Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» δημιουργεί εύλογες προσδοκίες σε χιλιάδες νοικοκυριά που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία.

Με βάση τα έως σήμερα ανακοινωθέντα χαρακτηριστικά, το νέο πρόγραμμα προβλέπεται να διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ και να αφορά κατοικίες κατασκευής έως το 2007.

Τα εισοδηματικά όρια που έχουν ανακοινωθεί διαμορφώνονται έως 25.000€ για άγαμους, έως 35.000€ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 7.000€ ανά παιδί, και έως 39.000€ για μονογονεϊκές οικογένειες, με την προβλεπόμενη προσαύξηση.

Ωστόσο, για να αποτυπωθεί η πραγματική δυνατότητα ενός νοικοκυριού να αποκτήσει κατοικία, δεν αρκεί να εξετάσουμε μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια και το ύψος της χρηματοδότησης.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι: Πόσες κατοικίες υπάρχουν πραγματικά στην αγορά που πληρούν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά και παράλληλα βρίσκονται μέσα στον οικονομικό προϋπολογισμό του υποψήφιου αγοραστή;

Για τον λόγο αυτό, η έρευνα χαρτογραφεί την εικόνα της αγοράς σε 10 σημαντικούς Δήμους της Περιφέρειας: Πάτρα, Βόλο, Λάρισα, Ιωάννινα, Χανιά, Ηράκλειο, Καλαμάτα, Κόρινθο, Ναύπλιο και Κομοτηνή.

Η έρευνα εξετάζει κατοικίες 80-150 τ.μ., με τουλάχιστον 2 υπνοδωμάτια, έτος κατασκευής έως το 2007 και, όπου εφαρμόζεται, το κριτήριο του ορόφου.

Η επιλογή των ορίων της έρευνας λαμβάνει υπόψη τα τελικά δεδομένα του «Σπίτι μου 2», όπου η μέση κατοικία ήταν 88,5 τ.μ. (κατοικία κατάλληλη για οικογένεια), μέσης αξίας 152.100€, με μέσο έτος κατασκευής το 1982 και μέση συμβασιοποιημένη χρηματοδότηση περίπου 109.100€.

Τα στοιχεία αφορούν ζητούμενες τιμές πώλησης των αναρτημένων αγγελιών κατά τον χρόνο της έρευνας και όχι τελικές τιμές συναλλαγών.

Για κάθε Δήμο η έρευνα πραγματοποιείται σε τρία διαδοχικά στάδια:

Πρώτον, καταγράφεται τι ποσοστό του συνόλου των κατοικιών που έχουν αναρτηθεί προς πώληση αφορά κατοικίες επιφάνειας 80-150 τ.μ. Στο στάδιο αυτό δεν εφαρμόζεται κανένα άλλο φίλτρο.

Δεύτερον, αποκλειστικά μέσα στην κατηγορία των 80-150 τ.μ. εξετάζεται ποιο ποσοστό πληροί σωρευτικά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της έρευνας (με 2Υ/Δ έτος κατασκευής έως το 2007) και βρίσκεται σε ζητούμενη τιμή έως 300.000€, 250.000€, 200.000€ και 150.000€.

Τρίτον, υπολογίζεται ποιο ποσοστό του συνόλου της αγοράς κατοικιών προς πώληση κάθε Δήμου πληροί τελικά όλα τα χαρακτηριστικά. Αυτό αποτελεί την πραγματική δεξαμενή επιλογών του υποψήφιου αγοραστή.

1) Δήμος Πατρέων: Οι κατοικίες 80-150 τ.μ. αποτελούν το 42% της συνολικής αγοράς

Το 42% σημαίνει ότι, από το σύνολο των κατοικιών που έχουν αναρτηθεί προς πώληση στον Δήμο Πατρέων, περίπου 4 στις 10 έχουν επιφάνεια από 80 έως 150 τ.μ.

Στο συγκεκριμένο ποσοστό δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της έρευνας. Αποτυπώνει αποκλειστικά το μέγεθος του αρχικού αποθέματος κατοικιών 80-150 τ.μ. σε σχέση με το σύνολο της αγοράς κατοικιών προς πώληση.

Διαθεσιμότητα ανά οικονομικό όριο

Το 53,52% σημαίνει ότι, από το σύνολο των κατοικιών 80-150 τ.μ. στον Δήμο Πατρέων, το συγκεκριμένο ποσοστό πληροί σωρευτικά τα χαρακτηριστικά της έρευνας – τουλάχιστον 2 Υ/Δ, άνω του 1ου ορόφου και έτος κατασκευής έως το 2007 – με ζητούμενη τιμή έως 300.000€.

Όταν, όμως, οι ίδιες κατοικίες αναχθούν στο σύνολο των κατοικιών που έχουν αναρτηθεί προς πώληση στον Δήμο Πατρέων, αντιπροσωπεύουν το 22,82%.

Όριο ζητούμενης τιμής Επί των κατοικιών 80-150 τ.μ. Επί της συνολικής αγοράς Έως 300.000€ 53,52% 22,82% Έως 250.000€ 49,96% 21,30% Έως 200.000€ 43,06% 18,36% Έως 150.000€ 26,66% 11,37%

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates,.

Τι προκύπτει: Η Πάτρα διατηρεί σημαντική δεξαμενή διαθέσιμων κατοικιών ακόμη και όταν μειώνεται ο εξεταζόμενος προϋπολογισμός. Στις 300.000€, το 22,82% της συνολικής αγοράς πληροί σωρευτικά τα χαρακτηριστικά της έρευνας, ποσοστό που παραμένει στο 21,30% έως τις 250.000€ και στο 18,36% έως τις 200.000€.

Η μεγαλύτερη συρρίκνωση καταγράφεται όταν το όριο μειώνεται στις 150.000€, όπου η πραγματική δεξαμενή περιορίζεται στο 11,37% της συνολικής αγοράς. Ακόμη και σε αυτό το επίπεδο, περίπου 11 στις 100 κατοικίες που έχουν αναρτηθεί προς πώληση πληρούν σωρευτικά τα εξεταζόμενα χαρακτηριστικά.

Ηλικία κατοικιών έως 300.000€

Ο πίνακας αφορά μόνο τις κατοικίες 80-150 τ.μ., άνω του 1ου ορόφου, με τουλάχιστον 2 Υ/Δ, κατασκευής έως το 2007 και ζητούμενη τιμή πώλησης έως 300.000€ και δείχνει πώς κατανέμεται αυτό το απόθεμα ανά περίοδο κατασκευής.

Έτος κατασκευής Ποσοστό Έως 1970 11,10% 1971-1980 39,01% 1981-1990 20,37% 1991-2000 14,62% 2001-2007 14,80%

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates,

Τι προκύπτει: Το 50,11% του εξεταζόμενου αποθέματος είναι κατασκευής έως το 1980, ενώ ακόμη 20,37% αφορά τη δεκαετία 1981-1990. Συνολικά, το 70,48% έχει κατασκευαστεί έως το 1990. Αντίθετα, το 29,42% αφορά την περίοδο 1991-2007.

Η ηλικία του αποθέματος αποτελεί σημαντική παράμετρο, καθώς ένα παλαιότερο ακίνητο ενδέχεται να συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες ανακαίνισης, ενεργειακής αναβάθμισης ή εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων.

2) Δήμος Βόλου: Οι κατοικίες 80-150 τ.μ. αποτελούν το 41,10% της συνολικής αγοράς

Το 41,10% σημαίνει ότι, από το σύνολο των κατοικιών που έχουν αναρτηθεί προς πώληση στον Δήμο Βόλου, περίπου 4 στις 10 έχουν επιφάνεια 80-150 τ.μ.

Στο συγκεκριμένο ποσοστό δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της έρευνας.

Διαθεσιμότητα ανά οικονομικό όριο

Το 36,31% σημαίνει ότι, από το σύνολο των κατοικιών 80-150 τ.μ. στον Δήμο Βόλου, το συγκεκριμένο ποσοστό πληροί σωρευτικά τα χαρακτηριστικά της έρευνας – τουλάχιστον 2 Υ/Δ, άνω του 1ου ορόφου και έτος κατασκευής έως το 2007 – με ζητούμενη τιμή έως 300.000€.

Όταν οι ίδιες κατοικίες αναχθούν στο σύνολο των κατοικιών που έχουν αναρτηθεί προς πώληση, αντιπροσωπεύουν το 14,95%.

Όριο ζητούμενης τιμής Επί των κατοικιών 80-150 τ.μ. Επί της συνολικής αγοράς Έως 300.000€ 36,31% 14,95% Έως 250.000€ 34,20% 14,08% Έως 200.000€ 30,70% 12,67% Έως 150.000€ 15,30% 6,30%

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates,

Τι προκύπτει: Η μείωση του προϋπολογισμού από τις 300.000€ στις 200.000€ περιορίζει σχετικά ήπια την πραγματική δεξαμενή, από 14,95% σε 12,67% της συνολικής αγοράς. Η σημαντικότερη συρρίκνωση καταγράφεται στις 150.000€, όπου το ποσοστό μειώνεται στο 6,30%. Δηλαδή, περίπου 6 στις 100 κατοικίες πληρούν σωρευτικά τα εξεταζόμενα χαρακτηριστικά.

Ηλικία κατοικιών έως 300.000€

Ο πίνακας αφορά μόνο τις κατοικίες 80-150 τ.μ., άνω του 1ου ορόφου, με τουλάχιστον 2 Υ/Δ, κατασκευής έως το 2007 και ζητούμενη τιμή πώλησης έως 300.000€.

Έτος κατασκευής Ποσοστό Έως 1970 6,27% 1971-1980 38,11% 1981-1990 16,14% 1991-2000 19,73% 2001-2007 19,73%

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates,

Τι προκύπτει: Το 44,38% είναι κατασκευής έως το 1980, ενώ το 16,14% αφορά τη δεκαετία 1981-1990. Συνολικά, το 60,52% έχει κατασκευαστεί έως το 1990. Αντίθετα, το 39,46% αφορά την περίοδο 1991-2007.

3) Δήμος Λάρισας: Οι κατοικίες 80-150 τ.μ. αποτελούν το 44,89% της συνολικής αγοράς

Το 44,89% σημαίνει ότι σχεδόν 45 στις 100 κατοικίες που έχουν αναρτηθεί προς πώληση στον Δήμο Λάρισας έχουν επιφάνεια 80-150 τ.μ.

Στο συγκεκριμένο ποσοστό δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της έρευνας.

Διαθεσιμότητα ανά οικονομικό όριο

Το 29,81% σημαίνει ότι, από το σύνολο των κατοικιών 80-150 τ.μ. στον Δήμο Λάρισας, το συγκεκριμένο ποσοστό πληροί σωρευτικά τα χαρακτηριστικά της έρευνας – τουλάχιστον 2 Υ/Δ, άνω του 1ου ορόφου και έτος κατασκευής έως το 2007 – με ζητούμενη τιμή έως 300.000€. Όταν οι ίδιες κατοικίες αναχθούν στο σύνολο της αγοράς, αντιπροσωπεύουν το 13,38%.

Όριο ζητούμενης τιμής Επί των κατοικιών 80-150 τ.μ. Επί της συνολικής αγοράς Έως 300.000€ 29,81% 13,38% Έως 250.000€ 29,53% 13,26% Έως 200.000€ 26,01% 11,67% Έως 150.000€ 18,42% 8,27%

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates,

Τι προκύπτει: Η Λάρισα παρουσιάζει μικρή διαφοροποίηση μεταξύ των 300.000€ και των 250.000€, με την πραγματική δεξαμενή στο 13,38% και 13,26% αντίστοιχα. Στις 200.000€ παραμένει στο 11,67%, ενώ στις 150.000€ διαμορφώνεται στο 8,27%. Δηλαδή, περίπου 8 στις 100 κατοικίες της συνολικής αγοράς πληρούν τα εξεταζόμενα χαρακτηριστικά ακόμη και στο χαμηλότερο όριο.

Ηλικία κατοικιών έως 300.000€

Ο πίνακας αφορά μόνο τις κατοικίες 80-150 τ.μ., άνω του 1ου ορόφου, με τουλάχιστον 2 Υ/Δ, κατασκευής έως το 2007 και ζητούμενη τιμή πώλησης έως 300.000€.

Έτος κατασκευής Ποσοστό Έως 1970 10,00% 1971-1980 29,09% 1981-1990 26,36% 1991-2000 13,63% 2001-2007 20,90%

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates,

Τι προκύπτει: Το 39,09% είναι κατασκευής έως το 1980 και το 26,36% αφορά τη δεκαετία 1981-1990. Συνολικά, το 65,45% έχει κατασκευαστεί έως το 1990, ενώ το 34,53% αφορά την περίοδο 1991-2007.

4) Δήμος Ιωαννιτών: Οι κατοικίες 80-150 τ.μ. αποτελούν το 41,88% της συνολικής αγοράς

Το 41,88% σημαίνει ότι περίπου 42 στις 100 κατοικίες που έχουν αναρτηθεί προς πώληση στον Δήμο Ιωαννιτών έχουν επιφάνεια 80-150 τ.μ.

Στο συγκεκριμένο ποσοστό δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της έρευνας.

Διαθεσιμότητα ανά οικονομικό όριο

Το 47,21% σημαίνει ότι, από το σύνολο των κατοικιών 80-150 τ.μ. στον Δήμο Ιωαννιτών, το συγκεκριμένο ποσοστό πληροί σωρευτικά τα χαρακτηριστικά της έρευνας – τουλάχιστον 2 Υ/Δ, άνω του 1ου ορόφου και έτος κατασκευής έως το 2007 – με ζητούμενη τιμή έως 300.000€. Όταν οι ίδιες κατοικίες αναχθούν στο σύνολο της αγοράς, αντιπροσωπεύουν το 19,77%.

Όριο ζητούμενης τιμής Επί των κατοικιών 80-150 τ.μ. Επί της συνολικής αγοράς Έως 300.000€ 47,21% 19,77% Έως 250.000€ 42,70% 17,88% Έως 200.000€ 32,62% 13,66% Έως 150.000€ 13,79% 5,77%

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates,

Τι προκύπτει: Η πραγματική δεξαμενή μειώνεται από 19,77% στις 300.000€ σε 17,88% στις 250.000€ και 13,66% στις 200.000€. Η μεγαλύτερη συρρίκνωση καταγράφεται στις 150.000€, όπου περιορίζεται στο 5,77%. Δηλαδή, λιγότερες από 6 στις 100 κατοικίες της συνολικής αγοράς πληρούν τα εξεταζόμενα χαρακτηριστικά.

Ηλικία κατοικιών έως 300.000€

Ο πίνακας αφορά μόνο τις κατοικίες 80-150 τ.μ., άνω του 1ου ορόφου, με τουλάχιστον 2 Υ/Δ, κατασκευής έως το 2007 και ζητούμενη τιμή πώλησης έως 300.000€.

Έτος κατασκευής Ποσοστό Έως 1970 5,05% 1971-1980 26,96% 1981-1990 30,89% 1991-2000 24,71% 2001-2007 12,35%

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates,

Τι προκύπτει: Τα Ιωάννινα εμφανίζουν περισσότερο ισορροπημένη ηλικιακή κατανομή. Το 32,01% είναι κατασκευής έως το 1980, το 30,89% αφορά τη δεκαετία 1981-1990 και το 37,06% την περίοδο 1991-2007. Συνολικά, το 62,90% έχει κατασκευαστεί έως το 1990.

5) Δήμος Χανίων: Οι κατοικίες 80-150 τ.μ. αποτελούν το 52,35% της συνολικής αγοράς

Το 52,35% σημαίνει ότι περισσότερες από 5 στις 10 κατοικίες που έχουν αναρτηθεί προς πώληση στον Δήμο Χανίων έχουν επιφάνεια 80-150 τ.μ.

Στο συγκεκριμένο ποσοστό δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της έρευνας.

Διαθεσιμότητα ανά οικονομικό όριο

Το 19,20% σημαίνει ότι, από το σύνολο των κατοικιών 80-150 τ.μ. στον Δήμο Χανίων, το συγκεκριμένο ποσοστό πληροί σωρευτικά τα χαρακτηριστικά της έρευνας – τουλάχιστον 2 Υ/Δ και έτος κατασκευής έως το 2007 – με ζητούμενη τιμή έως 300.000€. Όταν οι ίδιες κατοικίες αναχθούν στο σύνολο της αγοράς, αντιπροσωπεύουν το 10,05%.

Όριο ζητούμενης τιμής Επί των κατοικιών 80-150 τ.μ. Επί της συνολικής αγοράς Έως 300.000€ 19,20% 10,05% Έως 250.000€ 11,20% 5,86% Έως 200.000€ 4,20% 2,19% Έως 150.000€ 0,40% 0,20%

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, * Χωρίς εφαρμογή κριτηρίου ορόφου.

Τι προκύπτει: Τα Χανιά αποτελούν χαρακτηριστική περίπτωση όπου το μεγάλο αρχικό απόθεμα κατοικιών κατάλληλης επιφάνειας δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχα μεγάλη οικονομικά διαθέσιμη προσφορά. Από 10,05% της συνολικής αγοράς στις 300.000€, η πραγματική δεξαμενή περιορίζεται στο 5,86% στις 250.000€, στο 2,19% στις 200.000€ και μόλις στο 0,20% στις 150.000€. Στο τελευταίο όριο πρόκειται για περίπου 2 κατοικίες ανά 1.000 αναρτημένες κατοικίες προς πώληση.

Ηλικία κατοικιών έως 300.000€

Ο πίνακας αφορά μόνο τις κατοικίες 80-150 τ.μ., με τουλάχιστον 2 Υ/Δ, κατασκευής έως το 2007 και ζητούμενη τιμή πώλησης έως 300.000€.

Έτος κατασκευής Ποσοστό Έως 1970 33,30% 1971-1980 25,00% 1981-1990 28,10% 1991-2000 6,25% 2001-2007 7,29%

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates,

Τι προκύπτει: Το 58,30% είναι κατασκευής έως το 1980 και ακόμη 28,10% αφορά τη δεκαετία 1981-1990. Συνολικά, το 86,40% έχει κατασκευαστεί έως το 1990, ενώ μόλις 13,54% αφορά την περίοδο 1991-2007.

Η ηλικία του αποθέματος καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό τον τεχνικό και οικονομικό έλεγχο για ενδεχόμενες πρόσθετες ανάγκες ανακαίνισης ή ενεργειακής αναβάθμισης.

6) Δήμος Ηρακλείου: Οι κατοικίες 80-150 τ.μ. αποτελούν το 47,91% της συνολικής αγοράς

Το 47,91% σημαίνει ότι σχεδόν 1 στις 2 κατοικίες που έχουν αναρτηθεί προς πώληση στον Δήμο Ηρακλείου έχει επιφάνεια 80-150 τ.μ. Στο συγκεκριμένο ποσοστό δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της έρευνας.

Διαθεσιμότητα ανά οικονομικό όριο

Το 21,84% σημαίνει ότι, από το σύνολο των κατοικιών 80-150 τ.μ. στον Δήμο Ηρακλείου, το συγκεκριμένο ποσοστό πληροί σωρευτικά τα χαρακτηριστικά της έρευνας – τουλάχιστον 2 Υ/Δ και έτος κατασκευής έως το 2007 – με ζητούμενη τιμή έως 300.000€. Όταν οι ίδιες κατοικίες αναχθούν στο σύνολο της αγοράς, αντιπροσωπεύουν το 10,46%.

Όριο ζητούμενης τιμής Επί των κατοικιών 80-150 τ.μ. Επί της συνολικής αγοράς Έως 300.000€ 21,84% 10,46% Έως 250.000€ 16,90% 8,10% Έως 200.000€ 9,59% 4,59% Έως 150.000€ 1,76% 0,84%

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

Τι προκύπτει: Παρότι σχεδόν η μισή συνολική αγορά αποτελείται από κατοικίες 80-150 τ.μ., η πραγματική δεξαμενή υποχωρεί από 10,46% στις 300.000€ σε 8,10% στις 250.000€ και 4,59% στις 200.000€. Στις 150.000€ περιορίζεται στο 0,84%, δηλαδή σε λιγότερη από 1 κατοικία ανά 100 αναρτημένες κατοικίες προς πώληση.

Ηλικία κατοικιών έως 300.000€

Ο πίνακας αφορά μόνο τις κατοικίες 80-150 τ.μ., με τουλάχιστον 2 Υ/Δ, κατασκευής έως το 2007 και ζητούμενη τιμή πώλησης έως 300.000€.

Έτος κατασκευής Ποσοστό Έως 1970 16,70% 1971-1980 39,88% 1981-1990 22,54% 1991-2000 15,60% 2001-2007 5,20%

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

Τι προκύπτει: Το 56,58% είναι κατασκευής έως το 1980 και ακόμη 22,54% αφορά τη δεκαετία 1981-1990. Συνολικά, το 79,12% του εξεταζόμενου αποθέματος έχει κατασκευαστεί έως το 1990, ενώ μόλις 20,80% αφορά την περίοδο 1991-2007.

7) Δήμος Καλαμάτας: Οι κατοικίες 80-150 τ.μ. αποτελούν το 42,27% της συνολικής αγοράς

Το 42,27% σημαίνει ότι περίπου 42 στις 100 κατοικίες που έχουν αναρτηθεί προς πώληση στον Δήμο Καλαμάτας έχουν επιφάνεια 80-150 τ.μ.

Στο συγκεκριμένο ποσοστό δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της έρευνας.

Διαθεσιμότητα ανά οικονομικό όριο

Το 29,67% σημαίνει ότι, από το σύνολο των κατοικιών 80-150 τ.μ. στον Δήμο Καλαμάτας, το συγκεκριμένο ποσοστό πληροί σωρευτικά τα χαρακτηριστικά της έρευνας – τουλάχιστον 2 Υ/Δ και έτος κατασκευής έως το 2007 – με ζητούμενη τιμή έως 300.000€. Όταν οι ίδιες κατοικίες αναχθούν στο σύνολο της αγοράς, αντιπροσωπεύουν το 12,54%.

Όριο ζητούμενης τιμής Επί των κατοικιών 80-150 τ.μ. Επί της συνολικής αγοράς Έως 300.000€ 29,67% 12,54% Έως 250.000€ 24,08% 10,18% Έως 200.000€ 18,06% 7,63% Έως 150.000€ 10,32% 4,36%

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

Τι προκύπτει: Στην Καλαμάτα καταγράφεται σταδιακή συρρίκνωση της πραγματικής δεξαμενής όσο μειώνεται ο διαθέσιμος προϋπολογισμός. Από 12,54% στις 300.000€, το ποσοστό μειώνεται σε 10,18% στις 250.000€, 7,63% στις 200.000€ και 4,36% στις 150.000€. Στο χαμηλότερο όριο, λίγο περισσότερες από 4 στις 100 κατοικίες της συνολικής αγοράς πληρούν τα εξεταζόμενα χαρακτηριστικά.

Ηλικία κατοικιών έως 300.000€

Ο πίνακας αφορά μόνο τις κατοικίες 80-150 τ.μ., με τουλάχιστον 2 Υ/Δ, κατασκευής έως το 2007 και ζητούμενη τιμή πώλησης έως 300.000€ και δείχνει πώς κατανέμεται αυτό το απόθεμα ανά περίοδο κατασκευής.

Έτος κατασκευής Ποσοστό Έως 1970 15,21% 1971-1980 29,71% 1981-1990 29,71% 1991-2000 19,56% 2001-2007 5,79%

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

Τι προκύπτει: Το 44,92% του εξεταζόμενου αποθέματος είναι κατασκευής έως το 1980, ενώ ακόμη 29,71% αφορά τη δεκαετία 1981-1990. Συνολικά, το 74,63% έχει κατασκευαστεί έως το 1990.

Αντίθετα, οι κατοικίες της περιόδου 1991-2007 αντιπροσωπεύουν το 25,35%. Επομένως, περίπου 3 στις 4 κατοικίες του εξεταζόμενου αποθέματος έχουν κατασκευαστεί έως το 1990, στοιχείο που καθιστά σημαντικό τον τεχνικό και οικονομικό έλεγχο για πιθανές πρόσθετες ανάγκες ανακαίνισης.

8) Δήμος Κορινθίων: Οι κατοικίες 80-150 τ.μ. αποτελούν το 44,70% της συνολικής αγοράς

Το 44,70% σημαίνει ότι σχεδόν 45 στις 100 κατοικίες που έχουν αναρτηθεί προς πώληση στον Δήμο Κορινθίων έχουν επιφάνεια 80-150 τ.μ.

Στο συγκεκριμένο ποσοστό δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της έρευνας.

Διαθεσιμότητα ανά οικονομικό όριο

Το 51,79% σημαίνει ότι, από το σύνολο των κατοικιών 80-150 τ.μ. στον Δήμο Κορινθίων, περισσότερες από τις μισές πληρούν σωρευτικά τα χαρακτηριστικά της έρευνας – τουλάχιστον 2 Υ/Δ, άνω του 1ου ορόφου και έτος κατασκευής έως το 2007 – με ζητούμενη τιμή έως 300.000€. Όταν οι ίδιες κατοικίες αναχθούν στο σύνολο της αγοράς, αντιπροσωπεύουν το 23,15%.

Όριο ζητούμενης τιμής Επί των κατοικιών 80-150 τ.μ. Επί της συνολικής αγοράς Έως 300.000€ 51,79% 23,15% Έως 250.000€ 44,90% 20,07% Έως 200.000€ 37,74% 16,87% Έως 150.000€ 22,58% 10,09%

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

Τι προκύπτει: Η πραγματική δεξαμενή παραμένει σημαντική σε όλα τα εξεταζόμενα οικονομικά όρια. Από 23,15% στις 300.000€, διαμορφώνεται σε 20,07% στις 250.000€, 16,87% στις 200.000€ και παραμένει διψήφια, στο 10,09%, ακόμη και στις 150.000€. Στο χαμηλότερο όριο, περίπου 1 στις 10 κατοικίες της συνολικής αγοράς πληροί σωρευτικά τα εξεταζόμενα χαρακτηριστικά.

Ηλικία κατοικιών έως 300.000€

Ο πίνακας αφορά μόνο τις κατοικίες 80-150 τ.μ., άνω του 1ου ορόφου, με τουλάχιστον 2 Υ/Δ, κατασκευής έως το 2007 και ζητούμενη τιμή πώλησης έως 300.000€.

Έτος κατασκευής Ποσοστό Έως 1970 11,10% 1971-1980 30,31% 1981-1990 31,38% 1991-2000 12,23% 2001-2007 14,89%

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

Τι προκύπτει: Το 41,41% είναι κατασκευής έως το 1980 και ακόμη 31,38% αφορά τη δεκαετία 1981-1990. Συνολικά, το 72,79% έχει κατασκευαστεί έως το 1990, ενώ το 27,12% αφορά την περίοδο 1991-2007.

9) Δήμος Ναυπλιέων: Οι κατοικίες 80-150 τ.μ. αποτελούν το 47,25% της συνολικής αγοράς

Το 47,25% σημαίνει ότι σχεδόν 1 στις 2 κατοικίες που έχουν αναρτηθεί προς πώληση στον Δήμο Ναυπλιέων έχει επιφάνεια 80-150 τ.μ.

Στο συγκεκριμένο ποσοστό δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της έρευνας.

Διαθεσιμότητα ανά οικονομικό όριο

Το 24,80% σημαίνει ότι, από το σύνολο των κατοικιών 80-150 τ.μ. στον Δήμο Ναυπλιέων, το συγκεκριμένο ποσοστό πληροί σωρευτικά τα χαρακτηριστικά της έρευνας – τουλάχιστον 2 Υ/Δ, άνω του 1ου ορόφου και έτος κατασκευής έως το 2007 – με ζητούμενη τιμή έως 300.000€. Όταν οι ίδιες κατοικίες αναχθούν στο σύνολο της αγοράς, αντιπροσωπεύουν το 11,72%.

Όριο ζητούμενης τιμής Επί των κατοικιών 80-150 τ.μ. Επί της συνολικής αγοράς Έως 300.000€ 24,80% 11,72% Έως 250.000€ 18,20% 8,60% Έως 200.000€ 8,17% 3,86% Έως 150.000€ 3,16% 1,49%

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

Τι προκύπτει: Παρότι το 47,25% της συνολικής αγοράς βρίσκεται στο εύρος των 80-150 τ.μ., η πραγματική δεξαμενή περιορίζεται γρήγορα όσο μειώνεται το οικονομικό όριο. Από 11,72% στις 300.000€, υποχωρεί στο 8,60% στις 250.000€, στο 3,86% στις 200.000€ και μόλις στο 1,49% στις 150.000€. Στο τελευταίο όριο πρόκειται για περίπου 1,5 κατοικία ανά 100 αναρτημένες κατοικίες προς πώληση.

Ηλικία κατοικιών έως 300.000€

Ο πίνακας αφορά μόνο τις κατοικίες 80-150 τ.μ., άνω του 1ου ορόφου, με τουλάχιστον 2 Υ/Δ, κατασκευής έως το 2007 και ζητούμενη τιμή πώλησης έως 300.000€ και δείχνει πώς κατανέμεται αυτό το απόθεμα ανά περίοδο κατασκευής.

Έτος κατασκευής Ποσοστό Έως 1970 9,57% 1971-1980 7,44% 1981-1990 29,78% 1991-2000 21,27% 2001-2007 30,85%

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

Τι προκύπτει: Το Ναύπλιο διαφοροποιείται αισθητά ως προς την ηλικία του διαθέσιμου αποθέματος. Μόλις το 17,01% των εξεταζόμενων κατοικιών είναι κατασκευής έως το 1980, ενώ το 29,78% αφορά τη δεκαετία 1981-1990.

Αντίθετα, περισσότερο από το μισό απόθεμα και συγκεκριμένα το 52,12% αφορά κατοικίες κατασκευής την περίοδο 1991-2007. Σε σχέση με αρκετούς από τους υπόλοιπους εξεταζόμενους Δήμους, το Ναύπλιο εμφανίζει συνεπώς μεγαλύτερη συμμετοχή νεότερων κατοικιών στο εξεταζόμενο απόθεμα.

10) Δήμος Κομοτηνής: Οι κατοικίες 80-150 τ.μ. αποτελούν περίπου το 52,52% της συνολικής αγοράς

Το 52,52% σημαίνει ότι περισσότερες από 5 στις 10 κατοικίες που έχουν αναρτηθεί προς πώληση στον Δήμο Κομοτηνής έχουν επιφάνεια 80-150 τ.μ.

Στο συγκεκριμένο ποσοστό δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της έρευνας.

Διαθεσιμότητα ανά οικονομικό όριο

Το 64,14% σημαίνει ότι, από το σύνολο των κατοικιών 80-150 τ.μ. στον Δήμο Κομοτηνής, σχεδόν δύο στις τρεις πληρούν σωρευτικά τα χαρακτηριστικά της έρευνας – τουλάχιστον 2 Υ/Δ, άνω του 1ου ορόφου και έτος κατασκευής έως το 2007 – με ζητούμενη τιμή έως 300.000€. Όταν οι ίδιες κατοικίες αναχθούν στο σύνολο της αγοράς, αντιπροσωπεύουν το 33,68%.

Όριο ζητούμενης τιμής Επί των κατοικιών 80-150 τ.μ. Επί της συνολικής αγοράς Έως 300.000€ 64,14% 33,68% Έως 250.000€ 63,63% 33,42% Έως 200.000€ 61,61% 32,36% Έως 150.000€ 49,49% 25,99%

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

Τι προκύπτει: Η μείωση του οικονομικού ορίου από τις 300.000€ στις 200.000€ έχει περιορισμένη επίδραση στην πραγματική δεξαμενή, η οποία μεταβάλλεται από 33,68% σε 32,36% της συνολικής αγοράς.

Ακόμη και στις 150.000€, το ποσοστό παραμένει στο 25,99%. Δηλαδή, περίπου 1 στις 4 κατοικίες που έχουν αναρτηθεί προς πώληση πληροί σωρευτικά τα εξεταζόμενα χαρακτηριστικά ακόμη και στο χαμηλότερο οικονομικό όριο.

Ηλικία κατοικιών έως 300.000€

Ο πίνακας αφορά μόνο τις κατοικίες 80-150 τ.μ., άνω του 1ου ορόφου, με τουλάχιστον 2 Υ/Δ, κατασκευής έως το 2007 και ζητούμενη τιμή πώλησης έως 300.000€.

Έτος κατασκευής Ποσοστό Έως 1970 16,40% 1971-1980 36,20% 1981-1990 21,20% 1991-2000 10,20% 2001-2007 15,70%

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

Τι προκύπτει: Το 52,60% του εξεταζόμενου αποθέματος είναι κατασκευής έως το 1980 και ακόμη 21,20% αφορά τη δεκαετία 1981-1990. Συνολικά, το 73,80% έχει κατασκευαστεί έως το 1990, ενώ το 25,90% αφορά την περίοδο 1991-2007.

Παρά τη σημαντικά μεγαλύτερη πραγματική δεξαμενή επιλογών σε σχέση με άλλες εξεταζόμενες αγορές, η ηλικία του αποθέματος αποτελεί και εδώ παράμετρο που πρέπει να συνυπολογίζεται στο συνολικό κόστος απόκτησης και ενδεχόμενης ανακαίνισης.

Δέκα Δήμοι – δέκα διαφορετικές στεγαστικές πραγματικότητες

Η ανάλυση ανά Δήμο αναδεικνύει ότι η επιφάνεια της κατοικίας αποτελεί μόνο το πρώτο φίλτρο. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των Χανίων και της Κομοτηνής.

Και στις δύο αγορές, περισσότερο από το 52% των κατοικιών προς πώληση βρίσκεται μεταξύ 80 και 150 τ.μ.

Όταν όμως εφαρμοστούν τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά και το όριο των 150.000€, η πραγματική δεξαμενή διαμορφώνεται σε μόλις 0,20% της συνολικής αγοράς στα Χανιά, έναντι 25,99% στην Κομοτηνή.

Ανάλογες διαφοροποιήσεις καταγράφονται και στις υπόλοιπες πόλεις.

Στις 150.000€, η πραγματική δεξαμενή είναι 11,37% στην Πάτρα, 10,09% στην Κόρινθο, 8,27% στη Λάρισα, 6,30% στον Βόλο, 5,77% στα Ιωάννινα, 4,36% στην Καλαμάτα, 1,49% στο Ναύπλιο, 0,84% στο Ηράκλειο και 0,20% στα Χανιά, έναντι 25,99% στην Κομοτηνή.

Η ίδια χρηματοδοτική δυνατότητα, επομένως, δεν προσφέρει στον υποψήφιο αγοραστή τον ίδιο αριθμό πραγματικών επιλογών σε κάθε περιοχή.

Η ηλικία του ακινήτου είναι μέρος της εξίσωσης

Η ζητούμενη τιμή δεν αποτελεί πάντοτε το τελικό κόστος απόκτησης μιας κατοικίας.

Στην Πάτρα, το 50,11% του εξεταζόμενου αποθέματος είναι κατασκευής έως το 1980. Στα Χανιά το ποσοστό φτάνει το 58,30%, στο Ηράκλειο το 56,58% και στην Κομοτηνή το 52,60%.

Στον αντίποδα, στο Ναύπλιο μόλις το 17,01% είναι κατασκευής έως το 1980, ενώ το 52,12% αφορά κατοικίες της περιόδου 1991-2007.

Για ένα νοικοκυριό, επομένως, η αγορά μιας παλαιότερης κατοικίας μπορεί να συνοδεύεται από πρόσθετες ανάγκες για ενεργειακή αναβάθμιση, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, κουφώματα, θέρμανση ή γενικότερη ανακαίνιση.

Το πραγματικό κόστος απόκτησης δεν εξαντλείται πάντοτε στο τίμημα αγοράς.

Η χρηματοδότηση είναι η μία πλευρά – η διαθέσιμη προσφορά η άλλη

Η χαρτογράφηση των δέκα Δήμων δείχνει ότι ένα ενιαίο στεγαστικό πρόγραμμα συναντά πολύ διαφορετικές τοπικές αγορές κατοικίας.

Η πρόσβαση σε ευνοϊκότερη χρηματοδότηση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για ένα νοικοκυριό που επιδιώκει να αποκτήσει πρώτη κατοικία.

Δεν δημιουργεί, όμως, από μόνη της περισσότερα διαθέσιμα ακίνητα.

Όταν η κατάλληλη προσφορά είναι περιορισμένη, η ενίσχυση της αγοραστικής δυνατότητας συναντά ένα ήδη μικρό απόθεμα.

Γι’ αυτό η στεγαστική πολιτική δεν αφορά μόνο τη ζήτηση και τη χρηματοδότηση. Αφορά ταυτόχρονα την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών, την ενεργοποίηση κλειστών ακινήτων, την ανακαίνιση του παλαιού αποθέματος, την αξιοποίηση δημόσιας ακίνητης περιουσίας και τη δημιουργία νέου προσιτού οικιστικού αποθέματος.

Γιατί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση αποτελεί μόνο τη μία πλευρά της στεγαστικής εξίσωσης.

Η άλλη είναι εάν υπάρχει, στην περιοχή όπου ζει και εργάζεται ένα νοικοκυριό, το σπίτι που μπορεί πράγματι να αγοράσει.