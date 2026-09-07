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Σε 1.000 νέες προσλήψεις Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) προχωρούν οι Ένοπλες Δυνάμεις για το 2026, με τις σχετικές προκηρύξεις να έχουν πλέον δημοσιευθεί και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων να ανοίγει για τους ενδιαφερόμενους. Η φετινή διαδικασία παρουσιάζει και μια σημαντική διαφοροποίηση, καθώς για πρώτη φορά προβλέπονται 25 θέσεις στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής.

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν την Τρίτη 25 Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. Φ.424/44/365084/Σ.7083/2026 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β΄ 5010/10.08.2026.

Οι συνολικά 1.000 θέσεις κατανέμονται στον Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό, την Πολεμική Αεροπορία, το Κοινό Σώμα Πληροφορικής και το Κοινό Νομικό Σώμα, καλύπτοντας διαφορετικές ειδικότητες και ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η κατανομή των 1.000 θέσεων ΕΠΟΠ

Το μεγαλύτερο μέρος των νέων προσλήψεων αφορά τον Στρατό Ξηράς, όπου προβλέπεται η κάλυψη 370 θέσεων ΕΠΟΠ, σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 44/2026.

Για το Πολεμικό Ναυτικό προβλέπονται αρχικά 300 θέσεις, βάσει του ΦΕΚ 45/2026. Παράλληλα, με ξεχωριστή προκήρυξη προβλέπονται ακόμη 50 θέσεις ΕΠΟΠ, οι οποίες αφορούν την ειδικότητα Επιχειρήσεων/Επικοινωνιών (ΕΕ/ΡΕ). Οι συγκεκριμένες προσλήψεις περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ 46/2026.

Στην Πολεμική Αεροπορία διατίθενται συνολικά 250 θέσεις Επαγγελματιών Οπλιτών, όπως προβλέπει το ΦΕΚ 49/2026.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δημιουργία θέσεων για το Κοινό Σώμα Πληροφορικής των Ενόπλων Δυνάμεων. Για πρώτη φορά η διαδικασία προσλήψεων ΕΠΟΠ περιλαμβάνει 25 θέσεις στον συγκεκριμένο κλάδο, οι οποίες προβλέπονται στο ΦΕΚ 47/2026.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσει πλέον πιο έντονα τις ειδικότητες της Πληροφορικής στον σχεδιασμό στελέχωσης μέσω ΕΠΟΠ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ψηφιακές υποδομές και τα πληροφοριακά συστήματα αποκτούν αυξανόμενη σημασία στη λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τέλος, άλλες 5 θέσεις ΕΠΟΠ προβλέπονται για το Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με το ΦΕΚ 48/2026.

Έτσι, η συνολική κατανομή διαμορφώνεται σε 370 θέσεις στον Στρατό Ξηράς, 350 στο Πολεμικό Ναυτικό, 250 στην Πολεμική Αεροπορία, 25 στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής και 5 στο Κοινό Νομικό Σώμα, φτάνοντας συνολικά τις 1.000 προσλήψεις.

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά

Η διαδικασία για τους υποψηφίους πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση της αίτησης με φυσική παρουσία στο αρχικό στάδιο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής, μαζί με τα δικαιολογητικά που προβλέπει η αντίστοιχη προκήρυξη, μέσω των ειδικών ηλεκτρονικών εφαρμογών των Γενικών Επιτελείων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους όρους της προκήρυξης που αφορά τον κλάδο και την ειδικότητα που επιθυμούν, καθώς σε κάθε περίπτωση καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα προσόντα και τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στην ορθή ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων, καθώς η ολοκλήρωση της αίτησης και η εμπρόθεσμη υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων αποτελούν βασικό μέρος της διαδικασίας επιλογής.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις

Οι υποψήφιοι έχουν στη διάθεσή τους 20 ημέρες από τη δημοσίευση των προκηρύξεων για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Το χρονικό περιθώριο αφορά τόσο την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης όσο και την κατάθεση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με όσα ορίζονται ξεχωριστά σε κάθε προκήρυξη.

Με τις νέες προσλήψεις ενισχύεται η στελέχωση των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ η πρώτη ένταξη θέσεων ΕΠΟΠ στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής αποτελεί μία από τις βασικές διαφοροποιήσεις της φετινής διαδικασίας.

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