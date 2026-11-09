Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το ερώτημα πόσο ακριβότερο θα γίνει το πακέτο των τσιγάρων και πότε θα φτάσουν οι αυξήσεις στους καταναλωτές «καίει» σήμερα την Ευρώπη, καθώς είναι στα βασικά θέματα θέμα που θα απασχολήσουν τους υπουργούς Οικονομικών στις Βρυξέλλες, στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin.

Η κρίσιμη διαπραγμάτευση για τα καπνικά προϊόντα γίνεται το απόγευμα στο Ecofin, όπου η Ιρλανδική Προεδρία φιλοδοξεί να εξασφαλίσει συμφωνία για αύξηση στους ελάχιστους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, αλλά και νέους κοινούς κανόνες φορολόγησης στα προϊόντα καπνού, ατμού και νικοτίνης.

Τι σημαίνουν οι αλλαγές; Τα σενάρια είναι πολλά αλλά, με βάση τα αρχική πρόταση της Κομισιόν, το «πακέτο στα 13 ευρώ» μπορεί να θεωρείται μία μετριοπαθής και όχι ακραία πρόβλεψη! Αυτό είχε καταδείξει και σχετική ανάλυση του ΚΕΠΕ, η οποία έδειχνε ότι η μέση τιμή των τσιγάρων θα μπορούσε έως και να εξαπλασιαστεί με αύξηση 569,6%!

Η ίδια έρευνα όμως έδειχνε και τις μεγάλες επιπτώσεις στο λαθρεμπόριο και τα δημόσια έσοδα από την πτώση της νόμιμης κατανάλωσης τσιγάρων.

Γι’ αυτούς και άλλους λόγους, δεν φαντάζει εύκολο να συμφωνήσουν σήμερα οι 27 στα νέα φορολογικά κατώφλια, ή στο πόσο μεγάλη προσαρμογή θα απαιτηθεί από κάθε χώρα και σε ποιο χρονικό διάστημα.

Αδιέξοδο παρά την «Ιρλανδική διάβαση»

Η συζήτηση της Δευτέρας δεν ξεκινά από μηδενική βάση. Η Ιρλανδική Προεδρία έχει προωθήσει νέα συμβιβαστικά κείμενα, επιχειρώντας να γεφυρώσει τις διαφωνίες για τη δομή των φόρων, τα ελάχιστα επίπεδα επιβάρυνσης και τους κανόνες εφαρμογής. Η προσπάθεια πέρασε από τις τεχνικές διαπραγματεύσεις και τους μόνιμους αντιπροσώπους, με στόχο να φτάσει στους υπουργούς μια βάση πολιτικής συνεννόησης.

Σήμερα, με βάση την επίσημη ημερήσια διάταξη, το συμβιβαστικό πακέτο θα τεθεί ενώπιον των υπουργών για διαμόρφωση κοινής θέσης. Ωστόσο η εξίσωση παραμένει δύσκολη, καθώς απαιτείται ομοφωνία.

Η Ελλάδα ζητά μεγαλύτερα περιθώρια προσαρμογής, προβάλλοντας τον κίνδυνο μια απότομη επιβάρυνση να μετακινήσει κατανάλωση από τη νόμιμη στην παράνομη αγορά. Η ελληνική πλευρά επιχειρηματολογεί και για τις συνέπειες που θα είχε στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, στις επενδύσεις και στις εξαγωγές του κλάδου της χώρας μας.

Ανησυχίες διατυπώνουν η Ιταλία και η Ρουμανία, με έμφαση στο λαθρεμπόριο και στην επιβάρυνση των καταναλωτών χαμηλότερου εισοδήματος.

Εκτός από τα καπνά, διχάζουν και τα προϊόντα νικοτίνης για χρήση από το στόμα, ενώ άλλες χώρες έχουν δική τους ατζέντα.

Το γαλλικό παράδειγμα

Εκτός από την μελέτη του ΚΕΠΕ, το μεγαλύτερο «αντεπιχείρημα» στην αύξηση του φόρου έρχεται από την πιο φανατική υποστηρικτή της, την Γαλλία!

Στην Γαλλία, σύμφωνα με την έκθεση της KPMG που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2026, το παράνομο τσιγάρο έφτασε το 2025 στο 41,4% της συνολικής κατανάλωσης, από 37,6% το 2024. Δηλαδή αυξήθηκε 10% σε ένα μόλις χρόνο και την αγορά κατέκλυσαν λαθραίες ποσότητες της τάξεως των 20,5 δισ. τσιγάρων.

Την ίδια χρονιά, το 2025, οι νόμιμες εγχώριες πωλήσεις τσιγάρων έπεσαν κατά 8,7%! Επειδή όμως το κενό κάλυψαν οι παράνομες πωλήσεις τσιγάρων, η συνολική εκτιμώμενη κατανάλωση υποχώρησε μόλις κατά 0,7%.

Η απόκλιση δείχνει γιατί η πτώση της νόμιμης αγοράς δεν μπορεί να ταυτίζεται αυτομάτως με αντίστοιχη μείωση του καπνίσματος. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αν στο Ecofin δεν ανοίξει δρόμος για συμφωνία, οι αποφάσεις ενδέχεται να αναβληθούν για άλλους έξι μήνες και την επόμενη ευρωπαϊκή προεδρία.