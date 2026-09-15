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Από τις συνεχείς ώρες μπροστά σε έναν υπολογιστή μέχρι το ατελείωτο σκρολάρισμα στο κινητό, οι καρποί μας βρίσκονται καθημερινά σε επαναλαμβανόμενες κινήσεις και συχνά σε θέσεις που δεν είναι φυσικές για το σώμα. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η χρόνια καταπόνηση, αλλά και παλαιότεροι τραυματισμοί, μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα που θα εμφανιστούν ακόμη και πολλά χρόνια αργότερα, αυξάνοντας τον κίνδυνο πόνου, δυσκαμψίας και παθήσεων όπως η αρθρίτιδα.

Η θετική πλευρά είναι ότι η πρόληψη δεν απαιτεί περίπλοκες παρεμβάσεις. Η συστηματική ενδυνάμωση των μυών, η βελτίωση της κινητικότητας και ορισμένες απλές καθημερινές συνήθειες μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση της υγείας των καρπών και της λειτουργικότητάς τους σε βάθος χρόνου.

Η Sara Larsson, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Lund με ειδίκευση στην αποκατάσταση τραυματισμών του καρπού, επισημαίνει ότι ακόμη και ένα περιστατικό που μοιάζει ασήμαντο, όπως μια πτώση όπου κάποιος στηρίζεται με το χέρι τεντωμένο, μπορεί να αφήσει επιπτώσεις που θα φανούν μετά από χρόνια.

Η αρθρίτιδα στον καρπό εκτιμάται ότι επηρεάζει σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού, φτάνοντας έως και έναν στους επτά Αμερικανούς. Εκτός από τον επίμονο πόνο, η πάθηση μπορεί να περιορίσει απλές καθημερινές δραστηριότητες, όπως το ντύσιμο, η προετοιμασία φαγητού ή η χρήση αντικειμένων.

Η δύναμη της λαβής ως δείκτης υγείας

Ο Andrew Abadeer, επίκουρος καθηγητής στο University of South Florida, χαρακτηρίζει τον καρπό μια άρθρωση που λειτουργεί ως «προειδοποιητικό σημάδι» για την κατάσταση της υγείας, καθώς μπορεί να αποκαλύψει πρώιμες ενδείξεις προβλημάτων που αφορούν συνολικά τον οργανισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι ειδικοί, περίπου οι μισοί άνθρωποι που εμφανίζουν ρευματοειδή αρθρίτιδα παρατηρούν αρχικά συμπτώματα στον καρπό, πριν η νόσος επηρεάσει άλλες αρθρώσεις.

Παράλληλα, η δύναμη της λαβής θεωρείται ένας γενικότερος δείκτης φυσικής κατάστασης. Άτομα που διατηρούν ισχυρή λαβή μετά την ηλικία των 60 ετών εμφανίζουν συνήθως μικρότερο κίνδυνο αδυναμίας, λιγότερες πιθανότητες πτώσεων και μεγαλύτερη πιθανότητα να παραμείνουν ανεξάρτητα στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Η πρόληψη ξεκινά από νωρίς

Η προστασία των καρπών συνδέεται αρχικά με τη συνολική φροντίδα του οργανισμού. Ο ορθοπεδικός χειρουργός Jaehon Kim από την Ιατρική Σχολή Icahn του Mount Sinai στη Νέα Υόρκη υπογραμμίζει τη σημασία μιας διατροφής που περιλαμβάνει επαρκείς ποσότητες ασβεστίου και άλλων μετάλλων. Τέτοιες επιλογές είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα αλλά και μικρά ψάρια που καταναλώνονται μαζί με τα κόκαλά τους, όπως οι σαρδέλες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Larsson, η πιο αποτελεσματική παρέμβαση για την πρόληψη προβλημάτων είναι η τακτική άσκηση. Μια γενική σύσταση είναι τρεις σειρές των δέκα επαναλήψεων, τρεις έως τέσσερις φορές την εβδομάδα, με προσαρμογή ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε ατόμου.

Μία από τις βασικές ασκήσεις αφορά την ενδυνάμωση των ώμων. Παρότι φαίνεται ότι οι ώμοι δεν σχετίζονται άμεσα με τους καρπούς, ολόκληρο το άνω άκρο λειτουργεί σαν ενιαία αλυσίδα. Όταν οι ώμοι είναι αδύναμοι, μεγαλύτερη πίεση μεταφέρεται στον καρπό. Μια απλή άσκηση είναι η αργή ανύψωση των χεριών από τα πλάγια προς τα πάνω και η ελεγχόμενη επιστροφή τους.

Εξίσου σημαντικές είναι οι ασκήσεις ενίσχυσης της λαβής. Με τη χρήση ειδικής μπάλας ή ακόμη και ενός μπαλακιού τένις, μπορεί κάποιος να πιέζει το αντικείμενο για 5 έως 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια να χαλαρώνει για λίγα δευτερόλεπτα πριν επαναλάβει την κίνηση.

Η κάμψη και έκταση του καρπού με αντίσταση αποτελεί ακόμη μία αποτελεσματική επιλογή. Το αντιβράχιο στηρίζεται σε μια επιφάνεια και ο καρπός κινείται ελεγχόμενα προς τα πάνω και κάτω, είτε με μικρό βάρος είτε με λάστιχο αντίστασης, χωρίς ποτέ να προκαλείται πόνος.

Τέλος, σημαντικές είναι και οι περιστροφικές κινήσεις του αντιβραχίου, γνωστές ως πρηνισμός και υπτιασμός. Η αργή περιστροφή του χεριού ώστε η παλάμη να κοιτάζει εναλλάξ προς τα πάνω και προς τα κάτω βοηθά στη διατήρηση της κινητικότητας.

Ο Abadeer επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένες ασκήσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στη σύγχρονη καθημερινότητα, την οποία χαρακτηρίζει ως έναν «κόσμο σε πρηνισμό», καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι περνούν πολλές ώρες με τα χέρια σταθερά σε παρόμοια θέση πάνω από ένα laptop ή ένα κινητό τηλέφωνο.

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