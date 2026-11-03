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Οικοδομικές άδειες που έχουν ανασταλεί έπειτα από προσφυγές, ολοκληρωμένες κατασκευές που δεν μπορούν να προχωρήσουν σε αναθεώρηση και ακίνητα που περιμένουν διοικητικές διευθετήσεις. Οι εμπλοκές αυτές κρατούν επενδύσεις εκατομμυρίων της TEN BRINKE HELLAS μετέωρες, όπως περιέγραψε χθες ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Φώτης Γιόφτσιος.

Ο κ. Γιόφτσιος ανέφερε ότι η TEN BRINKE HELLAS ολλανδικών συμφερόντων, έχει επενδύσει εκατομμύρια ευρώ σε ακίνητα με άδειες που ανεστάλησαν μετά από προσφυγές. Σε μία από τις υποθέσεις, η εκδίκαση έχει ολοκληρωθεί, αλλά η απόφαση εκκρεμεί. Στο μεταξύ, τα έξοδα και το κατασκευαστικό κόστος αυξάνονται, ενώ τα αρχικά επιχειρηματικά σχέδια χρειάζονται πλέον επανεξέταση.

«Δεν περιμένουμε να εγγυηθεί το κράτος τα επιχειρηματικά μας σχέδια. Το ρίσκο αυτό είναι δικό μας. Αλλά πρέπει να εγγυηθεί τους κανόνες βάσει των οποίων αυτά καταρτίστηκαν», σημείωσε.

Η δεύτερη περίπτωση στην οποία αναφέρθηκε αφορά οικιστικά ακίνητα των οποίων η κατασκευή έχει ολοκληρωθεί και έχει ήδη πωληθεί το 80% των διαμερισμάτων. Η αναθεώρηση της άδειας, σύμφωνα με τον ίδιο, προσέκρουσε στην απαίτηση να καταργηθούν τα πολεοδομικά κίνητρα του ΝΟΚ, παρότι τα κτίρια ανεγέρθηκαν με βάση τις νόμιμες άδειες που είχαν εκδοθεί.

Η τρίτη υπόθεση αφορά ακίνητο δίπλα στον Κηφισό, σε περιοχή που έχει ενταχθεί στο σχέδιο πόλης εδώ και περίπου 35 χρόνια και διαθέτει πράξη εφαρμογής. Οι άδειες ανεστάλησαν λόγω της εκκρεμότητας για τη διευθέτηση του ποταμού. Ο κ. Γιόφτσιος υποστήριξε ότι ο Κηφισός έχει ήδη διευθετηθεί στην πράξη, αλλά δεν έχει ανατεθεί ακόμη η σχετική μελέτη.

«Πότε όλα αυτά τελικά θα διευθετηθούν;» διερωτήθηκε, ζητώντας να εξεταστεί η θέσπιση αποζημίωσης για επενδυτές που αποδεικνύεται ότι ενήργησαν νόμιμα, αλλά υπέστησαν ζημιά εξαιτίας διοικητικών ή θεσμικών εμπλοκών.

Κίνητρα με αντάλλαγμα μακροχρόνια ενοίκια

Την ίδια στιγμή, ο διευθύνων σύμβουλος της DIMAND, Δημήτρης Ανδριόπουλος, επισήμανε ότι απουσιάζει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη προσιτής κατοικίας από ιδιώτες. Το υψηλό κόστος κατασκευής, τα επιτόκια και οι υπόλοιπες επιβαρύνσεις δυσκολεύουν τη δημιουργία κατοικιών με χαμηλότερα ενοίκια, χωρίς να υπονομεύεται η βιωσιμότητα των έργων.

Ως προσιτή κατοικία ο κ. Ανδριόπουλος όρισε εκείνη της οποίας το μίσθωμα δεν ξεπερνά το 25%–30% του καθαρού εισοδήματος του εργαζομένου. Για να καταστεί αυτό εφικτό, πρότεινε ειδικά οικονομικά και φορολογικά κίνητρα, όπως μειωμένο ΦΠΑ στην κατασκευή και φορολογικές ελαφρύνσεις. Τα κίνητρα θα πρέπει να συνδέονται με δεσμεύσεις, ώστε τα διαμερίσματα να παραμένουν στην αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης.

Όπως αποκάλυψε, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με την κυβέρνηση για τη διαμόρφωση του πλαισίου και την εξέταση των δημοσιονομικών του επιπτώσεων. Το μοντέλο που περιέγραψε διαφέρει από την κοινωνική κατοικία, η οποία αποτελεί ευθύνη του κράτους. Δεν προβλέπει επιδότηση ενοικίου, ενώ οι επενδυτές θα χρειαστεί να αποδεχθούν χαμηλότερες αποδόσεις στην αρχική περίοδο, με προοπτική τα έργα να ωριμάσουν οικονομικά σε ορίζοντα δέκα ή δεκαπέντε ετών. Θα μπορούσαν, επίσης, να αξιοποιηθούν δημόσια ακίνητα με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά.

«Όλα τα άλλα είναι τσιρότα για βαθιά τραύματα», ανέφερε, επιμένοντας ότι η στεγαστική κρίση απαιτεί την ταχεία προσθήκη μεγάλου αριθμού κατοικιών στην αγορά. Ανάλογες συζητήσεις γίνονται, όπως είπε, και σε χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία.

Τα ζητήματα της ασφάλειας δικαίου, των καθυστερήσεων στην αδειοδότηση και της ανάγκης για περισσότερες κατοικίες συζητήθηκαν στο συνέδριο Green Deal Greece 2026, που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Στις παρεμβάσεις διατυπώθηκαν προτάσεις για απλούστερους κανόνες, ταχύτερες διαδικασίες και καλύτερη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Πρόταση για απλούστερο Οικοδομικό Κανονισμό

Έναν Νέο Οικοδομικό Κανονισμό περίπου δέκα άρθρων πρότεινε από τη πλευρά του, ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, με στόχο να περιοριστούν οι διαφορετικές ερμηνείες από υπηρεσία σε υπηρεσία. Ζήτησε επίσης συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την έκδοση δικαστικών αποφάσεων, καθώς καθυστερήσεις τριών ή τεσσάρων ετών μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες για μια επιχείρηση. Επανέφερε, παράλληλα, την πρόταση για ενιαία εποπτεία των Υπηρεσιών Δόμησης με αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων του ΤΕΕ. Επιπλέον, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου ζήτησε άμεσες, μεταβατικές ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση, μέχρι να ολοκληρωθούν τα υπό εκπόνηση πολεοδομικά σχέδια ενώ νωρίτερα κάλεσε την πολιτεία να αναλάβει πρωτοβουλία για τη ριζική ανακαίνιση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας. «Προτείνουμε μια ριζική ανακαίνιση ανθεκτικότητας στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Με εγκατάσταση πράσινων στεγών, σύστημα συλλογής και διαχείρισης ομβρίων, μηχανικό αερισμό υψηλής ενεργειακής απόδοσης, υδατοπερατά δάπεδα στο προαύλιο, πλήρη σεισμική και βιοκλιματική θωράκιση, για να μετατραπεί η Γκράβα από μια σχολική φυλακή, όπως λέει ο αστικός μύθος, σε πρότυπο κλιματικής ανθεκτικότητας».

Το «γάντι» για το ΝΟΚ σήκωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, λέγοντας ότι θα εξετάσει την πρόταση για απλούστερο οικοδομικό κανονισμό. Προανήγγειλε ακόμη δημόσια διαβούλευση για τα Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, τη μεταφορά των πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο και το Προεδρικό Διάταγμα για την αναγνώριση των οδών στις εκτός σχεδίου περιοχές. Η αναγνώριση των δρόμων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την οικοδομησιμότητα παρόδιων οικοπέδων.

Πρόσθετη χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για την ολοκλήρωση πολεοδομικών και χωροταξικών μελετών ανακοίνωσε από το βήμα του συνεδρίου, η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μαριλένα Σούκουλη – Βιλιάλη. Με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν προκηρυχθεί μελέτες που καλύπτουν το 78% των δημοτικών ενοτήτων και περίπου το 80% της έκτασης της χώρας. Το επόμενο βήμα είναι η θεσμοθέτηση και εφαρμογή τους. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται επίσης σε διαβούλευση οι πρώτες μελέτες για τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης, οι οποίες θα λειτουργήσουν μαζί με την Ψηφιακή Τράπεζα Γης.

Από την αδειοδότηση στην υλοποίηση

Η διευθύντρια Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Αδειοδοτήσεων της Lamda Development, Αναστασία Τουφεγγοπούλου, σημείωσε ότι η ψηφιοποίηση δεν αρκεί, αν απλώς μεταφέρει τη γραφειοκρατία σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. Ζήτησε έναν αδειοδοτικό οδηγό για κάθε έργο, οργανωμένους ελέγχους και ασφάλεια δικαίου, ώστε οι απαιτήσεις να είναι γνωστές εξαρχής. Στο Ελληνικό έχουν εκδοθεί περισσότερες από 1.000 άδειες, με την εμπειρία της ανάπλασης να αναδεικνύει τα κενά της διαδικασίας.

Τη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ανέδειξε ο πρόεδρος της ReDePlan, Σωκράτης Μπαλτάς, φέρνοντας ως παράδειγμα τον Ελαιώνα. Ο αρχικός σχεδιασμός ολοκληρώθηκε πριν από περίπου 30 χρόνια, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί στο σύνολό του.

Για τις επόμενες κινήσεις στην περιοχή μίλησε ο διευθύνων σύμβουλος της Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων, Πολυχρόνης Ακριτίδης. Μετά τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, για τον οποίο η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 16 Νοεμβρίου, θα ακολουθήσουν κανονιστικές ρυθμίσεις. Παραμένουν ανοιχτά, μεταξύ άλλων, ζητήματα αποζημιώσεων για εκτάσεις γης.