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Στη συνεργασία της κυβέρνησης με τους παραγωγικούς φορείς ενόψει της ΔΕΘ, αλλά και στις προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής σε ένα περιβάλλον αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων, αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Όπως τόνισε σε ανάρτησή του, στο επίκεντρο βρίσκονται η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και του επιπέδου ζωής της μέσης ελληνικής οικογένειας, καθώς και η στήριξη των παραγωγικών επενδύσεων που μπορούν να δημιουργήσουν νέες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, επισήμανε τις πιέσεις που προκαλούν η διεθνής αβεβαιότητα και η συνεχής αύξηση των τιμών των καυσίμων, υπογραμμίζοντας ότι οι συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς συμβάλλουν στην προετοιμασία των οικονομικών προτεραιοτήτων που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Αναλυτικά το κείμενο της ανάρτησης

«Με τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη, είχαμε και σήμερα μια ιδιαίτερα παραγωγική συνεργασία.

Βασικός στόχος της πολιτικής μας είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και του επιπέδου ζωής της μέσης ελληνικής οικογένειας, καθώς και η στήριξη των παραγωγικών επενδύσεων για τη δημιουργία πολλών νέων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Όλα αυτά αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία, εξαιτίας των δύο πολέμων στην ευρύτερη περιοχή και του κλίματος αβεβαιότητας, που οδηγούν σε συνεχή αύξηση των τιμών των καυσίμων και ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις.

Ενόψει της ΔΕΘ ειχαμε αλλεπάλληλες συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς, συμβάλλοντας στην προετοιμασία για τις προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός, καθώς και το σχέδιο για μια πιο ισχυρή Ελλάδα το 2030».

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