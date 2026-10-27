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Αλλάζει από την 1η Νοεμβρίου 2026 ο τρόπος με τον οποίο οι δικαιούχοι αγρότες θα προμηθεύονται πετρέλαιο κίνησης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ένα νέο ψηφιακό σύστημα που θα επιτρέπει την άμεση απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και τον αναλογούντα ΦΠΑ κατά την αγορά του καυσίμου.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον χρόνο χορήγησης της φορολογικής ελάφρυνσης. Αντί οι παραγωγοί να καταβάλλουν ολόκληρο το τίμημα και να περιμένουν την επιστροφή του ΕΦΚ, θα αποκτούν το καύσιμο σε μειωμένη τιμή απευθείας από το πρατήριο.

Το νέο καθεστώς θεσπίστηκε με την Κοινή Απόφαση Α. 1224/2026 και θα υλοποιηθεί μέσω της ψηφιακής εφαρμογής myDiesel της ΑΑΔΕ, η οποία σχεδιάστηκε ώστε να περιοριστούν οι διαδικασίες που απαιτούσε το προηγούμενο σύστημα.

Για τους δικαιούχους αγρότες, η αλλαγή σημαίνει μικρότερη άμεση επιβάρυνση κατά τον ανεφοδιασμό, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος καυσίμων αποτελεί σημαντικό μέρος των αγροτικών δαπανών.

Η νέα διαδικασία αγοράς πετρελαίου

Η εφαρμογή myDiesel θα υποστηρίζει τις συναλλαγές μεταξύ δικαιούχων παραγωγών και πρατηρίων καυσίμων, ώστε η απαλλαγή να εφαρμόζεται κατά την πώληση.

Έτσι, καταργείται για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται με το νέο σύστημα η ανάγκη να προκαταβάλλει ο αγρότης το ποσό του ΕΦΚ και να περιμένει την επιστροφή του σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη στην ψηφιακή πύλη myAADE από τις 22 Οκτωβρίου, ενώ προβλέφθηκε και η διάθεσή της για κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ τις επόμενες ημέρες.

Η λειτουργία του συστήματος βασίζεται στην ψηφιακή διαχείριση των συναλλαγών, με στόχο να επιβεβαιώνεται η αγορά και να εφαρμόζεται η προβλεπόμενη φορολογική απαλλαγή χωρίς πρόσθετες χρονοβόρες διαδικασίες.

Η επίσημη παρουσίαση των λειτουργιών της εφαρμογής, τόσο για υπολογιστές όσο και για φορητές συσκευές, προγραμματίστηκε για τις 22 Οκτωβρίου 2026.

Τι πρέπει να κάνουν τα πρατήρια καυσίμων

Καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή του νέου συστήματος θα έχουν τα πρατήρια υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης, καθώς η εγγραφή τους στο myDiesel αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση για τη διάθεση αγροτικού πετρελαίου με φορολογική απαλλαγή.

Πριν από την εγγραφή τους, οι επαγγελματίες πρέπει να έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους στο Μητρώο Πρατηρίων Δημόσιας Χρήσης της ΑΑΔΕ.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, η φορολογική διοίκηση είχε εντοπίσει περίπου 450 πρατήρια με ελλιπή στοιχεία και τους απέστειλε ενημερωτικά μηνύματα.

Σχεδόν τα μισά είχαν ήδη πραγματοποιήσει τις αναγκαίες διορθώσεις, ενώ για τα υπόλοιπα παρέμενε η υποχρέωση τακτοποίησης των εκκρεμοτήτων προκειμένου να συμμετάσχουν απρόσκοπτα στη διαδικασία.

Για την τεχνική προσαρμογή των επιχειρήσεων έχει επίσης διατεθεί δοκιμαστικό περιβάλλον API, ώστε οι προγραμματιστές να ενσωματώσουν τις λειτουργίες του myDiesel στα εμπορικά συστήματα ERP των πρατηρίων.

Η σχετική δυνατότητα βρίσκεται στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην ενότητα Εφαρμογές – Δημοφιλείς Εφαρμογές – myDiesel.

Αυτόματη επιστροφή φόρου στους πρατηριούχους

Παράλληλα με την άμεση απαλλαγή των αγροτών, προβλέπεται αυτοματοποιημένος μηχανισμός επιστροφής του ΕΦΚ στα πρατήρια που πραγματοποιούν τις επιλέξιμες πωλήσεις.

Οι επιστροφές θα διενεργούνται τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, μετά την επαλήθευση των στοιχείων των συναλλαγών.

Η διασταύρωση θα πραγματοποιείται μέσω των πληροφοριακών συστημάτων myDATA και eSend, αξιοποιώντας τα παραστατικά που εκδίδονται κατά την πώληση του καυσίμου.

Με αυτόν τον τρόπο, ο πρατηριούχος δεν θα χρειάζεται να υποβάλει ξεχωριστό αίτημα ή να προχωρά σε πρόσθετη ενέργεια για την επιστροφή.

Στο μεταξύ, προωθείται νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει την επιστροφή στον επαγγελματία όχι μόνο του ΕΦΚ αλλά και του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο ποσό.

Η ίδια διάταξη θα κατοχυρώνει το ακατάσχετο και ασυμψήφιστο των σχετικών επιστροφών, ώστε να μην παρακρατούνται για άλλες οφειλές του πρατηριούχου.

Πρόκειται για συμπληρωματικές προβλέψεις που είχαν τεθεί σε διαβούλευση και απαιτούσαν νομοθετική έγκριση.

Συνολικά, το νέο μοντέλο μεταφέρει το φορολογικό όφελος από την εκ των υστέρων επιστροφή στην άμεση μείωση του κόστους αγοράς, ενώ παράλληλα επιδιώκει ταχύτερη εκκαθάριση των ποσών προς τα πρατήρια.

Η επιτυχία του θα εξαρτηθεί από την έγκαιρη προσαρμογή των επιχειρήσεων και την ομαλή λειτουργία της ψηφιακής διαδικασίας από την πρώτη ημέρα εφαρμογής.