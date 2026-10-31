Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η τεχνητή νοημοσύνη ετοιμάζεται να περάσει από τις οθόνες στον πραγματικό κόσμο, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή αυτοματοποιημένων μηχανών που δεν θα περιορίζονται στην επεξεργασία πληροφοριών, αλλά θα μπορούν να εκτελούν σύνθετες φυσικές εργασίες. Πρόκειται για τη λεγόμενη Physical AI, μια τεχνολογική εξέλιξη που, σύμφωνα με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών Σοφοκλή Μακρίδη, μπορεί να αποτελέσει τη βάση μιας νέας βιομηχανικής επανάστασης. Μετά την ταχύτατη ανάπτυξη των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs), που παράγουν κείμενα και επεξεργάζονται σύνθετες πληροφορίες, η επόμενη πρόκληση είναι η σύνδεση της ψηφιακής νοημοσύνης με τη φυσική δράση.

Η Physical AI αφορά συστήματα ικανά να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον, να αξιολογούν δεδομένα, να λαμβάνουν αποφάσεις και να κινούν φυσικούς μηχανισμούς. Οι εφαρμογές της εκτείνονται από ανθρωποειδή ρομπότ και αυτόνομα οχήματα μέχρι βιομηχανικούς βραχίονες, drones και αγροτικά μηχανήματα.

Από την κατανόηση της γλώσσας στην αντίληψη του χώρου

Όπως εξηγεί ο καθηγητής, η επεξεργασία της γλώσσας διαφέρει ουσιαστικά από την αλληλεπίδραση με το φυσικό περιβάλλον. Ένα αυτόνομο ρομπότ πρέπει να αναγνωρίζει αντικείμενα, να υπολογίζει αποστάσεις, να προβλέπει κινήσεις και να ρυθμίζει με ακρίβεια τη δύναμη που ασκεί.

Για παράδειγμα, προκειμένου να μετακινήσει ένα εύθραυστο αντικείμενο, δεν αρκεί να γνωρίζει την ταυτότητά του. Χρειάζεται να προσδιορίσει τη θέση του, να σχεδιάσει την κίνηση και να ελέγξει την πίεση της λαβής του.

Εδώ αποκτά καθοριστική σημασία η χωρική νοημοσύνη (spatial intelligence), δηλαδή η ικανότητα κατανόησης και αναπαράστασης του τρισδιάστατου κόσμου. Η ανάπτυξη πολυτροπικών μοντέλων, που συνδυάζουν εικόνες, γλωσσικές οδηγίες και δεδομένα αισθητήρων, επιτρέπει τη μετατροπή της πληροφορίας σε συγκεκριμένες ενέργειες.

Τα μοντέλα που μετατρέπουν τις εντολές σε κινήσεις

Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση διαδραματίζουν τα μοντέλα Vision-Language-Action (VLA), τα οποία συνδέουν την οπτική αναγνώριση με την κατανόηση οδηγιών και τον έλεγχο της κίνησης.

Σε αντίθεση με τα συμβατικά γλωσσικά μοντέλα, που προβλέπουν την επόμενη ακολουθία λέξεων, τα VLA μπορούν να καθορίζουν την επόμενη κίνηση ενός ρομπότ. Μια απλή εντολή μεταφοράς εργαλείου από ένα τραπέζι σε ένα ράφι προϋποθέτει πολλαπλές λειτουργίες: αναγνώριση αντικειμένων, υπολογισμό τροχιάς, ασφαλή συγκράτηση και συνεχή προσαρμογή.

Ωστόσο, η εκπαίδευση αυτών των συστημάτων παραμένει ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς χρειάζονται τεράστιες ποσότητες δεδομένων φυσικής αλληλεπίδρασης, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες με την ίδια ευκολία όπως τα διαδικτυακά κείμενα.

Η προσομοίωση επιταχύνει την εκπαίδευση

Καθοριστική για την ανάπτυξη της Physical AI είναι η αξιοποίηση ψηφιακών προσομοιώσεων και της ενισχυτικής μάθησης (Reinforcement Learning).

Μέσα σε εικονικά περιβάλλοντα, οι αλγόριθμοι μπορούν να πραγματοποιούν χιλιάδες δοκιμές, να αξιολογούν τα αποτελέσματα και να βελτιώνουν σταδιακά τη συμπεριφορά τους, χωρίς να κινδυνεύει πραγματικός εξοπλισμός.

Οι προσομοιωτές αναπαράγουν διαφορετικές συνθήκες φωτισμού, γεωμετρίας και φυσικής αλληλεπίδρασης, περιορίζοντας το κόστος ανάπτυξης. Η διαδικασία μεταφοράς αυτής της γνώσης από το ψηφιακό στο φυσικό περιβάλλον ονομάζεται sim-to-real.

Όπως επισημαίνει ο καθηγητής, η μετάβαση δεν είναι δεδομένη. Ακόμη και μικρές αποκλίσεις μεταξύ προσομοίωσης και πραγματικών συνθηκών μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση, καθιστώντας απαραίτητες τις φυσικές δοκιμές και την ανθρώπινη εποπτεία.

Το μεγάλο στοίχημα της μηχανικής αξιοπιστίας

Η εξέλιξη της Physical AI δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την πρόοδο του λογισμικού.

Οι αισθητήρες, οι ενεργοποιητές, οι μπαταρίες, τα υλικά κατασκευής και τα συστήματα ψύξης καθορίζουν τις πραγματικές δυνατότητες ενός ρομπότ. Ιδιαίτερα κρίσιμοι είναι οι ενεργοποιητές, που μετατρέπουν την ενέργεια σε μηχανική κίνηση. Η θερμότητα, η τριβή και η περιορισμένη αυτονομία μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά εμπόδια.

Ένα ανθρωποειδές ρομπότ που πραγματοποιεί εντυπωσιακές κινήσεις για λίγα λεπτά δεν σημαίνει ότι μπορεί να εργάζεται αξιόπιστα επί οκτώ ώρες σε μια βιομηχανική μονάδα. Απαιτούνται ανθεκτικότητα, επαναληψιμότητα, ασφάλεια και οικονομικά βιώσιμη συντήρηση.

Παράλληλα, στρατηγική σημασία αποκτούν οι εφοδιαστικές αλυσίδες σπάνιων γαιών, μαγνητών, μπαταριών και προηγμένων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

Από τα εργαστήρια στα εργοστάσια

Σύμφωνα με τον κ. Μακρίδη, το δυσκολότερο στάδιο ενδέχεται να είναι η ενσωμάτωση των αυτόνομων συστημάτων στις πραγματικές παραγωγικές διαδικασίες. Ένα ρομπότ μπορεί να αποδίδει εξαιρετικά στο εργαστήριο, αλλά να αντιμετωπίζει προβλήματα σε χώρους με μεταβαλλόμενες συνθήκες, απρόβλεπτες ανθρώπινες κινήσεις και διαφορετικές τεχνολογικές υποδομές.

Η επιτυχής εφαρμογή απαιτεί κυβερνοασφάλεια, σαφείς κανόνες ευθύνης, εκπαίδευση εργαζομένων και οργανωτικές προσαρμογές.

Όπως συνέβη με την ηλεκτροδότηση και τη μηχανοποίηση της γεωργίας, η τεχνολογική εφεύρεση από μόνη της δεν εξασφαλίζει τη μαζική υιοθέτηση.

Η Physical AI μπορεί να μετασχηματίσει τη μεταποίηση, τις μεταφορές, τη γεωργία, την αποθήκευση και την ενέργεια, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνδυαστούν η τεχνολογική πρόοδος με τη μηχανική αξιοπιστία, την ασφάλεια και την υπεύθυνη διαχείριση των επιπτώσεων στην εργασία.

Το καθοριστικό κριτήριο για την επόμενη γενιά τεχνητής νοημοσύνης δεν θα είναι μόνο η ικανότητά της να δίνει σωστές απαντήσεις, αλλά η δυνατότητά της να ενεργεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στον πραγματικό κόσμο.