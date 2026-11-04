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Η Apple απέδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν είναι απρόσβλητη από τα προβλήματα που μαστίζουν τον ευρύτερο τεχνολογικό τομέα, καθώς οι παρατεταμένες αβεβαιότητες στην αλυσίδα εφοδιασμού υπερίσχυσαν της δυναμικής που παρουσίασε ο τομέας των iPhone της εταιρείας.

Το γ’ τρίμηνο ήταν ασυνήθιστο για την Apple, καθώς το κλιμακωτό πρόγραμμα κυκλοφορίας των iPhone της εταιρείας είχε ως αποτέλεσμα να κυκλοφορήσουν μόνο τα κορυφαία μοντέλα 18 Pro την τελευταία εβδομάδα του οικονομικού έτους 2026 της εταιρείας.

Ωστόσο, η ισχυρή ζήτηση οδήγησε την εταιρεία να ανακοινώσει ρεκόρ εσόδων από iPhone για το τρίμηνο του Σεπτεμβρίου, ενώ τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 12% στα 114,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 2,10 δολάρια.

Και τα δύο ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street, οι οποίες ήταν 113,40 δισεκατομμύρια δολάρια και 1,99 δολάρια, αντίστοιχα.

«Η Apple ξεπέρασε τις προσδοκίες όσον αφορά τα έσοδα και τα κέρδη ανά μετοχή, αλλά κανείς δεν πανηγυρίζει», ανέφερε ο ανώτερος αναλυτής της Investing.com, Τζέσι Κόεν. «Το ‘αρκετά καλό’ δεν είναι καλό, δεδομένου του τρέχοντος πλαισίου της αγοράς».

Όπως αναφέρει το MarketWatch, o Κόεν επισήμανε ότι τα έσοδα από την Κίνα, τα wearables και τις οικιακές συσκευές ήταν όλα χαμηλότερα από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές. Αν και τα έσοδα από τις υπηρεσίες έφτασαν στο ιστορικό υψηλό των 31,57 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε σε τριμηνιαία βάση στο 9,8% από 12,1% το τρίμηνο του Ιουνίου.

Η έκθεση ήταν «καλή», ανέφερε ο Κόεν, αλλά οι επενδυτές ανησυχούν ότι οι δραστηριότητες της Apple εκτός του iPhone «δεν συμβάλλουν επαρκώς».

Επιπλέον, το αυξανόμενο κόστος της μνήμης αποδεικνύεται ένα διαρκές πρόβλημα για την Apple, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Τζον Τέρνους να δηλώνει ότι το κόστος αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο τον Δεκέμβριο.

«Παραμένουμε επιφυλακτικοί όσον αφορά την Apple βραχυπρόθεσμα, καθώς η επιτάχυνση του πληθωρισμού στο κόστος της μνήμης ασκεί πιέσεις στα μικτά περιθώρια κέρδους», ανέφερε ο αναλυτής της Bernstein, Μαρκ Νιούμαν, σε σημείωμα προς τους πελάτες. Τα μικτά περιθώρια κέρδους μετρούν το ποσοστό των εσόδων που απομένει μετά την κάλυψη του κόστους παραγωγής των προϊόντων της εταιρείας.

Η Apple αύξησε τις τιμές σε πολλά από τα προϊόντα της νωρίτερα φέτος και λαμβάνει μέτρα για να αντισταθμίσει την αύξηση των τιμών βασιζόμενη σε προηγούμενες αγορές

Ωστόσο, ο αντίκτυπος της έλλειψης μνήμης γίνεται ήδη αισθητός στα περιθώρια κέρδους της Apple. Το μικτό περιθώριο κέρδους για το γ’ τρίμηνο ήταν 47,9%, χαμηλότερο από τα επίπεδα του β’ τριμήνου, ακόμη και αν ληφθεί υπόψη η επίδραση των επιστροφών δασμών.

Ενώ η Apple προβλέπει ότι το δ’ τρίμηνο θα σημειώσει νέο ρεκόρ εσόδων, η εταιρεία προειδοποίησε ότι το μικτό περιθώριο κέρδους θα συρρικνωθεί στο 45% έως 46%, κυρίως λόγω των τιμών της μνήμης, καθώς και των δαπανών που σχετίζονται με την επέκταση της Siri με τεχνητή νοημοσύνη.

Οι περιορισμοί στην εφοδιαστική αλυσίδα επισκιάζουν επίσης την κυκλοφορία του iPhone Duo της Apple. Οι προπαραγγελίες για το Duo ξεκίνησαν τον Οκτώβριο, οπότε το τρίμηνο του Δεκεμβρίου θα δώσει στους επενδυτές μια καλύτερη εικόνα για την απόδοση του αναδιπλούμενου τηλεφώνου. Ωστόσο, η δημοτικότητα του Duo έχει οδηγήσει στην αναβολή των ημερομηνιών παράδοσης μέχρι τον Ιανουάριο, και η Apple δεν έδωσε πολλές πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα παραγωγής.