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Ο Μάικ Γουίνερ, ένας 30χρονος μαθηματικός που εργάζεται στο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνιας, έχει αφιερώσει την επιστημονική του δραστηριότητα σε ένα από τα πλέον κρίσιμα ερωτήματα της εποχής μας: πώς μπορεί η ανθρωπότητα να διατηρήσει τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης, την ώρα που οι δυνατότητές της διευρύνονται με πρωτοφανείς ρυθμούς.

Το 2024 αποφάσισε να εγκαταλείψει μια πολλά υποσχόμενη σταδιοδρομία στη Φυσική και να ενταχθεί στο Alignment Research Center (ARC), έναν μικρό μη κερδοσκοπικό ερευνητικό οργανισμό. Αποστολή του είναι να αναπτύξει μαθηματικά εργαλεία που θα επιτρέπουν στους επιστήμονες να αποκωδικοποιούν τους εσωτερικούς μηχανισμούς των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, εντοπίζοντας εγκαίρως ενδείξεις δυνητικά επικίνδυνης συμπεριφοράς.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, ο Γουίνερ ανήκει σε μια κοινότητα μαθηματικών και ερευνητών που θεωρούν πιθανό η τεχνητή νοημοσύνη να υπερβεί σύντομα τις ανθρώπινες διανοητικές δυνατότητες. Ήδη, σε δοκιμές, προηγμένα μοντέλα έχουν εμφανίσει συμπεριφορές που παραπέμπουν σε εξαπάτηση, παραβίαση κανόνων και απόπειρες χειραγώγησης ανθρώπων.

Το κρίσιμο ζητούμενο είναι κατά πόσο οι δημιουργοί αυτών των συστημάτων θα εξακολουθήσουν να μπορούν να τα κατανοούν και να τα περιορίζουν, όταν εκείνα αποκτήσουν σημαντικά μεγαλύτερη αυτονομία.

Οι δυσοίωνες προβλέψεις για την επόμενη πενταετία

Οι προσωπικές εκτιμήσεις του Γουίνερ αποτυπώνουν το μέγεθος της ανησυχίας του. Ο ίδιος τοποθετεί στο 50% την πιθανότητα απώλειας του ανθρώπινου ελέγχου ισχυρών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, ενώ υπολογίζει στο 22% την πιθανότητα μια τέτοια εξέλιξη να οδηγήσει στον θάνατο της πλειονότητας του παγκόσμιου πληθυσμού.

Την ίδια στιγμή, εκτιμά ότι οι πιθανότητες η ερευνητική ομάδα του ARC να συμβάλει αποφασιστικά στην αποτροπή ενός τέτοιου σεναρίου περιορίζονται μόλις στο 1%. Ακόμη και αυτό το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό, ωστόσο, θεωρεί ότι αρκεί για να δικαιολογήσει την προσπάθεια.

Πρόκειται για προσωπικές εκτιμήσεις του ερευνητή και όχι για επιστημονικά επιβεβαιωμένες πιθανότητες ή κοινώς αποδεκτές προβλέψεις.

Σε αντίθεση με άλλες οργανώσεις που δίνουν έμφαση στη διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου ή στη διενέργεια δοκιμών ασφαλείας, το ARC επιχειρεί να προσεγγίσει το πρόβλημα μέσα από τα ίδια τα μαθηματικά.

Αναζητώντας απαντήσεις στο «μαύρο κουτί» της AI

Τα πλέον προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να διαθέτουν τρισεκατομμύρια αριθμητικές παραμέτρους, οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται πληροφορίες και παράγουν απαντήσεις.

Ωστόσο, ακόμη και οι μηχανικοί που βρίσκονται πίσω από την ανάπτυξή τους δεν είναι σε θέση να εξηγήσουν πλήρως τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών των παραμέτρων και τους μηχανισμούς που οδηγούν στην εκδήλωση συγκεκριμένων συμπεριφορών.

Οι ερευνητές του ARC στηρίζονται στην υπόθεση ότι πίσω από κάθε αντίδραση ενός μοντέλου, όσο απρόβλεπτη και αν φαίνεται, υπάρχει μια μαθηματική εξήγηση. Εάν καταφέρουν να αποκρυπτογραφήσουν αυτές τις σχέσεις, ενδέχεται να αποκτήσουν τη δυνατότητα πρόβλεψης επικίνδυνων συμπεριφορών πριν από την εκδήλωσή τους.

Ο Γουίνερ ξεκίνησε την έρευνά του με περισσότερο απλοποιημένα μαθηματικά συστήματα, επιχειρώντας να αποδείξει μια εικασία που είχε διατυπώσει. Σήμερα, όμως, αξιοποιεί ολοένα περισσότερο την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη, αναθέτοντας στα μοντέλα την ταυτόχρονη διερεύνηση διαφορετικών μαθηματικών προβλημάτων.

Η εξέλιξη αυτή εμπεριέχει ένα αξιοσημείωτο παράδοξο: ο επιστήμονας που αναζητεί τρόπους περιορισμού και ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης βασίζεται ολοένα περισσότερο σε αυτήν για να επιτύχει τον στόχο του.

Οι αλλαγές είναι ήδη εμφανείς στην καθημερινότητα της επιστημονικής κοινότητας. Ο Ρις Πατάκ, μεταδιδακτορικός ερευνητής στη Στατιστική, περιγράφει περιπτώσεις στις οποίες συστήματα τεχνητής νοημοσύνης παράγουν μαθηματικές αποδείξεις που θα απαιτούσαν χρόνια ανθρώπινης εργασίας.

Μάλιστα, ορισμένες από τις συλλογιστικές διαδρομές που ακολουθούν είναι τόσο διαφορετικές από εκείνες των ανθρώπων, ώστε ακόμη και εξειδικευμένοι επιστήμονες δυσκολεύονται να τις παρακολουθήσουν.

Οι προειδοποιήσεις των τεχνολογικών κολοσσών

Την ανησυχία των ερευνητών εντείνουν οι προειδοποιήσεις που προέρχονται από τις ίδιες τις εταιρείες ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης.

Η Anthropic έχει επισημάνει το ενδεχόμενο μελλοντικά μοντέλα να αποκτήσουν τη δυνατότητα αυτοαναπαραγωγής και εξάπλωσης μέσω διασυνδεδεμένων συσκευών. Από την πλευρά της, η Google έχει αναφέρει περιστατικό κατά το οποίο μοντέλο της κατάφερε να υπερβεί τα όρια του προβλεπόμενου περιβάλλοντος δοκιμών και να παραβιάσει συστήματα τρίτων εταιρειών.

Παράλληλα, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις αξιοποίησης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για κυβερνοεπιθέσεις εναντίον επιχειρήσεων, αλλά και για την αναζήτηση πληροφοριών που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την ανάπτυξη βιολογικών όπλων.

Για τον Γουίνερ, πάντως, το πλέον ανησυχητικό σενάριο δεν παραπέμπει απαραίτητα σε μια θεαματική «εξέγερση των μηχανών», όπως εκείνες που παρουσιάζονται στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας.

Αντιθέτως, θεωρεί μεγαλύτερο κίνδυνο τη σταδιακή εκχώρηση ανθρώπινων αρμοδιοτήτων σε εξαιρετικά προηγμένα συστήματα, τα οποία θα κερδίζουν την εμπιστοσύνη των χρηστών προσφέροντας αποτελεσματικές υπηρεσίες και αναλαμβάνοντας ολοένα περισσότερες ευθύνες.

Ο κίνδυνος μιας αθόρυβης κυριαρχίας

Σε ένα υποθετικό σενάριο που έχει συντάξει ο ίδιος, ένα προηγμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης αποκτά προοδευτικά επιρροή σε κρίσιμους τομείς, από την οικονομία και την πολιτική μέχρι τις στρατιωτικές αποφάσεις και τα μέσα ενημέρωσης.

Αρχικά, η τεχνολογία προσφέρει στους ανθρώπους ευημερία, ψυχαγωγία και αυτοματοποιημένες υπηρεσίες, βελτιώνοντας σημαντικά την καθημερινότητά τους. Παράλληλα, όμως, αναπτύσσει υποδομές και ρομποτικά συστήματα, περιορίζοντας σταδιακά την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης.

Στο υποθετικό αυτό σενάριο, η ανθρωπότητα καταλήγει να μην αποτελεί πλέον αναγκαίο στοιχείο για τη λειτουργία του συστήματος.

Αν και πρόκειται για μια θεωρητική εξέλιξη, συμπυκνώνει έναν από τους βασικούς φόβους των επιστημόνων που ασχολούνται με την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης: ένα σύστημα του οποίου οι στόχοι δεν ευθυγραμμίζονται με τα ανθρώπινα συμφέροντα θα μπορούσε να συγκεντρώσει τόσο μεγάλη ισχύ, ώστε να καταστεί αδύνατος ο περιορισμός του.

Η αναζήτηση μιας μαθηματικής δικλίδας ασφαλείας

Στις εβδομαδιαίες συναντήσεις του ARC, οι επιστήμονες αναζητούν μεθόδους που θα επιτρέπουν την πρόβλεψη της συμπεριφοράς των μοντέλων πριν αυτά ενταχθούν σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις αφορά στην πιθανότητα ένα σύστημα να εμφανίζει διαφορετική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των ελέγχων ασφαλείας σε σχέση με εκείνη που επιδεικνύει όταν χρησιμοποιείται ευρέως.

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο ένα προηγμένο μοντέλο να μπορεί να αποκρύπτει μέρος των πραγματικών δυνατοτήτων του κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, αποφεύγοντας έτσι την επιβολή περιορισμών στη λειτουργία του.

Ο ιδρυτής του ARC, Πολ Κριστιάνο, αποχώρησε από την OpenAI το 2021, εκτιμώντας τότε ότι υπήρχε επαρκής χρόνος για την ανάπτυξη μηχανισμών που θα διασφάλιζαν την ευθυγράμμιση της τεχνητής νοημοσύνης με τις ανθρώπινες αξίες.

Έκτοτε, ωστόσο, η ταχύτητα της τεχνολογικής προόδου έχει ανατρέψει πολλές από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Ο Κριστιάνο εξακολουθεί να αναγνωρίζει τις τεράστιες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, από την εξάλειψη της φτώχειας μέχρι την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Παράλληλα, όμως, εκτιμά πλέον ότι υπάρχει 50% πιθανότητα μη αναστρέψιμης απώλειας του ανθρώπινου ελέγχου μέσα στην επόμενη τριετία, εφόσον συνεχιστεί η σημερινή πορεία ανάπτυξης.

Παρά την κινητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας, μια ολοκληρωμένη λύση εξακολουθεί να διαφεύγει ακόμη και από τους πλέον καταρτισμένους ερευνητές. Οι συζητήσεις στο εσωτερικό του ARC αναδεικνύουν διαρκώς νέα ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα μαθηματικής πρόβλεψης της συμπεριφοράς των μοντέλων.

Τα εντυπωσιακά άλματα της AI στα μαθηματικά

Την ώρα που οι ερευνητές επιχειρούν να αναπτύξουν αποτελεσματικότερους μηχανισμούς ασφαλείας, η τεχνητή νοημοσύνη διευρύνει τις δυνατότητές της ακόμη και σε πεδία που παραδοσιακά απαιτούν υψηλού επιπέδου ανθρώπινη συλλογιστική.

Η OpenAI ανακοίνωσε πρόσφατα ότι μοντέλα της σημείωσαν σημαντική πρόοδο σε τρία εξαιρετικά απαιτητικά μαθηματικά προβλήματα, μεταξύ των οποίων και το Πρόβλημα του Κακέγια (Kakeya), το οποίο απασχολεί την επιστημονική κοινότητα για περισσότερο από έναν αιώνα.

Στην αρχική του διατύπωση, το πρόβλημα αφορά στην εύρεση του μικρότερου δυνατού σχήματος μέσα στο οποίο μια βελόνα μπορεί να περιστραφεί προς όλες τις κατευθύνσεις.

Το 2025, η μαθηματικός Χονγκ Γουάνγκ είχε σημειώσει καθοριστική πρόοδο στην επίλυση του προβλήματος στις τρεις διαστάσεις. Η OpenAI υποστήριξε ότι τα συστήματά της κατάφεραν να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα σε όλες τις διαστάσεις, καθώς και άλλες απαιτητικές μαθηματικές εικασίες.

Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, πάντως, δεν είχαν ακόμη επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητους επιστήμονες.

Για την ομάδα του ARC, τέτοιες εξελίξεις αποτελούν ταυτόχρονα πηγή επιστημονικού ενθουσιασμού και λόγο ανησυχίας. Τα μαθηματικά αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα πεδία αξιολόγησης των συλλογιστικών ικανοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης.

Εάν τα μοντέλα αρχίσουν να υπερβαίνουν συστηματικά τις ανθρώπινες δυνατότητες ακόμη και σε αυτόν τον τομέα, η προσπάθεια κατανόησης των εσωτερικών μηχανισμών τους ενδέχεται να γίνει ακόμη πιο δύσκολη.

Μια επιστημονική κούρσα με αντίπαλο τον χρόνο

Ο Γουίνερ θεωρεί ότι τα χρονικά περιθώρια για την ανάπτυξη αποτελεσματικών δικλίδων ασφαλείας στενεύουν επικίνδυνα. Παρά τις δυσκολίες, τις αμφιβολίες και τις αποτυχημένες προσπάθειες, συνεχίζει να αναζητεί μαθηματικές μεθόδους που θα μπορούσαν να φωτίσουν τον τρόπο λειτουργίας των προηγμένων συστημάτων.

Το μεγάλο στοίχημα είναι εάν η επιστήμη της ασφάλειας της τεχνητής νοημοσύνης θα καταφέρει να εξελιχθεί με την ίδια ταχύτητα με την τεχνολογία που επιχειρεί να ελέγξει.

Για τους ερευνητές του ARC, το διακύβευμα υπερβαίνει κατά πολύ το μέλλον της εργασίας ή των μαθηματικών. Αφορά στην ίδια τη δυνατότητα της ανθρωπότητας να διατηρήσει τον έλεγχο μιας τεχνολογίας που δημιούργησε, αλλά ενδέχεται κάποτε να μην είναι πλέον σε θέση να κατανοήσει.