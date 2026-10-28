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Μια πρωτοποριακή επιστημονική μέθοδος επιτρέπει πλέον τη μετατροπή πλαστικού σε εξαιρετικά μικροσκοπικά διαμάντια με τη βοήθεια ισχυρών λέιζερ, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την ιατρική, τη βιομηχανία και τις τεχνολογίες ενέργειας. Τα διαμάντια που παράγονται είναι τόσο μικρά ώστε το καθένα αποτελείται από περίπου 3.000 άτομα άνθρακα, ενώ οι ιδιότητές τους μπορούν να τροποποιηθούν με την προσθήκη άλλων χημικών στοιχείων.

Το εντυπωσιακότερο επίτευγμα, ωστόσο, δεν αφορά μόνο την παραγωγή τους, αλλά και τη δυνατότητα συλλογής τους. Οι μικροσκοπικοί κρύσταλλοι σχηματίζονται σε ακραίες συνθήκες και εκτοξεύονται με ταχύτητες που θυμίζουν πρόσκρουση μετεωρίτη, καθιστώντας την ανάκτησή τους εξαιρετικά δύσκολη.

Ερευνητές από το Κέντρο Helmholtz και το Πανεπιστήμιο του Ροστόκ στη Γερμανία κατάφεραν να ξεπεράσουν αυτή την πρόκληση, συλλέγοντας τους κρυστάλλους χωρίς να καταστραφούν. Με τον τρόπο αυτό απέδειξαν ότι τα νανοδιαμάντια μπορούν να επιβιώσουν κατά τη μετάβασή τους από συνθήκες ακραίας πίεσης και θερμοκρασίας στο συνηθισμένο περιβάλλον.

Τα σωματίδια που ανακτήθηκαν είχαν μέση διάμετρο μόλις τριών νανομέτρων, δηλαδή τριών δισεκατομμυριοστών του μέτρου, με κάθε κρύσταλλο να περιέχει περίπου 3.000 άτομα άνθρακα.

Η μέθοδος παραγωγής με λέιζερ προσφέρει έναν ιδιαίτερα σημαντικό συνδυασμό χαρακτηριστικών: υψηλή καθαρότητα, εξαιρετικά μικρές διαστάσεις και μεγάλη ομοιομορφία στο μέγεθος των σωματιδίων. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο συνδυασμός αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί με τις συμβατικές τεχνικές παραγωγής, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μέθοδοι που βασίζονται σε εκρήξεις.

Από το εσωτερικό του Ποσειδώνα και του Ουρανού στη δημιουργία διαμαντιών

Η επιστημονική ανακάλυψη προέκυψε από πειράματα που αρχικά είχαν έναν εντελώς διαφορετικό στόχο: την αναπαραγωγή των συνθηκών που επικρατούν στο εσωτερικό μεγάλων πλανητών, όπως ο Ποσειδώνας και ο Ουρανός.

Στα βαθύτερα στρώματα αυτών των πλανητών, οι θερμοκρασίες μπορούν να φτάσουν σε αρκετές χιλιάδες βαθμούς Κελσίου, ενώ οι πιέσεις είναι εκατομμύρια φορές μεγαλύτερες από την ατμοσφαιρική πίεση της Γης.

Για να προσομοιώσουν αυτές τις συνθήκες, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν εξαιρετικά ισχυρούς παλμούς λέιζερ, τους οποίους κατεύθυναν πάνω σε πλαστικά υλικά.

Η αλληλεπίδραση του λέιζερ με το πλαστικό προκαλούσε ακραία συμπίεση και θέρμανση, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες ώστε ο άνθρακας που περιέχεται στο πλαστικό να μετατρέπεται σε νανοδιαμάντια.

Στα πρώτα πειράματα, οι ερευνητές μπορούσαν να εντοπίσουν την παρουσία των κρυστάλλων μόνο για εξαιρετικά μικρό χρονικό διάστημα, όσο διαρκούσαν οι ακραίες συνθήκες που δημιουργούσαν οι παλμοί.

Η ταχύτητα σχηματισμού των διαμαντιών, όμως, αποδείχθηκε πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που είχαν αρχικά υπολογίσει.

«Περιμέναμε ότι θα σχηματίζονταν νανοδιαμάντια υπό αυτές τις συνθήκες. Αυτό που μας εξέπληξε, όμως, ήταν το πόσο γρήγορα συνέβη, γεγονός που μας οδήγησε αμέσως στην ιδέα μιας πιθανής τεχνολογικής εφαρμογής», εξηγεί ο Ντομινίκ Κράους, ιδρυτής και διευθυντής του νέου Ινστιτούτου Φυσικής Υψηλής Ενεργειακής Πυκνότητας (HEDI) στο Κέντρο Helmholtz και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Ροστόκ.

Η διαπίστωση αυτή οδήγησε την ομάδα στην αναζήτηση τρόπων με τους οποίους οι μικροσκοπικοί κρύσταλλοι θα μπορούσαν όχι μόνο να δημιουργούνται, αλλά και να συλλέγονται για περαιτέρω μελέτη και αξιοποίηση.

Διαμάντια που εκτοξεύονται με ταχύτητα μεγαλύτερη από 10 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο

Για να επιτύχουν την ανάκτηση των νανοδιαμαντιών, οι ερευνητές πραγματοποίησαν νέα πειράματα στις εγκαταστάσεις Extreme Light Infrastructure (ELI), νότια της Πράγας.

Πρόκειται για μια προηγμένη ερευνητική υποδομή, η οποία διαθέτει συστήματα λέιζερ που συνδυάζουν πολύ υψηλή ενέργεια παλμών με δυνατότητα συχνής επανάληψής τους.

Στην εγκατάσταση L4n-P3, η επιστημονική ομάδα χρησιμοποίησε ένα ισχυρό λέιζερ που ενεργοποιούνταν τρεις φορές το λεπτό, στοχεύοντας ένα εξαιρετικά λεπτό φιλμ πλαστικού PET.

Το πλαστικό είχε πάχος μόλις 100 μικρόμετρα, που αντιστοιχεί περίπου σε 0,004 ίντσες.

Καθώς η δέσμη λέιζερ σάρωνε την επιφάνεια του υλικού, κάθε παλμός δημιουργούσε ένα ισχυρό κρουστικό κύμα, το οποίο συμπίεζε το πλαστικό, προκαλούσε τον σχηματισμό νανοδιαμαντιών και στη συνέχεια τα εκτόξευε προς έναν κυλινδρικό συλλέκτη.

Το πρόβλημα ήταν ότι οι κρύσταλλοι κινούνταν με εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα, γεγονός που μπορούσε να τους καταστρέψει κατά την πρόσκρουση.

«Όταν το κύμα συμπίεσης φτάνει στο άκρο του δείγματος, εισέρχεται απότομα στο κενό, επιταχύνοντας τα νανοδιαμάντια σε ταχύτητες μεγαλύτερες από δέκα χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, συγκρίσιμες με εκείνες μιας πρόσκρουσης μετεωρίτη», εξηγεί ο Κράους.

Όπως επισημαίνει, για να αποτραπεί η καταστροφή τους κατά την επαφή με τον συλλέκτη, ήταν απαραίτητη η χρήση ενός εξαιρετικά μαλακού υλικού, ικανού να απορροφά την τεράστια ενέργεια της πρόσκρουσης.

Το ειδικό υλικό που επέτρεψε την ασφαλή συλλογή

Η λύση που επέλεξε η επιστημονική ομάδα ήταν μια υδατοδιαλυτή ιοντική γέλη, η οποία μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ακόμη και στις συνθήκες κενού που απαιτούσε το πείραμα.

Το συγκεκριμένο υλικό λειτουργούσε ως προστατευτικό μέσο απορρόφησης της πρόσκρουσης για τα νανοδιαμάντια, τα οποία έφταναν στον συλλέκτη με ταχύτητες μεγαλύτερες από 22.000 μίλια την ώρα.

Με αυτόν τον τρόπο, οι μικροσκοπικοί κρύσταλλοι μπορούσαν να παγιδευτούν χωρίς να καταστραφεί η δομή τους.

Μετά τη συλλογή, οι επιστήμονες απομάκρυναν τα νανοδιαμάντια από τη γέλη και προχώρησαν στον καθαρισμό τους, ώστε να μπορέσουν να εξετάσουν τα χαρακτηριστικά τους.

Η διαδικασία απαιτούσε μεγάλο αριθμό επαναλαμβανόμενων παλμών, παρότι κάθε μεμονωμένη εκτόξευση του λέιζερ παρήγαγε έναν εντυπωσιακό αριθμό κρυστάλλων.

Συγκεκριμένα, κάθε παλμός δημιουργούσε περίπου δέκα τρισεκατομμύρια νανοδιαμάντια.

Ωστόσο, χρειάστηκαν περίπου 100 παλμοί λέιζερ για να συγκεντρωθούν μερικές εκατοντάδες μικρογραμμάρια υλικού.

Η ποσότητα αυτή, αν και εξαιρετικά μικρή, ήταν επαρκής για την αναγνώριση των σωματιδίων και την αναλυτική εξέταση της δομής τους.

Η στιγμή που οι επιστήμονες είδαν τα νανοδιαμάντια

Για την ανάλυση των κρυστάλλων χρησιμοποιήθηκε το προηγμένο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο ELMI-MV, το οποίο βρίσκεται στο Τμήμα Life, Light, & Matter του Πανεπιστημίου του Ροστόκ.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση παρέχει δυνατότητες απεικόνισης τόσο υψηλής ανάλυσης, ώστε οι επιστήμονες να μπορούν να διακρίνουν ακόμη και μεμονωμένα άτομα.

Η πρώτη άμεση παρατήρηση των νανοδιαμαντιών αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο για την ερευνητική ομάδα, η οποία είχε εργαστεί επί χρόνια για να ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία παραγωγής και ανάκτησης.

«Αφού εξαγάγαμε τα νανοδιαμάντια από το υλικό συλλογής και τα καθαρίσαμε, μπορέσαμε να τα δούμε για πρώτη φορά απευθείας με το ELMI-MV», δήλωσε ο Μπεν Χάουζερ, ερευνητής του Κέντρου Helmholtz και κύριος συγγραφέας της μελέτης.

Ο ίδιος πραγματοποίησε τα πειράματα στο πλαίσιο της διδακτορικής του διατριβής στο Πανεπιστήμιο του Ροστόκ.

«Ήταν μια ξεχωριστή στιγμή, για την οποία εργαζόμασταν επί χρόνια. Με αυτό το όργανο μπορούμε ακόμη και να διακρίνουμε μεμονωμένα άτομα», πρόσθεσε.

Η επιτυχία της ομάδας επιβεβαίωσε ότι οι κρύσταλλοι μπορούν να διατηρούνται άθικτοι μετά τον σχηματισμό και την εκτόξευσή τους, ανοίγοντας τον δρόμο για συστηματικότερη μελέτη και ενδεχόμενη αξιοποίησή τους.

Από την ιατρική απεικόνιση έως τους κβαντικούς αισθητήρες

Τα νανοδιαμάντια διαθέτουν έναν ιδιαίτερα ελκυστικό συνδυασμό φυσικών ιδιοτήτων, καθώς χαρακτηρίζονται από μεγάλη σκληρότητα, υψηλή σταθερότητα και αντοχή στη θερμότητα.

Ήδη χρησιμοποιούνται σε ορισμένες βιομηχανικές εφαρμογές, όπως η παραγωγή υλικών λείανσης και στίλβωσης.

Ωστόσο, η δυνατότητα δημιουργίας ακόμη μικρότερων και καθαρότερων σωματιδίων, με ιδιαίτερα ομοιόμορφο μέγεθος, θα μπορούσε να διευρύνει σημαντικά το πεδίο εφαρμογών τους.

Στην ιατρική, οι επιστήμονες εξετάζουν τη δυνατότητα αξιοποίησής τους ως σκιαγραφικών μέσων, τα οποία θα μπορούσαν να διευκολύνουν την απεικόνιση εσωτερικών δομών του ανθρώπινου σώματος.

Παράλληλα, τα νανοδιαμάντια παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη εξαιρετικά ευαίσθητων κβαντικών αισθητήρων, δηλαδή συσκευών που αξιοποιούν φαινόμενα της κβαντικής φυσικής για τη μέτρηση φυσικών μεγεθών με ιδιαίτερα υψηλή ακρίβεια.

Οι πιθανές εφαρμογές τους επεκτείνονται επίσης στην ανάπτυξη νέων υλικών και στις ενεργειακές τεχνολογίες.

Πώς τα μικρότερα διαμάντια μπορούν να επιταχύνουν χημικές αντιδράσεις

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των εξαιρετικά μικρών διαμαντιών συνδέεται με τη μεγάλη συνολική επιφάνεια που διαθέτουν σε σχέση με την ποσότητα του υλικού τους.

Όσο μικρότερα είναι τα σωματίδια, τόσο μεγαλύτερη μπορεί να είναι η επιφάνεια που προσφέρουν για χημικές αντιδράσεις, όταν εξετάζεται η ίδια συνολική ποσότητα υλικού.

Η ιδιότητα αυτή δημιουργεί προοπτικές για τη χρήση τους ως καταλυτών, δηλαδή υλικών που μπορούν να επιταχύνουν χημικές διεργασίες.

Μια πιθανή εφαρμογή αφορά διαδικασίες που σχετίζονται με τη διάσπαση του διοξειδίου του άνθρακα με τη βοήθεια του ηλιακού φωτός, στο πλαίσιο της ανάπτυξης νέων ενεργειακών και περιβαλλοντικών τεχνολογιών.

Η παραγωγή πιο μικρών και ομοιόμορφων νανοδιαμαντιών θα μπορούσε επομένως να συμβάλει στη βελτίωση της απόδοσης τέτοιων διεργασιών.

Η προσθήκη άλλων στοιχείων και οι εφαρμογές στη μαγνητική τομογραφία

Ένα ακόμη πλεονέκτημα της χρήσης πλαστικού ως αρχικής πρώτης ύλης είναι η δυνατότητα ενσωμάτωσης ατόμων άλλων χημικών στοιχείων στη δομή των νανοδιαμαντιών.

Η διαδικασία αυτή ονομάζεται νόθευση (doping) και επιτρέπει στους επιστήμονες να προσαρμόζουν τις φυσικές και λειτουργικές ιδιότητες των σωματιδίων, ανάλογα με την εφαρμογή για την οποία προορίζονται.

Με τη συγκεκριμένη τεχνική, τα νανοδιαμάντια θα μπορούσαν να αποκτήσουν χαρακτηριστικά που τα καθιστούν περισσότερο κατάλληλα για εξειδικευμένες τεχνολογικές ή ιατρικές χρήσεις.

Μεταξύ των πιθανών εφαρμογών περιλαμβάνεται η βελτίωση σκιαγραφικών μέσων για εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας (MRI), όπου η δυνατότητα τροποποίησης των ιδιοτήτων των υλικών αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό πεδίο έρευνας.

Η προοπτική αυτή ενισχύει το επιστημονικό ενδιαφέρον για την παραγωγή νανοδιαμαντιών με ελεγχόμενα χαρακτηριστικά, τα οποία δεν μπορούν να επιτευχθούν εύκολα με τις παραδοσιακές μεθόδους.

Περισσότεροι παλμοί λέιζερ για μεγαλύτερη παραγωγή

Παρά την επιτυχία των πειραμάτων, ένα από τα βασικά ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιστήμονες είναι η αύξηση της παραγόμενης ποσότητας νανοδιαμαντιών, ώστε η διαδικασία να αποκτήσει ευρύτερη πρακτική εφαρμογή.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι τεχνολογικές εξελίξεις που προκύπτουν από την έρευνα για την πυρηνική σύντηξη.

Η ανάπτυξη ενεργειακά αποδοτικότερων συστημάτων λέιζερ, τα οποία μπορούν να παράγουν ισχυρούς παλμούς με μεγαλύτερη συχνότητα, δημιουργεί δυνατότητες σημαντικής επιτάχυνσης της παραγωγικής διαδικασίας.

Εφόσον καταστεί δυνατή η εκτέλεση περισσότερων παλμών σε μικρότερο χρονικό διάστημα, θα μπορούσε να αυξηθεί αντίστοιχα και η ποσότητα των παραγόμενων νανοδιαμαντιών.

Μια τέτοια εξέλιξη ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για παραγωγή μεγαλύτερης κλίμακας, με προοπτικές ανάπτυξης καθαρότερων και περισσότερο βιώσιμων βιομηχανικών μεθόδων.

Οι ερευνητές συνεχίζουν τα πειράματα τόσο στα εργαστήρια του Πανεπιστημίου του Ροστόκ όσο και σε μεγάλες ερευνητικές εγκαταστάσεις, επιδιώκοντας να αυξήσουν τις συλλεγόμενες ποσότητες στην κλίμακα των χιλιοστογραμμαρίων.

Πρόκειται για επίπεδα παραγωγής συγκρίσιμα με εκείνα που μπορούν να επιτευχθούν με συμβατικές τεχνικές, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη της μεθόδου.

Ο επόμενος στόχος: Ένα νέο υλικό άνθρακα που δεν υπάρχει στη Γη

Οι φιλοδοξίες της επιστημονικής ομάδας δεν περιορίζονται στην παραγωγή νανοδιαμαντιών.

Ένας από τους επόμενους ερευνητικούς στόχους είναι η δημιουργία μιας ιδιαίτερης μορφής άνθρακα που ονομάζεται BC8 και μέχρι σήμερα έχει προβλεφθεί μόνο θεωρητικά.

Σύμφωνα με τις επιστημονικές εκτιμήσεις, το συγκεκριμένο υλικό θα μπορούσε να είναι πυκνότερο από το διαμάντι, εξίσου σκληρό αλλά λιγότερο εύθραυστο.

Οι συνθήκες που θεωρείται ότι απαιτούνται για τον σχηματισμό του δεν εμφανίζονται φυσικά στο περιβάλλον της Γης.

Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν τη συμπίεση με ισχυρά λέιζερ, δημιουργώντας ακόμη υψηλότερες πιέσεις από εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα παραγωγής νανοδιαμαντιών.

Στόχος είναι να επιχειρήσουν την παραγωγή του BC8 απευθείας από πλαστικό, σε ένα πρώτο πείραμα που έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο του 2026.

Εφόσον η προσπάθεια αποδώσει, θα μπορούσε να ανοίξει ένα νέο πεδίο έρευνας για την παραγωγή εξαιρετικά ανθεκτικών υλικών με χαρακτηριστικά που μέχρι σήμερα παραμένουν σε θεωρητικό επίπεδο.

Η μετατροπή πλαστικού σε νανοδιαμάντια αποδεικνύει ήδη ότι οι ακραίες συνθήκες που δημιουργούνται με ισχυρά λέιζερ μπορούν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή προηγμένων υλικών, με δυνητικές εφαρμογές από την ιατρική έως την ενέργεια και τη βιομηχανία.