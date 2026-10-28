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Μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι παραγωγοί προμηθεύονται αγροτικό πετρέλαιο φέρνει ο Νοέμβριος, καθώς η φορολογική ελάφρυνση θα εφαρμόζεται πλέον κατά την αγορά του καυσίμου και όχι αρκετό διάστημα αργότερα, μέσω της επιστροφής του φόρου.

Από την 1η Νοεμβρίου 2026, οι δικαιούχοι αγρότες θα μπορούν να αγοράζουν πετρέλαιο κίνησης με άμεση μείωση 50,84 λεπτών ανά λίτρο, χρησιμοποιώντας έναν ειδικό ψηφιακό κωδικό στο κινητό τους τηλέφωνο.

Η αλλαγή αναμένεται να περιορίσει την ανάγκη προκαταβολής σημαντικών χρηματικών ποσών, ιδιαίτερα για παραγωγούς που πραγματοποιούν μεγάλες αγορές καυσίμων κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Στο επίκεντρο του νέου συστήματος βρίσκεται η εφαρμογή myDieselApp της ΑΑΔΕ, η οποία θα επιτρέπει την ηλεκτρονική αναγνώριση των δικαιούχων και τον άμεσο υπολογισμό της φορολογικής έκπτωσης.

Παράλληλα, δημιουργείται ένας νέος μηχανισμός συναλλαγών με τα πρατήρια, τα οποία θα χορηγούν την έκπτωση κατά την πώληση και στη συνέχεια θα ανακτούν τα αντίστοιχα ποσά.

Το οικονομικό όφελος για τους παραγωγούς

Το βασικό πλεονέκτημα του νέου καθεστώτος είναι ότι οι αγρότες δεν θα χρειάζεται να χρηματοδοτούν προσωρινά τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιστροφής του.

Η συνολική ελάφρυνση διαμορφώνεται σε 0,5084 ευρώ ανά λίτρο, από τα οποία 0,41 ευρώ αντιστοιχούν στον ΕΦΚ και 0,0984 ευρώ στον αναλογούντα ΦΠΑ.

Για έναν παραγωγό που αγοράζει 1.000 λίτρα πετρελαίου, το ποσό που δεν θα χρειαστεί να καταβάλει στο πρατήριο φτάνει τα 508,40 ευρώ.

Αντίστοιχα, όσο αυξάνεται η επιλέξιμη ποσότητα καυσίμου, αυξάνεται και η άμεση οικονομική ελάφρυνση.

Η διαφορά αφορά κυρίως τον χρόνο κατά τον οποίο ο παραγωγός απολαμβάνει το φορολογικό όφελος.

Μέχρι σήμερα, έπρεπε πρώτα να πληρώσει ολόκληρη την αξία του καυσίμου και στη συνέχεια να περιμένει την επιστροφή του προβλεπόμενου φόρου.

Με το νέο σύστημα, η μείωση θα αποτυπώνεται απευθείας στο παραστατικό αγοράς, αφήνοντας περισσότερη ρευστότητα διαθέσιμη για τις υπόλοιπες ανάγκες της εκμετάλλευσης.

Ένα ψηφιακό «κλειδί» αντί της επιστροφής φόρου

Η διαδικασία θα βασίζεται στη χρήση ενός μοναδικού QR code, το οποίο θα δημιουργείται μέσω της εφαρμογής myDieselApp.

Αρχικά, ο παραγωγός θα εγκαθιστά την εφαρμογή στο κινητό του και θα πραγματοποιεί την απαιτούμενη ταυτοποίηση.

Κατά την επίσκεψή του στο πρατήριο, θα εμφανίζει τον ψηφιακό κωδικό που θα έχει παραχθεί για τη συναλλαγή.

Ο πρατηριούχος θα σαρώνει το QR code και το σύστημα θα πραγματοποιεί αυτόματο ηλεκτρονικό έλεγχο, προκειμένου να διαπιστώσει ότι η συναλλαγή πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, θα επιβεβαιώνεται η ιδιότητα του δικαιούχου, η αγορά πετρελαίου κίνησης και η ύπαρξη διαθέσιμης επιλέξιμης ποσότητας.

Εφόσον ο έλεγχος ολοκληρωθεί επιτυχώς, η αντίστοιχη έκπτωση θα αφαιρείται από την αξία της αγοράς.

Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία μετατρέπεται από μεταγενέστερη φορολογική επιστροφή σε άμεση ψηφιακά ελεγχόμενη συναλλαγή.

Οι δηλώσεις ΟΣΔΕ καθορίζουν τα διαθέσιμα λίτρα

Η δυνατότητα αγοράς πετρελαίου με μειωμένη επιβάρυνση δεν θα είναι απεριόριστη.

Κάθε δικαιούχος θα διαθέτει συγκεκριμένο όριο επιλέξιμης ποσότητας, το οποίο θα προσδιορίζεται με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία της αγροτικής του δραστηριότητας.

Κεντρικό ρόλο στον υπολογισμό θα έχουν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, από τις οποίες προκύπτουν τα στοιχεία των καλλιεργειών.

Το ηλεκτρονικό σύστημα θα ελέγχει το διαθέσιμο υπόλοιπο λίτρων πριν εγκρίνει την εφαρμογή της έκπτωσης.

Έτσι, επιδιώκεται να διασφαλιστεί ότι η ενίσχυση θα χορηγείται αποκλειστικά για ποσότητες που καλύπτονται από τα όρια κάθε παραγωγού.

Η διαδικασία θα επιτρέπει επίσης την ηλεκτρονική παρακολούθηση της χρήσης του δικαιώματος, περιορίζοντας την ανάγκη μεταγενέστερων ελέγχων και διασταυρώσεων.

Για τους παραγωγούς, επομένως, ιδιαίτερη σημασία θα έχει η ορθή και επικαιροποιημένη καταχώριση των καλλιεργητικών στοιχείων.

Τι αλλάζει στα πρατήρια καυσίμων

Η νέα μέθοδος δεν επηρεάζει μόνο τους αγρότες, αλλά και τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης καυσίμων.

Οι πρατηριούχοι θα παρέχουν την έκπτωση κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, παρότι το καύσιμο που διαθέτουν θα έχει ήδη επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο ΕΦΚ.

Αυτό δημιουργεί ανάγκη γρήγορης επιστροφής των σχετικών ποσών, ώστε να μη δεσμεύονται κεφάλαια που είναι απαραίτητα για την καθημερινή λειτουργία τους.

Για τον λόγο αυτό προβλέπεται ειδικός μηχανισμός τακτικής επιστροφής χρημάτων προς τα πρατήρια, ο οποίος θα καλύπτει τόσο τον ΕΦΚ όσο και τον ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε αυτόν.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι προβλέψεις για την προστασία των συγκεκριμένων επιστροφών.

Τα ποσά που θα λαμβάνουν οι πρατηριούχοι προβλέπεται να είναι ακατάσχετα και ανεκχώρητα, χωρίς παρακράτηση τελών, εισφορών ή άλλων επιβαρύνσεων.

Επιπλέον, δεν θα επιτρέπεται ο συμψηφισμός τους με οφειλές προς το Δημόσιο, τους δήμους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τις τράπεζες.

Στόχος είναι να αποφευχθούν δυσκολίες ρευστότητας και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των παραγωγών.

Η μετάβαση στο νέο καθεστώς από την 1η Νοεμβρίου

Μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2026, οι αγορές αγροτικού πετρελαίου θα συνεχιστούν με το υφιστάμενο σύστημα.

Οι παραγωγοί θα πληρώνουν την πλήρη αξία του καυσίμου και θα ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία για να εισπράξουν αργότερα την επιστροφή του φόρου.

Από την επόμενη ημέρα, η φορολογική ελάφρυνση θα εφαρμόζεται κατά την αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι ολοκληρώνεται επιτυχώς η ηλεκτρονική επαλήθευση.

Η εφαρμογή myDieselApp αναμένεται να παρουσιαστεί πριν από την έναρξη λειτουργίας του νέου μηχανισμού, ώστε να αποσαφηνιστούν οι τεχνικές λεπτομέρειες.

Η αλλαγή αποτελεί σημαντική παρέμβαση στον τρόπο διαχείρισης της φορολογικής ενίσχυσης του αγροτικού πετρελαίου.

Για τους παραγωγούς, το ζητούμενο είναι η άμεση μείωση του ποσού που καταβάλλουν στην αντλία. Για τα πρατήρια, η αποτελεσματική επιστροφή των χρημάτων που θα προκαταβάλλουν μέσω των εκπτώσεων.

Η επιτυχία του συστήματος θα εξαρτηθεί από την ομαλή λειτουργία των ψηφιακών ελέγχων και την ταχύτητα εκκαθάρισης των συναλλαγών, ώστε η φορολογική ελάφρυνση να μετατρέπεται σε πραγματικό όφελος ρευστότητας για την αγροτική παραγωγή.