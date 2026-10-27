Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Διαδοχικές πληρωμές στους τραπεζικούς λογαριασμούς φέρνει το επόμενο διάστημα για τους συνταξιούχους, καθώς από τις τελευταίες ημέρες του Οκτωβρίου μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου προγραμματίζονται τρεις διαφορετικές πληρωμές.

Πρόκειται για τις συντάξεις Νοεμβρίου, οι οποίες καταβάλλονται μέσα στον Οκτώβριο, τις συντάξεις Δεκεμβρίου, που αναμένονται τον επόμενο μήνα, και την ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ για όσους πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στις ημερομηνίες πίστωσης, καθώς οι πρώτες πληρωμές έχουν ήδη προγραμματιστεί, ενώ για τις καταβολές του Νοεμβρίου απομένουν οι επίσημες ανακοινώσεις.

Συντάξεις Νοεμβρίου: Οι ημερομηνίες ανά Ταμείο

Η καταβολή των συντάξεων Νοεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, ανάλογα με την κατηγορία των ασφαλισμένων.

Η πρώτη πληρωμή έχει οριστεί για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου και αφορά τους συνταξιούχους των πρώην Ταμείων μη μισθωτών.

Στην ίδια καταβολή περιλαμβάνονται και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Η δεύτερη φάση θα ακολουθήσει την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, όταν προγραμματίζεται η πληρωμή των κύριων συντάξεων των πρώην μισθωτών, καθώς και των συντάξεων του Δημοσίου.

Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται το πρώτο σκέλος των καταβολών, πριν από την έναρξη του μήνα στον οποίο αντιστοιχούν οι συντάξεις.

Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πότε αναμένονται οι πιστώσεις

Η επόμενη πληρωμή αφορά τις συντάξεις Δεκεμβρίου, οι οποίες, βάσει του πάγιου προγραμματισμού, καταβάλλονται κατά τις τελευταίες ημέρες του προηγούμενου μήνα.

Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, οι πληρωμές τοποθετούνται στις 25 και 27 Νοεμβρίου, με την ακριβή ημερομηνία να εξαρτάται από το ασφαλιστικό Ταμείο κάθε δικαιούχου.

Ωστόσο, ο e-ΕΦΚΑ δεν έχει ακόμη οριστικοποιήσει το χρονοδιάγραμμα, επομένως οι συγκεκριμένες ημερομηνίες παραμένουν ενδεικτικές.

Η επίσημη ανακοίνωση θα καθορίσει πότε ακριβώς θα πραγματοποιηθούν οι καταβολές για τις επιμέρους κατηγορίες συνταξιούχων.

Ενίσχυση 400 ευρώ: Οι δικαιούχοι και η πληρωμή

Στο τέλος Νοεμβρίου αναμένεται και η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ.

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, έχει αναφέρει ότι η ενίσχυση θα πληρωθεί ταυτόχρονα με τις συντάξεις Δεκεμβρίου, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής η ακριβής ημερομηνία.

Η παροχή απευθύνεται σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Στις κατηγορίες δικαιούχων περιλαμβάνονται επίσης άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες, για τους οποίους ισχύουν οι αντίστοιχοι όροι χορήγησης.

Σημαντικό είναι ότι η πίστωση του ποσού αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους.

Έτσι, το συνολικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις διακριτές καταβολές μέσα σε διάστημα περίπου ενός μήνα: τις συντάξεις Νοεμβρίου στις 26 και 29 Οκτωβρίου, τις συντάξεις Δεκεμβρίου που εκτιμάται ότι θα πληρωθούν στις 25 και 27 Νοεμβρίου και την οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ που αναμένεται μαζί τους.

Για τις δύο τελευταίες καταβολές, οι συνταξιούχοι θα πρέπει να αναμένουν την επίσημη επιβεβαίωση των ημερομηνιών, προκειμένου να γνωρίζουν πότε θα εμφανιστούν τα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.