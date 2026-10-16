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Ο ουρανός πάνω από τη Γη γίνεται ολοένα και πιο «φορτωμένος». Χιλιάδες δορυφόροι, τμήματα πυραύλων και διαστημικά συντρίμμια κινούνται σε τροχιά, ενώ η συνεχής αύξηση των εκτοξεύσεων ενισχύει έναν κίνδυνο που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζε εξαιρετικά μακρινός: ένα κομμάτι διαστημικού εξοπλισμού να επιστρέψει ανεξέλεγκτα στην ατμόσφαιρα και να προκαλέσει ανθρώπινο θύμα στη Γη.

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν ειδικοί της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA) στη νέα έκθεση «Space Environment Report 2026», η οποία αποτυπώνει τη συνεχή επιβάρυνση του περιβάλλοντος γύρω από τον πλανήτη και τις συνέπειες της ολοένα εντονότερης ανθρώπινης δραστηριότητας στο Διάστημα.

Οι τροχιές γύρω από τη Γη είναι πλέον πιο πολυσύχναστες από ποτέ. Εκτός από τους ενεργούς δορυφόρους, εκεί βρίσκονται ανενεργές διαστημικές συσκευές, τμήματα πυραύλων και αναρίθμητα θραύσματα, τα οποία κινούνται με εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες. Το αποτέλεσμα είναι να αυξάνεται τόσο η πιθανότητα συγκρούσεων σε τροχιά όσο και ο κίνδυνος τμήματα αυτών των αντικειμένων να επιβιώσουν από την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα και να φτάσουν μέχρι την επιφάνεια της Γης.

Όπως επισημαίνει η έκθεση, παρότι ο κίνδυνος παραμένει μικρός σε σύγκριση με πολλές απειλές της καθημερινότητας, η πιθανότητα να υπάρξει ανθρώπινο θύμα έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, ακολουθώντας την εκρηκτική ανάπτυξη της διαστημικής δραστηριότητας.

Ο κίνδυνος διπλασιάστηκε από το 2020

Ενδεικτικό της αλλαγής είναι ότι ο εκτιμώμενος κίνδυνος να υπάρξει ανθρώπινο θύμα από την ανεξέλεγκτη επανείσοδο ανώτερων βαθμίδων πυραύλων ξεπέρασε το 4% το 2024, ποσοστό διπλάσιο σε σχέση με το 2020.

Μόνο μέσα στο 2024, περίπου 124 τμήματα πυραύλων επέστρεψαν ανεξέλεγκτα στη γήινη ατμόσφαιρα, δηλαδή περισσότερα από δύο την εβδομάδα.

Ο Γιούαν Ράιτ, ειδικός σε θέματα διαστημικού περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά, προειδοποιεί ότι εάν αυτός ο ρυθμός συνεχιστεί για μία δεκαετία, η πιθανότητα να σκοτωθεί κάποιος οπουδήποτε στον κόσμο από συντρίμμια πυραύλων μπορεί να φτάσει το 33%.

Ανοδικά κινείται και ο κίνδυνος που συνδέεται με την επανείσοδο δορυφόρων, ο οποίος για το 2024 υπολογίστηκε περίπου στο 1%. Παράλληλα, η αύξηση των ανεξέλεγκτων επανεισόδων δημιουργεί ένα ακόμη πρόβλημα: την πιθανότητα να πληγεί αεροσκάφος ή να απαιτηθεί προσωρινό κλείσιμο εναέριου χώρου για λόγους ασφαλείας.

Ελεγχόμενη επιστροφή των πυραύλων

Σύμφωνα με τον Ράιτ, μεγάλο μέρος του κινδύνου θα μπορούσε να περιοριστεί εάν θεσπιστούν αυστηρότεροι διεθνείς κανόνες για τις επανεισόδους.

Οι φορείς εκτόξευσης, όπως υποστηρίζει, θα πρέπει να υποχρεώνονται να πραγματοποιούν ελεγχόμενες επανεισόδους των πυραύλων πάνω από απομακρυσμένες θαλάσσιες περιοχές, μακριά από κατοικημένες ζώνες και αεροπορικούς διαδρόμους.

Έτσι, όσα τμήματα δεν καταστρέφονται ολοκληρωτικά κατά την κάθοδό τους μέσα από την ατμόσφαιρα θα καταλήγουν σε προκαθορισμένες περιοχές του ωκεανού, περιορίζοντας σημαντικά τον κίνδυνο για ανθρώπους και αεροσκάφη.

Δέκα νέα φορτία εκτοξεύονται κάθε ημέρα

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο σύνθετο από τον ρυθμό με τον οποίο αυξάνεται η ανθρώπινη παρουσία σε τροχιά. Περισσότερα από τρία ολόκληρα σώματα πυραύλων ή δορυφόροι εισέρχονται κατά μέσο όρο καθημερινά στην ατμόσφαιρα, ενώ περίπου δέκα νέα ωφέλιμα φορτία εκτοξεύονται κάθε ημέρα.

Πολλοί δορυφόροι, μάλιστα, παραμένουν σε ήδη επιβαρυμένες τροχιές ακόμη και μετά το τέλος της επιχειρησιακής ζωής τους. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η πιθανότητα σύγκρουσης, η οποία μπορεί με τη σειρά της να δημιουργήσει χιλιάδες νέα θραύσματα.

Η συνεχής ανάπτυξη μεγάλων εμπορικών συστοιχιών δορυφόρων επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, καθώς τόσο ο αριθμός όσο και η κλίμακά τους αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο.

Πληθαίνουν τα αντικείμενα «αγνώστου ταυτότητας»

Την ίδια στιγμή, τα επίγεια δίκτυα παρακολούθησης έχουν βελτιώσει σημαντικά τις δυνατότητές τους να εντοπίζουν αντικείμενα σε χαμηλές και γεωστατικές τροχιές. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι γνωρίζουμε την προέλευση όλων όσων κινούνται γύρω από τη Γη.

Η έκθεση της ESA καταγράφει αύξηση των αντικειμένων «αγνώστου ταυτότητας». Πρόκειται για θραύσματα τα οποία έχουν εντοπιστεί, αλλά οι ειδικοί δεν έχουν καταφέρει να τα συνδέσουν με συγκεκριμένο δορυφόρο, πύραυλο ή γνωστό περιστατικό διάσπασης.

Το φαινόμενο καταδεικνύει πόσο περίπλοκο έχει γίνει πλέον το διαστημικό περιβάλλον και ενισχύει την ανάγκη για αποτελεσματικότερη επιτήρηση και καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας σε τροχιά.

Το σύνδρομο Κέσλερ και ο φόβος μιας αλυσιδωτής αντίδρασης

Η μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη απειλή, ωστόσο, δεν βρίσκεται μόνο στα αντικείμενα που εκτοξεύονται σήμερα. Οι επιστήμονες ανησυχούν για το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ένας αυτοτροφοδοτούμενος κύκλος συγκρούσεων, γνωστός ως «σύνδρομο Κέσλερ».

Μια σύγκρουση μεταξύ δύο αντικειμένων σε τροχιά μπορεί να δημιουργήσει χιλιάδες θραύσματα. Αυτά, με τη σειρά τους, μπορούν να χτυπήσουν άλλους δορυφόρους, δημιουργώντας ακόμη περισσότερα συντρίμμια και πυροδοτώντας μια αλυσιδωτή διαδικασία.

Η ESA προειδοποιεί ότι ακόμη και εάν σταματούσαν σήμερα όλες οι νέες εκτοξεύσεις, ο αριθμός των διαστημικών σκουπιδιών θα συνέχιζε να αυξάνεται. Ο λόγος είναι ότι οι συγκρούσεις παράγουν νέα θραύσματα ταχύτερα από όσο αυτά μπορούν να απομακρυνθούν με φυσικό τρόπο μέσω της επανεισόδου τους στην ατμόσφαιρα.

Σε βάθος χρόνου, αυτό θα μπορούσε να καταστήσει ορισμένες τροχιές εξαιρετικά επικίνδυνες ή ακόμη και πρακτικά αδύνατο να χρησιμοποιηθούν.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε μέσα σε μόλις έναν χρόνο

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι και τα στοιχεία του νέου Δείκτη Υγείας του Διαστημικού Περιβάλλοντος της ESA. Σύμφωνα με την έκθεση, το 2025 οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της σημερινής δραστηριότητας στο Διάστημα επιδεινώθηκαν κατά μία τάξη μεγέθους μέσα σε μόλις έναν χρόνο.

Ο επικεφαλής του Γραφείου Διαστημικών Συντριμμιών της ESA, Στάιν Λέμενς, εξηγεί ότι στόχος της έκθεσης είναι να συγκεντρώνονται με συστηματικό και ουδέτερο τρόπο τα διαθέσιμα δεδομένα, ώστε να αποτυπώνεται με σαφήνεια πώς μεταβάλλεται το διαστημικό περιβάλλον από χρόνο σε χρόνο.

Οι προβλέψεις για το μέλλον βασίζονται, μάλιστα, στη συνέχιση της σημερινής ανθρώπινης συμπεριφοράς στο Διάστημα και όχι σε ένα υποθετικό ιδανικό σενάριο.

Ανησυχία και για τη ρύπανση της ατμόσφαιρας

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στις πιθανές συγκρούσεις ή στην πτώση συντριμμιών στη Γη. Η ολοένα συχνότερη καταστροφή δορυφόρων και πυραύλων κατά την επανείσοδό τους προκαλεί ανησυχία και για την επιβάρυνση της ανώτερης ατμόσφαιρας.

Καθώς τα διαστημικά αντικείμενα καίγονται, απελευθερώνουν σωματίδια και χημικές ενώσεις. Οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη πλήρη εικόνα για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις αυτής της διαδικασίας και η ESA θεωρεί απαραίτητη τη συγκέντρωση περισσότερων δεδομένων πριν σχεδιαστούν αποτελεσματικά μέτρα περιορισμού.

Η «κυκλική οικονομία» του Διαστήματος

Μπροστά στη διαρκή αύξηση των αντικειμένων σε τροχιά, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος προωθεί μακροπρόθεσμα μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση: τη δημιουργία μιας «κυκλικής οικονομίας» στο Διάστημα.

Η ιδέα προβλέπει ότι οι δορυφόροι δεν θα αντιμετωπίζονται πλέον ως αναλώσιμα αντικείμενα που εγκαταλείπονται όταν ολοκληρώσουν την αποστολή τους. Αντίθετα, θα μπορούν να ανεφοδιάζονται, να συντηρούνται και να επισκευάζονται ενώ βρίσκονται σε τροχιά, ενώ υλικά και εξαρτήματά τους θα μπορούν μελλοντικά να ανακυκλώνονται ή να επαναχρησιμοποιούνται.

Για την ESA, αυτή η μετάβαση αποτελεί θεμελιώδη αλλαγή για ολόκληρη τη διαστημική βιομηχανία. Η προειδοποίησή της είναι σαφής: χωρίς ταχύτερα και πιο συνεπή μέτρα για τον περιορισμό και την απομάκρυνση των διαστημικών συντριμμιών, το κόστος της σημερινής δραστηριότητας θα μεταφερθεί στις επόμενες γενιές.

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