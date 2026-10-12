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Ένα ανθρωποειδές ρομπότ με βαλλιστική προστασία, τεχνητή νοημοσύνη και 29 αρθρώσεις βρίσκεται μεταξύ των τεχνολογιών που ξεχώρισε ο αμερικανικός στρατός, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να περιορίσει την έκθεση στρατιωτών σε ιδιαίτερα επικίνδυνες αποστολές.

Το Alex συγκαταλέγεται στους πέντε νικητές του διαγωνισμού xTechHumanoid, μέσω του οποίου ο στρατός των ΗΠΑ αναζητεί τεχνολογίες που θα μπορούσαν μελλοντικά να αξιοποιηθούν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Πίσω από την ανάπτυξή του βρίσκεται το Ινστιτούτο Ανθρώπινης και Μηχανικής Γνωστικής Λειτουργίας (IHMC) στη Φλόριντα, ένα μη κερδοσκοπικό ερευνητικό κέντρο με εξειδίκευση στα προηγμένα ρομποτικά συστήματα.

Το Alex διαθέτει ενσωματωμένα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων, αντίληψης του περιβάλλοντος και παροχής ενέργειας, ενώ έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να επιχειρεί τόσο σε εξωτερικούς χώρους όσο και μέσα σε κτίρια.

Σκάλες, συντρίμμια και δύσβατα σημεία

Κεντρικό χαρακτηριστικό του ρομπότ είναι οι 29 αρθρώσεις του, οι οποίες του προσφέρουν αυξημένη ελευθερία κινήσεων και του επιτρέπουν να ανταποκρίνεται σε περιβάλλοντα που αποτελούν πρόκληση για συμβατικά ρομποτικά συστήματα.

Στόχος είναι το Alex να μπορεί να κινείται σε σκάλες, ανώμαλα δάπεδα και χώρους γεμάτους συντρίμμια, δηλαδή σε συνθήκες που θα μπορούσαν να συναντήσουν στρατιώτες σε μια επικίνδυνη αποστολή.

Για την κίνησή του χρησιμοποιούνται ειδικά σχεδιασμένοι ενεργοποιητές ημιάμεσης μετάδοσης. Σύμφωνα με το IHMC, η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει στο ανθρωποειδές να πραγματοποιεί πιο φυσικές κινήσεις με μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα.

Βαλλιστική προστασία και άνθρωπος στον έλεγχο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον αμερικανικό στρατό παρουσιάζει η βαλλιστική προστασία του Alex, στοιχείο που συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα ανάπτυξής του σε περιβάλλοντα αυξημένου κινδύνου.

Παράλληλα, το ρομπότ διαθέτει σύστημα υβριδικής αυτονομίας, συνδυάζοντας δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης με ανθρώπινη εποπτεία και έλεγχο.

Η λογική πίσω από το σύστημα είναι ότι η AI μπορεί να αναλαμβάνει μέρος των αποφάσεων και των κινήσεων που απαιτούνται σε ένα σύνθετο περιβάλλον, χωρίς όμως να αποκλείεται ο ανθρώπινος παράγοντας από τη διαδικασία.

Ο διαγωνισμός που αναζητεί την επόμενη στρατιωτική τεχνολογία

Η επιλογή του Alex πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Army FUZE xTech, ενός προγράμματος διαγωνισμών με χρηματικά βραβεία, μέσω του οποίου ο αμερικανικός στρατός επιχειρεί να εντοπίσει εμπορικές τεχνολογίες με πιθανές στρατιωτικές εφαρμογές.

Σκοπός είναι παράλληλα να επιταχυνθεί η ανάπτυξη υποσχόμενων λύσεων, φέρνοντας εταιρείες και ερευνητικές ομάδες σε άμεση επαφή με ειδικούς του στρατού και δημιουργώντας προοπτικές για ενδεχόμενες μελλοντικές συμβάσεις.

Στον διαγωνισμό xTechHumanoid υποβλήθηκαν συνολικά 103 προτάσεις, από τις οποίες αναδείχθηκαν πέντε νικητές στις 11 Σεπτεμβρίου, έπειτα από επιδείξεις ενώπιον στελεχών και ειδικών του αμερικανικού στρατού.

Οι προτάσεις δεν περιορίζονταν σε ολοκληρωμένα ανθρωποειδή ρομπότ. Ο διαγωνισμός ήταν ανοικτός και σε επιμέρους τεχνολογίες που μπορούν να ενσωματωθούν σε τέτοιες πλατφόρμες. Έτσι, μεταξύ των βραβευμένων λύσεων βρίσκονται δύο συστήματα παροχής ενέργειας, αισθητήρες αφής για ρομποτικά δάχτυλα και λογισμικό.

«Δεν θέλουμε μελέτες που διαρκούν χρόνια»

«Τα ανθρωποειδή ρομπότ αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την ενίσχυση της αυτονομίας και την αύξηση της ποικιλίας και των δυνατοτήτων των ρομποτικών πλατφορμών και εξαρτημάτων που μπορεί να προσφέρει η βιομηχανία για διαφορετικές αποστολές», δήλωσε ο Δρ. Άλεξ Μίλερ, διευθυντής Τεχνολογίας του αμερικανικού στρατού.

Όπως εξήγησε, το xTech αποτελεί έναν τρόπο χαρτογράφησης των τεχνολογικών δυνατοτήτων της αγοράς και ταχύτερης αξιοποίησης των πιο υποσχόμενων λύσεων, αντί ο στρατός να περιορίζεται σε πολυετείς διαδικασίες μελετών και αξιολόγησης.

Η κούρσα ΗΠΑ και Κίνας στα στρατιωτικά ρομπότ

Το αυξανόμενο αμερικανικό ενδιαφέρον για ανθρωποειδή ρομπότ εντάσσεται σε μια ευρύτερη διεθνή τεχνολογική κούρσα.

Αντίστοιχες προσπάθειες βρίσκονται εδώ και χρόνια σε εξέλιξη στην Κίνα, όπου εξετάζονται οι πιθανές εφαρμογές προηγμένων ρομποτικών συστημάτων στον στρατιωτικό τομέα.

Πρόσφατη έρευνα του Reuters, η οποία βασίστηκε σε περισσότερα από 100 έγγραφα, ανέφερε ότι το Πεκίνο εξετάζει συστηματικά τις δυνατότητες μελλοντικής αξιοποίησης ανθρωποειδών ρομπότ σε πολεμικές επιχειρήσεις, αναδεικνύοντας τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη σε ακόμη ένα πεδίο του τεχνολογικού ανταγωνισμού μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων.

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