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Η αγορά ενός νέου ζευγαριού παπουτσιών για περπάτημα μοιάζει, εκ πρώτης όψεως, εύκολη υπόθεση. Ωστόσο, η τεράστια ποικιλία από αθλητικά, sneakers και παπούτσια πεζοπορίας, που υπόσχονται άνεση, στήριξη και ξεκούραστο βάδισμα, κάνει την επιλογή πιο δύσκολη από όσο φαίνεται.

Σύμφωνα με τους ποδολόγους, όμως, τα χαρακτηριστικά που τραβούν την προσοχή των περισσότερων καταναλωτών δεν είναι πάντα αυτά που έχουν πραγματικά σημασία. Λάθος επιλογή μπορεί να οδηγήσει, όχι μόνο σε πόνους στα πέλματα, αλλά και σε προβλήματα στα γόνατα, στους γοφούς και στη μέση. Οι ειδικοί επισημαίνουν τα πέντε συχνότερα λάθη που κάνουν οι καταναλωτές όταν αγοράζουν παπούτσια για περπάτημα και εξηγούν τι πρέπει να προσέχουν.

1. Επιλέγετε λάθος μέγεθος

Οι περισσότεροι θεωρούν ότι γνωρίζουν το νούμερο του παπουτσιού τους. Στην πραγματικότητα, όμως, το μέγεθος των ποδιών μπορεί να αλλάξει με τα χρόνια λόγω ηλικίας, εγκυμοσύνης, μεταβολών του βάρους ή αλλαγών στην καμάρα του ποδιού. Η ποδολόγος Χίλαρι Μπρένερ, από το NYC Private Medical, επισημαίνει ότι αυτό είναι ένα από τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζει στους ασθενείς της.

Όπως αναφέρει, σύμφωνα με το yahoo shopping, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν μετρήσει τα πόδια τους εδώ και πολλά χρόνια ή δεν τα έχουν μετρήσει ποτέ σωστά. Οι ειδικοί συστήνουν να γίνεται επαγγελματική μέτρηση των ποδιών πριν από την αγορά νέων παπουτσιών ή, τουλάχιστον, να πραγματοποιείται σωστή μέτρηση στο σπίτι. Επιπλέον, είναι σημαντικό να συμβουλεύεται κανείς τον πίνακα μεγεθών κάθε εταιρείας, καθώς οι διαστάσεις διαφέρουν από κατασκευαστή σε κατασκευαστή.

2. Δοκιμάζετε τα παπούτσια τη λάθος ώρα της ημέρας

Η ώρα που δοκιμάζει κάποιος ένα ζευγάρι παπούτσια διαδραματίζει μεγαλύτερο ρόλο απ’ όσο πιστεύουν οι περισσότεροι. Η Μπρένερ εξηγεί ότι πολλοί πηγαίνουν για αγορές το πρωί, όταν τα πόδια δεν έχουν ακόμη πρηστεί από τη φυσιολογική καταπόνηση της ημέρας. Για τον λόγο αυτό προτείνει οι αγορές να γίνονται το μεσημέρι ή αργά το απόγευμα, όταν τα πόδια έχουν αποκτήσει το πραγματικό τους μέγεθος.

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και ο χειρουργός ποδιού και αστραγάλου Μοχάμαντ Ουσμάν, σημειώνοντας ότι έτσι ο καταναλωτής αποκτά πιο ρεαλιστική εικόνα για το πώς θα αισθάνεται το παπούτσι κατά την καθημερινή χρήση. Κατά τη δοκιμή δεν αρκεί να φορέσει κάποιος το παπούτσι όρθιος. Οι ειδικοί συμβουλεύουν να περπατήσει μέσα στο κατάστημα, ελέγχοντας αν υπάρχουν σημεία πίεσης, τριβής ή αν η φτέρνα γλιστρά.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι ένα σωστό παπούτσι πρέπει να είναι άνετο από την πρώτη στιγμή. Αν προκαλεί πόνο ή δυσφορία κατά τη δοκιμή, δεν είναι σωστό να θεωρεί κανείς ότι «θα ανοίξει» με τον χρόνο.

3. Δίνετε μεγαλύτερη σημασία στην εμφάνιση

Η ποδολόγος Ελίζαμπεθ Ντότρι θεωρεί ότι το πιο συχνό λάθος είναι η επιλογή παπουτσιών με βασικό κριτήριο το χρώμα ή τη μόδα. Ένα κομψό αθλητικό μπορεί να είναι ελκυστικό εμφανισιακά, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κατάλληλο για πολύωρο περπάτημα. Η Μπρένερ συμφωνεί και τονίζει ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να επιλέγει παπούτσια ανάλογα με τη μορφολογία των ποδιών του. Άλλες ανάγκες έχουν όσοι διαθέτουν πλατυποδία και άλλες όσοι έχουν υψηλή καμάρα. Το κατάλληλο παπούτσι μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την άνεση, τη σταθερότητα και να μειώσει τον κίνδυνο τραυματισμών.

4. Δεν ελέγχετε τη σταθερότητα και την εφαρμογή

Πριν από την αγορά, οι ειδικοί προτείνουν έναν απλό έλεγχο σταθερότητας. Σύμφωνα με την Ντότρι, ένα καλό παπούτσι για περπάτημα πρέπει να λυγίζει στο σημείο όπου λυγίζει φυσιολογικά και το πέλμα, δηλαδή στο μπροστινό μέρος. Δεν θα πρέπει όμως να διπλώνει εύκολα στη μέση ούτε να στρίβει υπερβολικά, καθώς αυτό αποτελεί ένδειξη ότι δεν προσφέρει επαρκή στήριξη. Εξίσου σημαντικός είναι και ο χώρος για τα δάχτυλα.

Οι ειδικοί συνιστούν να υπάρχει περίπου ένα πλάτος αντίχειρα ανάμεσα στο μεγαλύτερο δάχτυλο και στο μπροστινό μέρος του παπουτσιού. Ο επιπλέον αυτός χώρος επιτρέπει στα δάχτυλα να κινούνται φυσιολογικά και καλύπτει το ελαφρύ πρήξιμο που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας.

5. Μπερδεύετε τη μαλακή σόλα με τη σωστή στήριξη

Πολλοί καταναλωτές θεωρούν ότι όσο πιο μαλακό είναι ένα παπούτσι τόσο πιο άνετο θα είναι. Ο ποδολόγος Ναβντίπ Ντατ, από το Bay Area Foot Care, επισημαίνει ότι αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες παρανοήσεις. Η υπερβολικά μαλακή σόλα δεν σημαίνει απαραίτητα καλύτερη υποστήριξη. Αντίθετα, το ζητούμενο είναι ένα παπούτσι που διατηρεί το πόδι σταθερό και σωστά ευθυγραμμισμένο σε κάθε βήμα.

Ένα ποιοτικό παπούτσι για περπάτημα θα πρέπει να διαθέτει βαθιά υποδοχή για τη φτέρνα, σταθερή μεσαία σόλα και ενσωματωμένη υποστήριξη της καμάρας. Ο συνδυασμός αυτών των χαρακτηριστικών συμβάλλει στην καλύτερη κατανομή της πίεσης, αυξάνει τη σταθερότητα και διατηρεί την άνεση ακόμη και μετά από πολλές ώρες περπατήματος.

Πώς να επιλέξετε το κατάλληλο ζευγάρι

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η επιλογή παπουτσιών δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στην εμφάνιση ή στην αίσθηση της πρώτης δοκιμής. Η σωστή εφαρμογή, η σταθερότητα, η υποστήριξη της καμάρας και η ποιότητα της κατασκευής αποτελούν σημαντικότερα κριτήρια από μια ιδιαίτερα μαλακή σόλα ή ένα μοντέρνο σχέδιο. Για όσους δυσκολεύονται να επιλέξουν, οι ποδολόγοι προτείνουν να συμβουλεύονται λίστες με εγκεκριμένα μοντέλα, όπως αυτές της American Podiatric Medical Association, καθώς και να προτιμούν κατασκευαστές με αποδεδειγμένη εξειδίκευση στα παπούτσια για περπάτημα.

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