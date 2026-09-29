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Αυξημένη κατά 2,5% ήταν το 2025 η κατανάλωση για ένδυση και υπόδηση στην Ελλάδα, με τη συνολική ετήσια δαπάνη να διαμορφώνεται στα 4,6 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ, που παρουσιάζει με σημερινή του ανακοίνωση ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδας (ΣΕΠΕΕ).

Η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία δείχνει ότι τα ελληνικά νοικοκυριά αύξησαν τις συνολικές καταναλωτικές τους δαπάνες το 2025, χωρίς ωστόσο η ένδυση και η υπόδηση να ακολουθήσουν τον ίδιο ρυθμό.

Ειδικότερα, η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών ανήλθε το 2025 στα 1,820 εκατ. ευρώ, έναντι 1,725 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 5,5%. Εάν, ωστόσο, συνυπολογιστεί ο πληθωρισμός, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 2,6%, η αύξηση σε σταθερές τιμές περιορίζεται στο 2,9%.

Στα 443 ευρώ η ετήσια δαπάνη ανά άτομο

Σε ό,τι αφορά την ένδυση και την υπόδηση, η μέση ετήσια δαπάνη ανά άτομο αυξήθηκε στα 443 ευρώ πέρυσι, από 432 ευρώ το 2024. Η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε άνοδο περίπου 2,5%, χαμηλότερη από την αύξηση της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο της ένδυσης και υπόδησης στο συνολικό καταναλωτικό καλάθι υποχώρησε οριακά, στο 4,9% το 2025, από 5% το 2024.

Στην έκτη θέση η ένδυση και υπόδηση

Η κατηγορία ένδυσης και υπόδησης καταλαμβάνει την έκτη θέση μεταξύ των βασικών κατηγοριών δαπανών των ελληνικών νοικοκυριών. Το μεγαλύτερο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού εξακολουθεί να κατευθύνεται στα είδη διατροφής, τα οποία απορροφούν το 20,4% της συνολικής δαπάνης, έναντι 20,7% το 2024. Ακολουθούν οι δαπάνες για στέγαση με 14,7% και οι μεταφορές με 13,6%.

Στην τέταρτη θέση βρίσκονται οι δαπάνες για αναψυχή, ταξίδια και εστίαση, με ποσοστό 11,8%, ενώ η υγεία αντιστοιχεί στο 7,6% της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης.

Η ένδυση και η υπόδηση, με ποσοστό 4,9%, παραμένουν έτσι μία από τις σημαντικές κατηγορίες του οικογενειακού προϋπολογισμού, παρά τη μικρή υποχώρηση του μεριδίου τους.

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