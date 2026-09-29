Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αναμένεται να προκαλέσει απαραίτητα μια μαζική «καταστροφή» θέσεων εργασίας, όμως η μεγαλύτερη πρόκληση για την αγορά εργασίας θα είναι η μετάβαση εκατομμυρίων εργαζομένων σε νέα επαγγέλματα, σύμφωνα με νέα μελέτη της McKinsey & Co.

Περίπου 11 εκατομμύρια εργαζόμενοι στις ΗΠΑ, δηλαδή σχεδόν το 7% του σημερινού εργατικού δυναμικού, ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξουν επάγγελμα έως το 2035 λόγω των επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσίευσε η εταιρεία συμβούλων.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι ο αριθμός των Αμερικανών που αλλάζουν επαγγελματική κατεύθυνση κάθε χρόνο μπορεί να τριπλασιαστεί μέσα στην επόμενη δεκαετία. Ιστορικά, περίπου 215.000 εργαζόμενοι ετησίως προχωρούν σε αλλαγή επαγγέλματος, όμως η διάδοση της AI αναμένεται να επιταχύνει σημαντικά τις μετακινήσεις στην αγορά εργασίας.

Η μετάβαση, ωστόσο, δεν θα είναι εύκολη για όλους. Σύμφωνα με την ανάλυση της McKinsey, περίπου έξι στους επτά εργαζόμενους που θα χρειαστεί να αλλάξουν επάγγελμα θα αντιμετωπίσουν σημαντικές ανάγκες επανεκπαίδευσης, ενώ πιθανόν να υποστούν και απώλειες εισοδήματος κατά τη διαδικασία.

«Οι εργαζόμενοι δεν είναι εναλλάξιμες μονάδες», σημειώνουν οι συντάκτες της έκθεσης, επισημαίνοντας ότι μπορεί να υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας, αλλά αυτές να μην καλύπτουν τις ανάγκες όσων χάνουν τη δουλειά τους, καθώς μπορεί να απαιτούν διαφορετικές δεξιότητες, πιστοποιήσεις, τόπο εργασίας ή επίπεδα αμοιβών.

Ποιοι κλάδοι κινδυνεύουν περισσότερο

Η μελέτη δείχνει ότι οι εργαζόμενοι που είναι πιθανότερο να χρειαστεί να αλλάξουν επαγγελματικό κλάδο συγκεντρώνονται κυρίως σε τρεις κατηγορίες:

διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη,

λιανικές πωλήσεις και εμπορικές θέσεις,

μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα.

Στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνονται επαγγέλματα όπως οι εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών, οι ταμίες και οι εργαζόμενοι σε αποθήκες.

Ιδιαίτερα εκτεθειμένοι θεωρούνται οι εργαζόμενοι χαμηλότερου εισοδήματος. Η McKinsey εκτιμά ότι η πιθανότητα να χρειαστεί να αλλάξουν επάγγελμα είναι σχεδόν οκτώ φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τους εργαζόμενους υψηλότερων εισοδημάτων.

Από 6 έως 16 εκατ. εργαζόμενοι στο σενάριο αλλαγής

Όπως συμβαίνει με όλες τις προβλέψεις για την επίδραση της τεχνολογίας στην εργασία, η τελική εικόνα εξαρτάται από παράγοντες που είναι δύσκολο να προβλεφθούν, όπως η ταχύτητα υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις και η επίδρασή της στη ζήτηση για εργαζόμενους.

Η μελέτη λαμβάνει επίσης υπόψη ευρύτερες δημογραφικές και οικονομικές τάσεις, όπως η γήρανση του πληθυσμού στις ΗΠΑ. Για τον λόγο αυτό, η McKinsey εκτιμά ότι ο αριθμός των εργαζομένων που μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουν επάγγελμα κυμαίνεται από 6 έως 16 εκατομμύρια.

Οι συντάκτες της έκθεσης προτείνουν την ενίσχυση των προγραμμάτων επανεκπαίδευσης, τη βελτίωση των δεδομένων για την αγορά εργασίας και μεγαλύτερη στήριξη από ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές αρχές, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες.

Μια αλλαγή με ρυθμούς πανδημίας

Η μετάβαση σε νέες μορφές εργασίας λόγω της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να συγκριθεί σε ταχύτητα με τις αλλαγές που σημειώθηκαν κατά την πανδημία του κορωνοϊού, σύμφωνα με τον Tanguy Catlin, ανώτερο εταίρο του McKinsey Global Institute και έναν από τους συγγραφείς της έκθεσης.

«Το κάναμε κατά τη διάρκεια της Covid μέσα σε δύο χρόνια. Θα πρέπει να υποθέσουμε ότι μπορούμε να το διατηρήσουμε αυτό για περίπου δέκα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι παραμένει αβέβαιο αν η μετάβαση θα είναι ομαλή, καθώς η ζήτηση για εργαζόμενους σε ορισμένα επαγγέλματα μπορεί να μειωθεί ταχύτερα από όσο δημιουργούνται νέες ευκαιρίες απασχόλησης σε άλλους κλάδους.

«Το εκπαιδευτικό σύστημα έχει σχεδιαστεί διαχρονικά κυρίως με επίκεντρο τους νέους. Το ερώτημα πλέον είναι πώς θα μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε τις δεξιότητες του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού», σημείωσε ο Catlin, ανοίγοντας τη συζήτηση για το πώς η οικονομία θα προετοιμαστεί για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Διαβάστε ακόμη

Χρήστος Καραγιαννάκης: Επενδύσεις 17 εκατ. ευρώ και νέα concepts καταστημάτων για την Κωτσόβολος (pic)

Πώς η Ιαπωνία βρήκε λύση για τον υπερτουρισμό

Παπούτσια τρεξίματος: Από τις Ελβιέλες της ελληνικής αλάνας στη βιομηχανία δισεκατομμυρίων

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ