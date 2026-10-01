Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μπορεί ένας κρύος καφές να επηρεάσει τις πιθανότητες κάποιου να κερδίσει μια θέση εργασίας; Το ερώτημα μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά έχει εξελιχθεί στην τελευταία μικρή «σύγκρουση» γύρω από τη Gen Z και τους άγραφους κανόνες του εργασιακού χώρου.

Η συζήτηση ξεκίνησε στο TikTok, όπου χρήστες διαφωνούν για το αν ένας υποψήφιος που εμφανίζεται σε συνέντευξη κρατώντας καφέ απλώς φροντίζει να παραμείνει σε εγρήγορση ή παραβιάζει έναν βασικό κανόνα επαγγελματικής συμπεριφοράς. Το θέμα πήρε τέτοιες διαστάσεις, ώστε έφτασε μέχρι το LinkedIn News, με τη συντάκτρια Ρέιτσελ Κλάινμαν να κάνει λόγο για μια έντονη αντιπαράθεση που έχει εξαπλωθεί στα social media.

Οι γνώμες των recruiters διίστανται. Για ορισμένους, η παρουσία ενός καφέ μπορεί να λειτουργήσει ως στοιχείο απόσπασης της προσοχής ή να εκληφθεί ως δείγμα υπερβολικά χαλαρής στάσης. Αντίθετα, άλλοι θεωρούν αδόκιμο να κρίνεται ένας υποψήφιος από λεπτομέρειες που δεν σχετίζονται με τις επαγγελματικές του ικανότητες.

Η Gen Z βλέπει διαφορετικά τους άγραφους κανόνες

Η Κόλιν Μπάτσελντερ, ιδρύτρια και CEO της συμβουλευτικής Indiviti, η οποία βοηθά νέους της Gen Z να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, θεωρεί ότι το ζήτημα αποκαλύπτει κυρίως τη διαφορά ανάμεσα στις προσδοκίες των νεότερων εργαζομένων και εκείνες των hiring managers. «Αυτή η γενιά διεκδικεί όρια στην εργασία, δίκαιες αμοιβές και ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Για εκείνους, το να φέρουν iced coffee σε μια συνέντευξη δεν είναι ένδειξη ασέβειας. Είναι απλώς ένα ρόφημα», ανέφερε στο Business Insider.

Κατά την ίδια, υπάρχει σήμερα σημαντικό χάσμα ανάμεσα σε όσα η Gen Z θεωρεί φυσιολογικά και σε όσα εξακολουθούν να περιμένουν οι υπεύθυνοι προσλήψεων. Μάλιστα, σχολιάζει ότι εάν ένας καφές αποτελεί πραγματικά λόγο απόρριψης, ίσως αυτό θα έπρεπε να διευκρινίζεται εξαρχής στην πρόσκληση για τη συνέντευξη.

Το πρόβλημα μπορεί να είναι απλώς… πρακτικό

Η Αμάντα Ογκουστίν, career expert και εκπρόσωπος της Careerminds, θα προτιμούσε να έχει τελειώσει τον καφέ της πριν περάσει την πόρτα της εταιρείας, όχι τόσο λόγω κάποιου αυστηρού κανόνα etiquette, όσο για να αποφύγει περιττούς περισπασμούς. Ένα κρύο ποτήρι μπορεί να αφήσει το χέρι βρεγμένο λίγο πριν από τη χειραψία, ο καφές μπορεί να επηρεάσει την αναπνοή και, κυρίως, ένας αγχωμένος υποψήφιος μπορεί εύκολα να τον χύσει.

Η ίδια, πάντως, θεωρεί κάπως ξεπερασμένη τη γενική συμβουλή ότι ένας υποψήφιος δεν πρέπει ποτέ να εμφανίζεται με ρόφημα. Πολλά εξαρτώνται από τον κλάδο και την κουλτούρα της εταιρείας. Σε μία startup, για παράδειγμα, όπου ο καφές και τα ενεργειακά ποτά μπορεί να αποτελούν καθημερινό κομμάτι της εργασιακής ζωής, η εικόνα είναι πολύ διαφορετική από ένα περισσότερο παραδοσιακό επαγγελματικό περιβάλλον. Για όσους δεν είναι βέβαιοι, η Ογκουστίν προτείνει την ασφαλέστερη επιλογή, να αφήσουν τον καφέ πριν από τη συνέντευξη και, εφόσον ο interviewer τους προσφέρει κάτι να πιουν, να δεχθούν. Μια επίσκεψη στον χώρο του καφέ ή στην κουζίνα μπορεί μάλιστα να προσφέρει μια μικρή εικόνα της καθημερινότητας και της κουλτούρας της εταιρείας.

«Προσλαμβάνετε ανθρώπους ή ελέγχετε τι πίνουν;»

Πολύ λιγότερο προβληματισμένος εμφανίζεται ο Στιβ Λέβι, επικεφαλής talent sourcing στη Form Energy. Για τον ίδιο, η συζήτηση γύρω από τον iced coffee χάνει το ουσιαστικό ερώτημα μιας πρόσληψης, αν ο άνθρωπος που βρίσκεται απέναντι στον recruiter μπορεί πράγματι να αποδώσει στη συγκεκριμένη θέση. «Είστε τόσο προσηλωμένοι στο αν κάποιος πίνει κρύο καφέ ώστε χάνετε από τα μάτια σας ότι η θέση παραμένει κενή 90 ημέρες αργότερα;», σχολίασε. «Προσλαμβάνετε ανθρώπους για να κάνουν τη δουλειά ή περνάτε τον χρόνο σας ελέγχοντας τις επιλογές τους στα ροφήματα;»

Ο Λέβι υποστηρίζει ότι οι εργοδότες έχουν εδώ και χρόνια απορρίψει κατάλληλους υποψηφίους με βάση χαρακτηριστικά που ελάχιστη σχέση έχουν με την απόδοσή τους, από τα τατουάζ μέχρι τα ακαδημαϊκά προσόντα. Κατά την άποψή του, η αντιμετώπιση ενός καφέ ως κριτηρίου πρόσληψης είναι απλώς μια ακόμη μορφή προκατάληψης. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι οι κανόνες του εργασιακού περιβάλλοντος αλλάζουν μαζί με την κοινωνία. Όπως το κοστούμι τριών τεμαχίων έπαψε εδώ και χρόνια να αποτελεί αυτονόητη ενδυμασία γραφείου, έτσι και άλλες συμβάσεις γύρω από το τι θεωρείται «επαγγελματικό» μπορεί σταδιακά να αλλάξουν.

Διαβάστε ακόμη

Ποια επαγγέλματα αντέχουν στην επέλαση της AI – Οι δεξιότητες που θα μετρούν περισσότερο στην αγορά εργασίας

Η άμμος που αποθηκεύει ενέργεια και θερμαίνει κτήρια

Παίζει ρόλο η εμφάνιση στη δουλειά;

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ