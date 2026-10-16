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Η θέρμανση με κλιματιστικό κερδίζει συνεχώς έδαφος, καθώς ολοένα περισσότερα νοικοκυριά αναζητούν τρόπους να περιορίσουν το ενεργειακό κόστος. Παρά τις υψηλές τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, τα σύγχρονα κλιματιστικά τεχνολογίας inverter μπορούν να αποτελέσουν μια οικονομική εναλλακτική λύση, αρκεί να επιλεγούν και να χρησιμοποιηθούν σωστά.

Όπως εξήγησε στην ΕΡΤ Βόλου ο Χαράλαμπος Καραγιάννης, ταμίας του Σωματείου Αδειούχων Ψυκτικών Μαγνησίας, η απόδοση ενός κλιματιστικού δεν εξαρτάται μόνο από την ενεργειακή του κλάση, αλλά και από τα χαρακτηριστικά της κατοικίας, την εγκατάσταση και τις καθημερινές συνήθειες των ενοίκων.

Το πρώτο λάθος στην επιλογή κλιματιστικού

Η αγορά μιας μονάδας αποκλειστικά με βάση τα τετραγωνικά μέτρα του σπιτιού μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη επιλογή. Για να προσδιοριστεί η κατάλληλη ισχύς, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η θερμομόνωση, τα κουφώματα, ο προσανατολισμός και οι θερμικές απώλειες του κτηρίου.

Εξίσου σημαντική είναι η κατανομή των χώρων. Ένα ισχυρό κλιματιστικό στο σαλόνι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα θερμάνει αποτελεσματικά και τα υπνοδωμάτια. Ο θερμός αέρας ανεβαίνει και συχνά παραμένει κοντά στη μονάδα, με αποτέλεσμα οι πιο απομακρυσμένοι χώροι να μη φτάνουν στην επιθυμητή θερμοκρασία.

Γι’ αυτό, όταν ο κλιματισμός αποτελεί τη βασική πηγή θέρμανσης, ενδέχεται να χρειάζονται ξεχωριστές μονάδες σε διαφορετικά δωμάτια.

Πόσο κοστίζει η εγκατάσταση

Για μια κατοικία περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων, με σαλόνι και τρία υπνοδωμάτια, ο κ. Καραγιάννης ανέφερε ως ενδεικτική λύση ένα κλιματιστικό 18.000 BTU στον κεντρικό χώρο και τρεις μονάδες 9.000 BTU στα υπνοδωμάτια.

Το συνολικό κόστος αγοράς και εγκατάστασης εκτιμάται περίπου στις 2.500 έως 3.000 ευρώ, χωρίς αυτό να αποτελεί γενικό κανόνα. Η τελική δαπάνη εξαρτάται από την ποιότητα των συσκευών, τις ενεργειακές τους επιδόσεις και τις ανάγκες κάθε κατοικίας.

Συνεχής λειτουργία ή συχνό άνοιγμα και κλείσιμο;

Ένα από τα συνηθέστερα λάθη είναι η συνεχής ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του κλιματιστικού μόλις ζεσταθεί ο χώρος.

Τα σύγχρονα inverter προσαρμόζουν αυτόματα την ισχύ τους. Αρχικά λειτουργούν εντονότερα για να επιτύχουν την επιθυμητή θερμοκρασία και στη συνέχεια περιορίζουν την κατανάλωση, διατηρώντας τη ζέστη.

Επομένως, όταν απαιτείται θέρμανση για αρκετές συνεχόμενες ώρες, η διατήρηση μιας σταθερής, λογικής θερμοκρασίας μπορεί να αποδειχθεί αποδοτικότερη από τα διαδοχικά ανοίγματα και κλεισίματα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι συμφέρει να παραμένει το κλιματιστικό αναμμένο όταν το σπίτι είναι άδειο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η συντήρηση που προστατεύει την τσέπη

Καθοριστικό ρόλο παίζουν επίσης η εγκατάσταση από αδειούχο ψυκτικό και η τακτική συντήρηση. Τεχνικά λάθη μπορούν να μειώσουν την απόδοση και να προκαλέσουν βλάβες, αυξάνοντας το συνολικό κόστος.

Ο ειδικός συνιστά τουλάχιστον έναν ετήσιο έλεγχο, ενώ για κλιματιστικά που χρησιμοποιούνται χειμώνα και καλοκαίρι προτείνεται συντήρηση πριν από κάθε περίοδο εντατικής λειτουργίας.

Το συμπέρασμα είναι ότι η θέρμανση με κλιματιστικό μπορεί να συμφέρει, αλλά δεν αποτελεί αυτόματα τη φθηνότερη λύση για κάθε σπίτι. Η κατάλληλη ισχύς, η σωστή κατανομή των μονάδων, η ορθολογική χρήση και η συντήρηση είναι οι παράγοντες που καθορίζουν τόσο την κατανάλωση όσο και την άνεση των ενοίκων.

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