων κατατέθηκε στη Βουλή ο κρατικός προϋπολογισμός του 2027. Ακόμη προβλέπει σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

Στο επίκεντρο του οικονομικού σχεδιασμού βρίσκονται οι αυξήσεις μισθών, οι φορολογικές ελαφρύνσεις, η ενίσχυση συνταξιούχων και ευάλωτων ομάδων, καθώς και η διεύρυνση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Ξεχωρίζουν η θέσπιση επιδόματος Χριστουγέννων 500 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους, τίθεται στόχος αύξησης του κατώτατου μισθού στο ποσό των 1.000 ευρώ, με δύο διαδοχικές αυξήσεις τον Απρίλιο 2027 και τον Ιανουάριο 2028, και η ενεργοποίηση νέου Σπίτι μου 3 ύψους 2 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπονται φορολογικές ελαφρύνσεις για αγρότες, τρίτεκνους και ελεύθερους επαγγελματίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά ο Κρατικός Προϋπολογισμός κατατέθηκε αποκλειστικά σε άυλη, ψηφιακή μορφή, σηματοδοτώντας μια αλλαγή στη διαδικασία υποβολής του στη Βουλή.

Οι προβλέψεις αποτυπώνουν την προσδοκία ότι η ελληνική οικονομία θα εξακολουθήσει να αναπτύσσεται ταχύτερα από την Ευρωζώνη, παρά το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

Νωρίτερα όπως έγραφε το Newmoney, καθοριστική θα είναι και η ανακοίνωση που αναμένεται σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την αξιολόγηση του ελληνικού αιτήματος για να εισπράξει η χώρα τις τελευταίες δόσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού ύψους 11,3 δισ. ευρώ.

Ανάπτυξη 2,3% και επενδύσεις με άνοδο 7,9% το 2027

Σύμφωνα με το βασικό μακροοικονομικό σενάριο, το ελληνικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,3% το 2027 και 2% το 2026, ενώ η οικονομία της Ευρωζώνης προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 1,2% και τα δύο έτη.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, το 2027 θα αποτελέσει το έβδομο διαδοχικό έτος κατά το οποίο η Ελλάδα καταγράφει υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σε ονομαστικούς όρους, το ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί από 263,4 δισ. ευρώ το 2026 σε 275,9 δισ. ευρώ το 2027.

Κεντρικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία αναμένεται να διαδραματίσουν οι επενδύσεις, οι οποίες προβλέπεται να ενισχυθούν κατά 7,9% το 2027, μετά την αύξηση κατά 7,7% το 2026. Η επενδυτική δραστηριότητα εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει περίπου 1,6 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση του ΑΕΠ. Η αξία των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να φτάσει το 19,8%, περιορίζοντας περαιτέρω την απόσταση από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Ενίσχυση 400 ευρώ στους συνταξιούχους και επίδομα 500 ευρώ στο Δημόσιο

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στα μέτρα ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Από τον Νοέμβριο του 2026, η ετήσια οικονομική ενίσχυση για συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες αυξάνεται στα 400 ευρώ καθαρά.

Το μέτρο επεκτείνεται στο σύνολο των συνταξιούχων ηλικίας άνω των 65 ετών, ενώ παράλληλα προβλέπεται τιμαριθμική αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων.

Μία ακόμη παρέμβαση αφορά τους εργαζομένους στο Δημόσιο, καθώς από τον Δεκέμβριο του 2027 προβλέπεται η καταβολή επιδόματος Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς.

Φοροελαφρύνσεις για αγρότες, τρίτεκνους και ελεύθερους επαγγελματίες

Ο Προϋπολογισμός του 2027 ενσωματώνει επίσης νέες φορολογικές παρεμβάσεις που είχαν ανακοινωθεί στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Σε συνέχεια της φορολογικής μεταρρύθμισης του 2026, μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους.

Για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπονται σημαντικές μειώσεις φόρων, ενώ προωθούνται επιταχυνόμενες αποσβέσεις για επιχειρήσεις που επενδύουν σε μηχανολογικό εξοπλισμό.

Παράλληλα, προβλέπονται η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, με αφετηρία την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου.

Για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δημιουργείται επίσης νέο δανειοδοτικό και εγγυοδοτικό πρόγραμμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ, με πόρους από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

«Σπίτι μου ΙΙΙ» με 2 δισ. ευρώ και νέος λογαριασμός για τη νέα γενιά

Στο επίκεντρο του νέου προϋπολογισμού βρίσκεται και η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Προβλέπεται η δημιουργία του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙΙ», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, καθώς και η παράταση φορολογικών κινήτρων που έχουν ήδη θεσπιστεί για την αγορά κατοικίας.

Παράλληλα, εισάγεται ένα νέο μέτρο ενίσχυσης της αποταμίευσης για τη νέα γενιά.

Πρόκειται για τη δημιουργία ειδικού επενδυτικού λογαριασμού με κρατική συνεισφορά, μέσω του οποίου το κράτος θα καταβάλλει ποσό ισόποσο με την ετήσια κατάθεση του γονέα, με ανώτατο όριο τα 1.200 ευρώ τον χρόνο.

Στο 128,5% του ΑΕΠ υποχωρεί το δημόσιο χρέος

Στο δημοσιονομικό σκέλος, ο προϋπολογισμός προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 3,6% του ΑΕΠ για το 2026 και 3,2% για το 2027.

Το συνολικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται σε πλεόνασμα 0,6% του ΑΕΠ το 2026 και 0,1% το 2027.

Παράλληλα, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί από 135,8% το 2026 σε 128,5% το 2027, συνεχίζοντας την πτωτική του πορεία.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η Ελλάδα αναμένεται να καταγράψει για έβδομη συνεχόμενη χρονιά τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μάλιστα, το 2026 εκτιμάται ότι θα αποτελέσει ιστορικό ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια η Ελλάδα αναμένεται να πάψει να είναι η χώρα με το υψηλότερο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην ΕΕ.

Οι προκλήσεις για το 2027

Στην επιστολή τους προς τους βουλευτές, ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Θάνος Πετραλιάς επισημαίνουν ότι το διεθνές οικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, οι αναταράξεις στο διεθνές εμπόριο, οι διακυμάνσεις των τιμών ενέργειας και οι δημοσιονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ευρωπαϊκές οικονομίες συνθέτουν ένα απαιτητικό σκηνικό.

Στους παράγοντες αβεβαιότητας προστίθενται οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Παρά τις προκλήσεις αυτές, το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία διαθέτει τις προϋποθέσεις για να διατηρήσει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από την Ευρωζώνη, στηριζόμενη στην αύξηση των επενδύσεων, την ενίσχυση των εισοδημάτων και τη συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής.

Αναλυτικά σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών:

Κατατέθηκε στη Βουλή ο Κρατικός Προϋπολογισμός για το 2027 από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027. Στη σχετική επιστολή προς τους Βουλευτές, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, αναφέρουν τα εξής:

«Το διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα, η οποία απορρέει τόσο από τις γεωπολιτικές εξελίξεις όσο και από τις αναταράξεις στο διεθνές εμπόριο, από τις σημαντικές διακυμάνσεις των διεθνών τιμών ενέργειας και από τις αποκλίσεις στις οικονομικές προοπτικές μεταξύ των χωρών. Η παρατεταμένη γεωπολιτική ένταση, ιδίως στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες εντάσεις στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις, επιβαρύνει την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα, ενώ συγχρόνως παρατηρείται αύξηση των δημοσιονομικών κινδύνων σε πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες.

Παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για έβδομο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ρυθμός ανάπτυξης για την Ευρωζώνη εκτιμάται σε 1,2% για το 2026 και το 2027. Το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από 263,4 δισ. ευρώ το 2026 σε 275,9 δισ. ευρώ το 2027. Παράλληλα, ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 4% το 2026 σε 2,8% το 2027.

Επιπλέον, οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 7,7% το 2026 και 7,9% το 2027 έναντι 1,0% και 1,4% στην Ευρωζώνη αντίστοιχα, με τον λόγο επενδύσεων προς ΑΕΠ να εκτιμάται σε 18,9% το 2026 και 19,8% το 2027.

Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω από 8,4% το 2026 σε 7,9% το 2027, το οποίο αντιστοιχεί στο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα μετά το 2008. Οι αμοιβές ανά εργαζόμενο αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω, με αύξηση 3,9% το 2027 έναντι 3,7% το 2026.

Σημαντικό ρόλο στην επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και στην αύξηση των εισοδημάτων διαδραματίζουν οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν στην 90η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας προβλέπονται σημαντικές μειώσεις φόρων για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, επιταχυνόμενες αποσβέσεις για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος με αφετηρία την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη καθώς και σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου. Παράλληλα, οι επενδύσεις ενισχύονται επιπλέον μέσα από τη σημαντική ενίσχυση του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων καθώς και από ένα νέο δανειοδοτικό και εγγυοδοτικό πρόγραμμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που προέρχεται από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σε συνέχεια της φορολογικής μεταρρύθμισης του 2026 ο φορολογικός συντελεστής έως τα 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τριτέκνους μηδενίζεται. Με σκοπό την πρόσθετη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, από τον Νοέμβριο 2026 η ετήσια ενίσχυση που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι, τα άτομα με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες αυξάνεται σε 400 ευρώ καθαρά και επεκτείνεται στο σύνολο των συνταξιούχων ηλικίας άνω των 65 ετών, τα αναπηρικά επιδόματα τιμαριθμοποιούνται, ενώ από τον Δεκέμβριο 2027 καταβάλλεται επίδομα εορτών Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς.

Επιπλέον, τίθεται στόχος αύξησης του κατώτατου μισθού στο ποσό των 1.000 ευρώ, με δύο διαδοχικές αυξήσεις που θα λάβουν χώρα τον Απρίλιο 2027 και τον Ιανουάριο 2028, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές μειώνονται περαιτέρω κατά 0,5% στον ιδιωτικό τομέα. Για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος δημιουργείται πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ» με πόρους 2 δισ. ευρώ και παρατείνεται η εφαρμογή μίας σειράς φορολογικών κινήτρων που έχουν υιοθετηθεί, ενώ για την ενίσχυση της προοπτικής της νέας γενιάς θεσπίζεται ειδικός επενδυτικός λογαριασμός με κρατική συνεισφορά, η οποία είναι ισόποση με το ποσό που καταθέτει κάθε χρόνο ο γονέας και μέχρι 1.200 ευρώ ετησίως.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού αναμένεται να διαμορφωθεί σε 3,6% του ΑΕΠ για το 2026 και σε 3,2% το 2027, ενώ το συνολικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε 0,6% το 2026 και σε 0,1% το 2027. Σε αυτό το πλαίσιο, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης, ως ποσοστό του ΑΕΠ, αναμένεται να παρουσιάσει για έβδομο συναπτό έτος τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση στην ΕΕ και να διαμορφωθεί σε 128,5% το 2027 έναντι 135,8% το 2026.

Η Ελλάδα έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να ενισχύσει σημαντικά τη διεθνή οικονομική της θέση, καταγράφοντας ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης και σημαντική πρόοδο στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών. Το 2026 επιτυγχάνεται ένα ιστορικό ορόσημο: για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια, η χώρα μας αναμένεται να πάψει να έχει το υψηλότερο δημόσιο χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρόοδος αυτή στηρίζεται στη συνεπή εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, στη δημοσιονομική υπευθυνότητα, στην πολιτική σταθερότητα και, πρωτίστως, στη συλλογική προσπάθεια των Ελλήνων πολιτών.

Το 2027 διαμορφώνεται μέσα σε ένα σύνθετο και απαιτητικό διεθνές περιβάλλον. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και στο διεθνές εμπόριο, οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και οι πολιτικές και οι δημοσιονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, δημιουργούν νέες αβεβαιότητες».