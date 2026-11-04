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Η «μηχανή» ανάπτυξης και κερδών της Apple παρουσιάζει σημάδια αβεβαιότητας, και η ώθηση από τις αυξήσεις των τιμών ενδέχεται να μην είναι αρκετή για να τη διατηρήσει στους ιστορικούς ρυθμούς της. Αυτό αυξάνει την πίεση στον νέο διευθύνοντα σύμβουλο της Apple, Τζον Τέρνους.

Ο αντίκτυπος του υψηλού κόστους μνήμης επιβαρύνει την εταιρεία, δήλωσαν ο Τέρνους και ο οικονομικός διευθυντής της Apple, Κέβαν Παρέκ, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα αποτελέσματα. Η Apple έχει αποθηκεύσει φθηνότερα εξαρτήματα που αγόρασε στο παρελθόν, αλλά τα αποθέματα αυτά εξαντλούνται.

Ο αναλυτής της Oppenheimer, Μάρτιν Γιανγκ, σημείωσε ότι η μετοχή της Apple διαπραγματεύεται σε 36 φορές τα αναμενόμενα κέρδη του επόμενου έτους, ένα premium σε σχέση με τη συνολική αγορά, παρόλο που τα κέρδη της αναμένεται να αυξηθούν μόνο κατά 1%, ρυθμός πιο αργός από αυτόν των ομοειδών εταιρειών του τεχνολογικού κλάδου.

Οι επενδυτές έχουν ανεβάσει τις τιμές των μετοχών της Apple επειδή η εταιρεία έχει αποτελέσει «ασφαλές απάγκιο» μέσα στη «θύελλα» της τεχνητής νοημοσύνης.

Ενώ άλλοι επενδύουν σε κέντρα δεδομένων, η Apple διοχετεύει τα δικά της μετρητά σε προγράμματα επαναγοράς μετοχών και μερίσματα. Ωστόσο, αυτή η ασφάλεια ενδέχεται να τεθεί υπό αμφισβήτηση αν ο Τέρνους δεν καταφέρει να επιταχύνει τον κινητήρα καινοτομίας της Apple.

Η υστέρηση της Apple στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ήταν εμφανής όταν κυκλοφόρησε το νέο chatbot «Siri AI» το προηγούμενο τρίμηνο. Η Siri έχει ξεπεραστεί από εφαρμογές όπως το Instinct και το Muse, που μπορούν να ολοκληρώνουν περίπλοκες εργασίες για τους καταναλωτές.

Η Apple πρέπει να δώσει στους καταναλωτές λόγους να αγοράσουν τις συσκευές της, καθώς αυτές γίνονται όλο και πιο ακριβές. Η εταιρεία αύξησε τις τιμές σε όλα τα προϊόντα το περασμένο τρίμηνο για να αντισταθμίσει το υψηλότερο κόστος. Χωρίς συναρπαστικά νέα χαρακτηριστικά, ένα μεγάλο ερώτημα είναι αν οι καταναλωτές θα μειώσουν τη συχνότητα αναβάθμισης των iPhone τους.

Το νέο «iPhone Duo» φαίνεται να αποτελεί μια φωτεινή πτυχή. Οι καταναλωτές αγοράζουν μαζικά το αναδιπλούμενο smartphone των 1.999 δολαρίων παρά τις ανάμεικτες κριτικές — σε τέτοιο βαθμό που η Apple δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη ζήτηση.

Η Apple ανακοίνωσε ότι τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 12% το τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο, ξεπερνώντας ελαφρώς τις προσδοκίες της Wall Street. Το ευρέως παρακολουθούμενο μικτό περιθώριο κέρδους της, στο 47,9%, ήταν επίσης ελαφρώς υψηλότερο από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η Apple θα πρέπει να βρει νέους δρόμους ανάπτυξης, καθώς μία αξιόπιστη κινητήρια δύναμη κατά τη διάρκεια της εποχής του Κουκ — ο τομέας των υπηρεσιών — παρουσιάζει επιβράδυνση. Δικαστήρια και ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο έχουν περιορίσει τη δυνατότητα της Apple να χρεώνει στους προγραμματιστές υψηλά τέλη για τη διανομή εφαρμογών μέσω του App Store της, το μεγαλύτερο συστατικό του τομέα υπηρεσιών της εταιρείας.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, μία από τις πιο κερδοφόρες πηγές εσόδων από τέλη του App Store ήταν η εφαρμογή ChatGPT της OpenAI. Την εποχή που η Apple κατηγόρησε την OpenAI για κλοπή εμπορικών απορρήτων το περασμένο καλοκαίρι, η OpenAI άρχισε να ανακατευθύνει τους πιθανούς συνδρομητές να πληρώνουν μέσω της ιστοσελίδας της αντί του App Store, παρακάμπτοντας τα τέλη της Apple.