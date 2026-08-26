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Με τις υψηλές θερμοκρασίες να διατηρούν τα κλιματιστικά σε πολύωρη λειτουργία, η προσοχή συνήθως στρέφεται στη θερμοκρασία, στην κατανάλωση ρεύματος και στον καθαρισμό των φίλτρων. Υπάρχει όμως μια μικρή λεπτομέρεια στην καθημερινή χρήση που συχνά παραβλέπεται: ο τρόπος με τον οποίο απενεργοποιείται η συσκευή.

Το πάτημα του OFF αμέσως μετά από πολύωρη ψύξη μπορεί, υπό ορισμένες συνθήκες, να αφήσει υγρασία στο εσωτερικό της μονάδας. Η υγρασία αυτή αποτελεί φυσικό αποτέλεσμα της λειτουργίας του κλιματιστικού, αλλά εάν παραμείνει για μεγάλο διάστημα μπορεί να ευνοήσει την εμφάνιση δυσάρεστων οσμών και μικροβιακής ανάπτυξης.

Για τον λόγο αυτό, αρκετά σύγχρονα μοντέλα διαθέτουν ειδικές λειτουργίες καθαρισμού ή στεγνώματος της εσωτερικής μονάδας. Ακόμη και όταν αυτές δεν υπάρχουν, η λειτουργία του ανεμιστήρα μπορεί, ανάλογα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, να συμβάλει στην απομάκρυνση μέρους της υπολειπόμενης υγρασίας.

Τι συμβαίνει στο κλιματιστικό κατά την ψύξη

Όταν το air condition λειτουργεί σε λειτουργία ψύξης, ο αέρας του χώρου περνά από τον ψυχρό εναλλάκτη της εσωτερικής μονάδας. Κατά τη διαδικασία αυτή δημιουργούνται συμπυκνώματα, τα οποία κανονικά απομακρύνονται μέσω του συστήματος αποχέτευσης.

Παράλληλα, όμως, ορισμένες εσωτερικές επιφάνειες μπορούν να παραμείνουν υγρές όταν σταματήσει η λειτουργία. Εάν το κλιματιστικό απενεργοποιηθεί και η υγρασία δεν απομακρυνθεί επαρκώς, δημιουργείται ένα περιβάλλον που μπορεί να ευνοήσει με την πάροδο του χρόνου την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων.

Ένα από τα συνηθέστερα σημάδια είναι η χαρακτηριστική δυσάρεστη μυρωδιά που μπορεί να εμφανιστεί όταν το κλιματιστικό ενεργοποιείται ξανά. Το φαινόμενο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει σοβαρή βλάβη, αλλά αποτελεί ένδειξη ότι η εσωτερική μονάδα ενδέχεται να χρειάζεται καθαρισμό ή συντήρηση.

Οι λειτουργίες πριν από την απενεργοποίηση

Αρκετές νεότερες συσκευές διαθέτουν προγράμματα με ονομασίες όπως Self Clean, Clean, X-Fan ή Frost Clean. Η ακριβής λειτουργία τους διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή και το μοντέλο, γι’ αυτό είναι σημαντικό να ακολουθούνται οι οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης.

Σε γενικές γραμμές, οι συγκεκριμένες επιλογές έχουν σχεδιαστεί ώστε να βοηθούν στον καθαρισμό ή στο στέγνωμα της εσωτερικής μονάδας, περιορίζοντας την υγρασία που μπορεί να παραμείνει μετά τη λειτουργία ψύξης.

Σε ορισμένα κλιματιστικά, μάλιστα, ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί για κάποιο διάστημα μετά την απενεργοποίηση ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Επομένως, ο χρήστης δεν θα πρέπει να διακόπτει αυτή τη διαδικασία, εφόσον προβλέπεται από τον κατασκευαστή.

Εάν το κλιματιστικό δεν διαθέτει ειδικό πρόγραμμα στεγνώματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπου αυτό προβλέπεται από τις οδηγίες της συσκευής, η λειτουργία Fan (ανεμιστήρας) για λίγα λεπτά πριν από την πλήρη απενεργοποίηση. Η κυκλοφορία του αέρα βοηθά να στεγνώσουν οι επιφάνειες της εσωτερικής μονάδας και να περιοριστεί η παραμένουσα υγρασία.

Αυτό δεν σημαίνει ότι απαιτείται η συγκεκριμένη διαδικασία κάθε φορά που χρησιμοποιείται το κλιματιστικό. Σε περιόδους όμως έντονης χρήσης, υψηλής υγρασίας ή πολύωρης λειτουργίας, η αξιοποίηση των σχετικών λειτουργιών της συσκευής μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο μέρος της τακτικής φροντίδας της.

Καθαρά φίλτρα και σωστή αποχέτευση

Ο τρόπος απενεργοποίησης είναι μόνο μία παράμετρος της σωστής συντήρησης. Εξίσου σημαντικός είναι ο τακτικός καθαρισμός των φίλτρων, καθώς η συσσώρευση σκόνης μπορεί να περιορίσει τη ροή του αέρα και να επηρεάσει τόσο την απόδοση όσο και την ποιότητα του αέρα στον χώρο.

Χρειάζεται επίσης έλεγχος της αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων, καθώς μια φραγμένη σωλήνωση μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση νερού, διαρροές ή αυξημένη υγρασία στην εσωτερική μονάδα.

Παράλληλα, ένα πλήρες service τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, κατά προτίμηση πριν από την περίοδο εντατικής καλοκαιρινής χρήσης, μπορεί να εντοπίσει προβλήματα που δεν είναι εύκολα ορατά στον χρήστη. Ο καθαρισμός του εναλλάκτη, ο έλεγχος της αποχέτευσης και η γενικότερη επιθεώρηση της εγκατάστασης συμβάλλουν στην αποδοτικότερη λειτουργία της συσκευής.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η υγρασία του εσωτερικού χώρου. Όταν βρίσκεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε υψηλά επίπεδα, αυξάνονται οι πιθανότητες εμφάνισης μούχλας όχι μόνο στο κλιματιστικό, αλλά και σε άλλα σημεία του σπιτιού.

Η σωστή χρήση προστατεύει συσκευή και αέρα

Η φροντίδα του κλιματιστικού δεν περιορίζεται επομένως στη ρύθμιση μιας σωστής θερμοκρασίας. Καθαρά φίλτρα, ελεύθερη αποχέτευση, τακτική συντήρηση και σωστή αξιοποίηση των λειτουργιών καθαρισμού ή στεγνώματος μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση της απόδοσής του.

Μια τόσο απλή συνήθεια μπορεί παράλληλα να περιορίσει τις δυσάρεστες οσμές και τη συσσώρευση υγρασίας, προστατεύοντας την εσωτερική μονάδα σε βάθος χρόνου. Το βασικότερο, πάντως, είναι κάθε λειτουργία να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, καθώς δεν λειτουργούν όλα τα κλιματιστικά με τον ίδιο τρόπο.

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