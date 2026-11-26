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Σχεδόν μία στις πέντε θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζεται ως ευάλωτη, καθώς πληροί τουλάχιστον ένα από τα τρία βασικά κριτήρια: χαμηλές αποδοχές, επισφαλή απασχόληση ή έλλειψη επαρκών εργασιακών δικαιωμάτων, σύμφωνα με την έκθεση του Eurofound, ήτοι του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Eurofound ορίζει την εργασιακή ευαλωτότητα ως ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, που συνδυάζει ανεπαρκές εισόδημα, ανασφάλεια στην εργασία και περιορισμένη προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με το euronews, η μελέτη, που εξετάζει τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στην Ευρώπη, διαπιστώνει ότι το 18,8% των θέσεων εργασίας στην ΕΕ το 2021 –το πιο πρόσφατο έτος για το οποίο υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία εισοδήματος– παρουσίαζε τουλάχιστον μία από αυτές τις μορφές ευαλωτότητας.

Βελτίωση μετά την κρίση

Παρά τη σημερινή εικόνα, η συνολική τάση είναι βελτιωμένη σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία.

Το ποσοστό των ευάλωτων θέσεων εργασίας αυξήθηκε από 21,4% το 2009 σε 23,8% το 2014, ως αποτέλεσμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της αύξησης της ακούσιας προσωρινής και μερικής απασχόλησης. Από το 2016 και μετά, ωστόσο, υποχώρησε σταθερά, πέφτοντας κάτω ακόμη και από τα προ κρίσης επίπεδα.

Το συμπέρασμα αυτό συμβαδίζει με τα ευρήματα της έρευνας του Eurofound για τις συνθήκες εργασίας το 2024, σύμφωνα με την οποία η ποιότητα της εργασίας στην Ευρώπη βελτιώνεται σταδιακά, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανισότητες μεταξύ των κρατών-μελών.

Η Ισπανία στην κορυφή της λίστας

Η Ισπανία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό εργασιακής ευαλωτότητας στην ΕΕ, με 29%, ενώ ακολουθούν η Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο με 25%, καθώς και η Ιταλία με 24%.

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζουν η Ουγγαρία (17%) και η Μάλτα μαζί με τη Βουλγαρία (18%).

Για την Κύπρο, την Τσεχία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σουηδία δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για το 2021 και, ως εκ τούτου, οι χώρες αυτές δεν συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση.

Διαφορετικές αιτίες ανά χώρα

Η φύση της εργασιακής ευαλωτότητας διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών-μελών.

Στη Γερμανία, την Αυστρία και σε αρκετές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ο βασικός παράγοντας είναι οι χαμηλοί μισθοί. Στη Βουλγαρία, για παράδειγμα, σχεδόν τα τρία τέταρτα της εργασιακής ευαλωτότητας αποδίδονται στις χαμηλές αποδοχές.

Αντίθετα, στις χώρες της Μεσογείου και του Βορρά κυριαρχεί η επισφαλής εργασία, κυρίως μέσω ακούσιων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και μερικής απασχόλησης. Στην Ιρλανδία, το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό αντιπροσωπεύει το 56% της συνολικής εργασιακής ευαλωτότητας, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η υψηλή θέση του Λουξεμβούργου οφείλεται στο γεγονός ότι οι αποδοχές αξιολογούνται σε σχέση με τη διάμεση αμοιβή κάθε χώρας και όχι με ένα κοινό ευρωπαϊκό όριο.

Ποιοι εργαζόμενοι κινδυνεύουν περισσότερο

Οι γυναίκες, οι νέοι, οι μετανάστες, οι Ρομά, τα άτομα με αναπηρία και τα μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερες πιθανότητες να εργάζονται σε ευάλωτες θέσεις, εξαιτίας διακρίσεων, οικογενειακών υποχρεώσεων ή –στην περίπτωση των μεταναστών– νομικών περιορισμών και δυσκολιών στην αναγνώριση των προσόντων τους.

Η εκπαίδευση λειτουργεί ως ισχυρή ασπίδα απέναντι στην εργασιακή ευαλωτότητα. Στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, το 58% των εργαζομένων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο απασχολείται σε ευάλωτες θέσεις, έναντι μόλις 6% όσων διαθέτουν πανεπιστημιακό πτυχίο.

Παράλληλα, η εργασιακή εμπειρία μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο, καθώς κάθε επιπλέον έτος στην αγορά εργασίας περιορίζει την πιθανότητα ευαλωτότητας κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα.

Πάντως, η έκθεση επισημαίνει ότι η ύπαρξη ενός μόνο παράγοντα ευαλωτότητας δεν συνεπάγεται απαραίτητα κακή ποιότητα εργασιακής ζωής. Αντίθετα, τα σοβαρότερα προβλήματα εμφανίζονται όταν οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα πολλαπλές μορφές ευαλωτότητας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις καταγράφονται περιορισμένες προοπτικές εξέλιξης, μικρότερη πρόσβαση στην κατάρτιση, μειωμένη αυτονομία στην εργασία και ασταθές εισόδημα.