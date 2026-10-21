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Παρελθόν θα αποτελούν οι πολύμηνες καθυστερήσεις και οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στους αγρότες, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το νέο ψηφιακό σύστημα απαλλαγής απευθείας κατά την αγορά του καυσίμου. Από την 1η Νοεμβρίου 2026 οι αγρότες θα αγοράζουν αφορολόγητο πετρέλαιο κίνησης, με άμεση έκπτωση 50,8 λεπτών ανά λίτρο.

Ένα αίτημα δεκαετιών των αγροτών γίνεται έτσι πράξη, στην πιο κρίσιμη στιγμή των υψηλών τιμών ενέργειας: το υπουργείο Οικονομικών ενεργοποιεί τη νέα διαδικασία που αντικαθιστά το παλαιό, χρονοβόρο σύστημα των εκ των υστέρων επιστροφών του φόρου στους δικαιούχους. Μέσω της εφαρμογής myDiesel της ΑΑΔΕ, οι επαγγελματίες αγρότες θα προμηθεύονται πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) απαλλαγμένο από τον ΕΦΚ και τον αναλογούντα ΦΠΑ τη στιγμή του ανεφοδιασμού.

Τι κερδίζουν οι αγρότες

Το ύψος της άμεσης ελάφρυνσης στο τιμολόγιο αγοράς ξεπερνά το μισό ευρώ ανά λίτρο και προκύπτει ως εξής:

· Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ): ελάφρυνση 41,0 λεπτά ανά λίτρο

· ΦΠΑ που αναλογεί επί του ΕΦΚ: ελάφρυνση 9,8 λεπτά ανά λίτρο

· Συνολικό όφελος: 50,8 λεπτά ανά λίτρο

Για παράδειγμα, για τον ανεφοδιασμό 1.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης, ο αγρότης θα έχει άμεση έκπτωση 508 ευρώ στην αντλία, διατηρώντας ρευστότητα, χωρίς να χρειάζεται να περιμένει τη μεταγενέστερη επιστροφή του ποσού από το κράτος.

Βήμα-βήμα η διαδικασία μέσω του myDieselApp

Η επίσημη παρουσίαση των λειτουργιών του myDiesel σε web και mobile περιβάλλον θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 22 Οκτωβρίου από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας Κυριάκο Πιερρακάκη, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή.

Η λειτουργία του συστήματος είναι σχεδιασμένη ώστε να ταυτοποιεί ηλεκτρονικά τον δικαιούχο και να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τα διαθέσιμα όρια κατανάλωσης:

Λήψη της εφαρμογής : Ο αγρότης εγκαθιστά το myDieselApp της ΑΑΔΕ στο κινητό του τηλέφωνο.

: Ο αγρότης εγκαθιστά το myDieselApp της ΑΑΔΕ στο κινητό του τηλέφωνο. Ταυτοποίηση : Το σύστημα ταυτοποιεί ψηφιακά τον εγγεγραμμένο χρήστη-αγρότη.

: Το σύστημα ταυτοποιεί ψηφιακά τον εγγεγραμμένο χρήστη-αγρότη. Έκδοση QR Code : Κατά τη συναλλαγή, η εφαρμογή παράγει έναν μοναδικό κωδικό QR.

: Κατά τη συναλλαγή, η εφαρμογή παράγει έναν μοναδικό κωδικό QR. Σάρωση και έλεγχος : Το πρατήριο σαρώνει τον κωδικό, επιβεβαιώνοντας online την ιδιότητα του δικαιούχου και το διαθέσιμο υπόλοιπο λίτρων.

: Το πρατήριο σαρώνει τον κωδικό, επιβεβαιώνοντας online την ιδιότητα του δικαιούχου και το διαθέσιμο υπόλοιπο λίτρων. Άμεση αφαίρεση φόρων: Το ποσό του ΕΦΚ και του ΦΠΑ αφαιρείται αυτόματα από την τελική τιμή πληρωμής.

Δικαιούχοι και ποσοστώσεις

Το δικαίωμα της απαλλαγής αφορά φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του επαγγελματία (ή νεοεισερχόμενου) αγρότη, είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) για το τρέχον έτος και έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) φέτος ή πέρυσι. Προβλέπονται όμως και όρια κατανάλωσης (ποσοστώσεις).

Οι δραστηριότητες που καλύπτονται είναι όσες περιλαμβάνονται στα παραρτήματα της απόφασης για τη φυτική και τη ζωική παραγωγή. Για κάθε δικαιούχο υπολογίζεται μέγιστη ετήσια ποσότητα πετρελαίου. Ο υπολογισμός βασίζεται στις καλλιέργειες και στις εκτάσεις ή στο ζωικό κεφάλαιο που δηλώνονται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, σε συνδυασμό με τους σχετικούς συντελεστές που ορίζονται στα παραρτήματα της απόφασης. Οι ποσότητες που προκύπτουν προσαυξάνονται κατά 100%.

Ενδεικτικά για βαμβάκι προβλέπονται 30 λίτρα ανά στρέμμα, 9 λίτρα για ελαιώνες παραγωγής ελαιολάδου και 20 λίτρα για ελαιώνες επιτραπέζιας ελιάς. Με την προσαύξηση 100%, τα αντίστοιχα ανώτατα όρια υπολογισμού διαμορφώνονται σε 60, 18 και 40 λίτρα ανά στρέμμα αντίστοιχα, εφόσον αυτά είναι τα στοιχεία που δηλώνονται και λαμβάνονται υπόψη στην ΕΑΕ.

Για τη ζωική παραγωγή, ορίζονται ποσότητες ανά ζώο ή κυψέλη. Για παράδειγμα, 2,9 λίτρα για αιγοπρόβατα και 4 λίτρα ανά κυψέλη μελισσοκομίας, πριν από την προσαύξηση.

Για όσους έχουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου, η ποσότητα δεν υπολογίζεται με τον ίδιο αρχικό τρόπο όπως για τους υπόλοιπους δικαιούχους. Λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των ετήσιων μέγιστων δικαιούμενων ποσοτήτων ανά φυτική ή ζωική παραγωγή, με βάση τα στοιχεία της ΕΑΕ του προηγούμενου έτους.

Ποια πρατήρια μένουν εκτός συστήματος

Προκειμένου να συμμετέχουν στο νέο καθεστώς, τα πρατήρια υποχρεούνται να εγγραφούν στην ειδική πλατφόρμα της ψηφιακής πύλης myAADE, η οποία ανοίγει την Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2026. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους στο Μητρώο Πρατηρίων Δημόσιας Χρήσης. Ήδη, από τα 450 πρατήρια που παρουσίαζαν ελλείψεις, το 50% έχει προχωρήσει στις απαραίτητες διορθώσεις μετά από ειδοποίηση της ΑΑΔΕ.

Για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και τη μη επιβάρυνση της ρευστότητας των πρατηρίων, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας καταθέτει διάταξη στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο της ΔΕΘ που εξασφαλίζει:

την επιστροφή στον πρατηριούχο τόσο του ΕΦΚ, όσο και του ΦΠΑ που αναλογεί επί του ποσού αυτού.

το ασυμψήφιστο και ακατάσχετο αυτών των επιστρεφόμενων ποσών.

Τα χρήματα θα πιστώνονται στους λογαριασμούς των πρατηρίων πλήρως αυτοματοποιημένα τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα -κάθε Δευτέρα και Πέμπτη- κατόπιν διασταύρωσης των παραστατικών πώλησης μέσω των συστημάτων myDATA ή eSend, χωρίς καμία πρόσθετη γραφειοκρατική ενέργεια. Παράλληλα, το περιβάλλον διαλειτουργικότητας (API) έχει ήδη ανοίξει για τους προγραμματιστές, ώστε τα εμπορικά προγράμματα (ERP) των επιχειρήσεων να διασυνδεθούν εγκαίρως.