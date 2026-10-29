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Με το iPhone Duo, η Apple προχωρά στη μεγαλύτερη αλλαγή στον σχεδιασμό του iPhone, εδώ και σχεδόν 20 χρόνια. Το πρώτο της αναδιπλούμενο smartphone κυκλοφόρησε στις 23 Οκτωβρίου, με τιμή εκκίνησης τα 2.000 δολάρια, και διαθέτει εσωτερική οθόνη 7,6 ιντσών, σχεδόν στο μέγεθος ενός iPad Mini.

Σύμφωνα με το CNN, η μεγαλύτερη οθόνη αποδεικνύεται ιδιαίτερα πρακτική για την παρακολούθηση βίντεο, την ανάγνωση και τη χρήση εφαρμογών. Υπάρχει, ωστόσο, ένα σημαντικό μειονέκτημα. Αρκετές δημοφιλείς εφαρμογές δεν έχουν ακόμη προσαρμοστεί, ώστε να λειτουργούν σωστά στις νέες διαστάσεις. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή σε ένα προϊόν που αποφέρει στην Apple περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια έσοδα. Με το Duo, η εταιρεία επιχειρεί να δείξει ότι εξακολουθεί να μπορεί να εκπλήσσει τους καταναλωτές.

Από smartphone σε μικρό tablet

Το iPhone Duo διαθέτει εξωτερική οθόνη 5,4 ιντσών και, όταν ανοίγει, αποκαλύπτει μια εσωτερική οθόνη 7,6 ιντσών. Κλειστό θυμίζει σε μέγεθος διαβατήριο, αν και είναι πιο παχύ και βαρύ, ενώ ανοιχτό μοιάζει με ένα μικρότερο και λεπτότερο iPad Mini. Ένα από τα βασικά ερωτήματα για τα αναδιπλούμενα κινητά είναι πόσο εμφανής είναι η γραμμή στο σημείο όπου διπλώνει η οθόνη. Όπως αναφέρει η δημοσιογράφος του CNN, η οποία χρησιμοποίησε τη συσκευή για περίπου μία εβδομάδα, η γραμμή είναι σχεδόν ανεπαίσθητη κατά τη χρήση και δύσκολα γίνεται αισθητή ακόμη και στην αφή.

Το Duo μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους. Για παράδειγμα, μπορεί να τοποθετηθεί μισάνοιχτο πάνω σε ένα τραπέζι και να λειτουργήσει ως ρολόι κομοδίνου, ψηφιακή κορνίζα ή ημερολόγιο. Σε ορισμένες εφαρμογές, όπως η κάμερα και το Apple Fitness Plus, το περιεχόμενο εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης όταν η συσκευή διπλώνει στη μέση, όπως ένα laptop. Αυτό, ωστόσο, προϋποθέτει ότι η εφαρμογή υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία.

Το πρόβλημα με τις εφαρμογές

Το iPhone Duo επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση δύο εφαρμογών στην εσωτερική του οθόνη. Ο χρήστης μπορεί, για παράδειγμα, να έχει ανοιχτές τις εφαρμογές Photos και Messages και να μεταφέρει μια φωτογραφία απευθείας από τη μία στην άλλη. Πρόκειται για μια πρακτική δυνατότητα όταν χρειάζεται να αναζητήσει πληροφορίες ή να κάνει δύο πράγματα παράλληλα. H μεγαλύτερη οθόνη είναι ακόμη πιο χρήσιμη όταν χρησιμοποιείται για μία μόνο εφαρμογή, όπως το Netflix. Το ματ φινίρισμά της περιορίζει τις αντανακλάσεις και τα σημάδια από τα δάχτυλα, κάνοντας την παρακολούθηση περιεχομένου πιο άνετη.

Το βασικό μειονέκτημα είναι, ότι αρκετές δημοφιλείς εφαρμογές δεν έχουν ακόμη προσαρμοστεί στις διαστάσεις της. Κατά τη δοκιμή του CNN, εφαρμογές όπως τα Google Maps, Gmail, Call of Duty Mobile και Uber δεν κάλυπταν πλήρως την οθόνη. Ορισμένες εμφανίζονταν σε μικρότερα παράθυρα στο κέντρο, ενώ άλλες άφηναν μαύρες λωρίδες στα πλάγια. Ορισμένες εφαρμογές ενημερώθηκαν ήδη κατά τη διάρκεια της δοκιμής, μεταξύ των οποίων οι Google, TikTok, Instagram και Threads. Παρ’ όλα αυτά, η εμπειρία εξακολουθεί να διαφέρει από εφαρμογή σε εφαρμογή και ο χρήστης δεν γνωρίζει εκ των προτέρων αν η καθεμία θα εμφανίζεται σωστά.

Η σύγκριση με τα αναδιπλούμενα κινητά Android είναι αναπόφευκτη, καθώς πρόκειται για συσκευές που κυκλοφορούν στην αγορά εδώ και χρόνια. Η Apple έχει προσαρμόσει το δικό της λογισμικό στον αναδιπλούμενο σχεδιασμό, όμως οι εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών χρειάζονται ακόμη δουλειά για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του Duo.

Όταν οι εφαρμογές λειτουργούν σωστά

Υπάρχουν, πάντως, εφαρμογές που δείχνουν ήδη τι μπορεί να προσφέρει το Duo. Η δημοσιογράφος του CNN ξεχωρίζει το Planet of Lana, ένα παιχνίδι με πολύχρωμα γραφικά που αναδεικνύονται ιδιαίτερα στην εσωτερική οθόνη. Αντίστοιχα, το Apple Books επιτρέπει την προβολή δύο σελίδων δίπλα δίπλα όταν το κινητό είναι ελαφρώς διπλωμένο, όπως συμβαίνει με ένα κανονικό βιβλίο. Η εφαρμογή Kindle της Amazon, αντίθετα, δεν είχε ακόμη προσαρμοστεί στο Duo κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Οι εφαρμογές Messages και Mail της Apple αξιοποιούν επίσης τον διαθέσιμο χώρο, εμφανίζοντας τη λίστα των μηνυμάτων στην αριστερή πλευρά και το περιεχόμενό τους στη δεξιά.

Η καθημερινή χρήση του iPhone Duo

Παρότι διαφέρει αρκετά από ένα συνηθισμένο smartphone, το iPhone Duo είναι άνετο στη χρήση ακόμη και όταν είναι κλειστό. H πληκτρολόγηση στην εξωτερική οθόνη ήταν πιο εύκολη από ό,τι περίμενε, ενώ η ίδια προτίμησε το φαρδύτερο πληκτρολόγιο του Duo από εκείνο του iPhone 18 Pro. Χρειάστηκε, πάντως, λίγος χρόνος για να συνηθίσει τη διαφορετική θέση των πλήκτρων, καθώς αρχικά πατούσε κατά λάθος το κουμπί της Siri αντί για τα πλήκτρα έντασης. Αντίστοιχα, δεν ήταν εξαρχής σαφές ότι για να χρησιμοποιήσει δύο εφαρμογές ταυτόχρονα έπρεπε πρώτα να ανοίξει τη μία και στη συνέχεια να ενεργοποιήσει την προβολή σε δύο παράθυρα.

Όσον αφορά την μπαταρία, η διάρκειά της ήταν η αναμενόμενη για ένα καινούργιο smartphone. Στο τέλος της ημέρας απέμενε συνήθως 35% έως 46%, ανάλογα με τις εφαρμογές που χρησιμοποιούσε και τον χρόνο που περνούσε στην εσωτερική οθόνη σε σχέση με την εξωτερική.

Οι κάμερες και η τιμή των 2.000 δολαρίων

Το iPhone Duo διαθέτει κάμερες παρόμοιες με εκείνες του iPhone 18 Pro, με μία βασική διαφορά, δεν έχει τηλεφακό. Αυτό σημαίνει ότι οι φωτογραφίες με ζουμ δεν είναι εξίσου καθαρές με εκείνες του iPhone 18 Pro, ενώ στις υπόλοιπες λήψεις τα αποτελέσματα των δύο συσκευών ήταν παρόμοια. Επιπλέον, όταν το Duo είναι ανοιχτό, ο χρήστης μπορεί να τραβήξει selfie με τις πίσω κάμερες, βλέποντας ταυτόχρονα την προεπισκόπηση στην εξωτερική οθόνη.

Το ερώτημα είναι αν το iPhone Duo αξίζει τα 2.000 δολάρια, ποσό αντίστοιχο με την τιμή του νεότερου MacBook Pro 14 ιντσών της Apple. Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο του CNN, αξίζει να το σκεφτούν κυρίως όσοι θέλουν πραγματικά μια οθόνη μεγαλύτερη από εκείνη ενός συμβατικού smartphone, η οποία όμως εξακολουθεί να χωράει στην τσέπη. Η ίδια προτείνει στους ενδιαφερόμενους να περιμένουν μέχρι οι προγραμματιστές να έχουν περισσότερο χρόνο να προσαρμόσουν τις εφαρμογές τους. Παρότι το Duo έχει αρκετά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, πολλές εφαρμογές δεν είναι ακόμη έτοιμες να αξιοποιήσουν πλήρως τη μεγαλύτερη οθόνη του.