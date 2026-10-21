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Μια από τις ελληνικές εταιρείες πληροφορικής οι οποίες έχουν στρέψει -σχεδόν μόνιμα- τους τελευταίους μήνες την προσοχή της αγοράς επάνω τους θεωρείται η Dotsoft. Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό πολλοί και σημαντικοί – και τα γεγονότα διαδοχικά. Πέρα από τους ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξής της, υψηλότερους από τον μέσο όρο του κλάδου, στο συγκεκριμένο timing η εισηγμένη φαίνεται να μετρά αντίστροφα για την μετάταξή της από την EN.A. Growth του Euronext Athens στην Κύρια Αγορά.

Παράλληλα, προγραμματίζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αποσκοπώντας στη συμμετοχή -μέσω αυτής- και νέων επενδυτών στην διευρυμένη μετοχική της σύνθεση. Τις σχετικές αποφάσεις θα κληθούν να λάβουν οι μέτοχοί της στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21ης Οκτωβρίου 2026.

Προηγήθηκε μάλιστα, μόλις τον περασμένο Ιούνιο, η μετοχική είσοδος του ελληνικών συμφερόντων fund Diorama II, με διαχειρίστρια την Deca Investments, με την ολοκλήρωση της στρατηγικής επένδυσης για την απόκτηση ποσοστoύ 40%.

Σε μια συνεργασία, η οποία όπως αναφέρθηκε, στοχεύει στην επιτάχυνση του αναπτυξιακού σχεδίου της Dotsoft, την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών προϊόντων και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της εταιρείας.

Η Dotsoft θέτει υπό υλοποίηση ένα νέο, φιλόδοξο επενδυτικό και επιχειρηματικό πλάνο, με στόχους -μεταξύ άλλων- τη δημιουργία ενός μεγαλύτερου σχήματος με την πραγματοποίηση εξαγορών άλλων εταιρειών, αλλά και την περαιτέρω διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της, όπως τονίζει στο newmoney ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός της Αναστάσιος Μάνος.

Η επόμενη μέρα της Dotsoft, εκτός από το κομμάτι της εσωτερικής ανάπτυξής της, περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον ίδιο, και την ενδυνάμωσή της σε τομείς, όπως είναι η τεχνολογική αναβάθμιση των προϊόντων της με την αξιοποίηση του ΑΙ και η περαιτέρω επέκταση της εξωστρέφειάς της. Πληροφορίες θέλουν την εταιρεία να στοχεύει και στην επέκτασή της στους τομείς της άμυνας και ασφάλειας.

Κωδικός: Βρυξέλλες

«Μια κίνηση που αποφασίσαμε να κάνουμε και βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, αφορά την ενίσχυση της συμμετοχής μας στο σκέλος των διαγωνισμών του εξωτερικού, όχι στο κομμάτι των ερευνητικών προγραμμάτων. Ο στόχος μας είναι να στραφούμε πιο δυναμικά στη διεκδίκηση έργων από διάφορα ευρωπαϊκά agencies, με πιο συντεταγμένη παρουσία στις Βρυξέλλες, για να μπορέσουμε να παρακολουθούμε έγκαιρα τις σχετικές προκηρύξεις…», αποκαλύπτει ο κ. Μάνος και προσθέτει ότι έναν δεύτερο πυλώνα ανάπτυξης για την Dotsoft αναμένεται να αποτελέσουν οι μελλοντικές εξαγορές που εξετάζει και σκοπεύει να πραγματοποιήσει. Σε αυτό το «μέτωπο», γίνονται συζητήσεις για αντίστοιχα deals με εταιρείες ελληνικών συμφερόντων ως επί το πλείστον, από τον κλάδο της πληροφορικής , αλλά και με μια τουλάχιστον από το εξωτερικό.

Το ενδιαφέρον της εισηγμένης επικεντρώνεται στα έργα που τρέχουν 62 European Agencies. Γραφεία δηλαδή η λειτουργία των οποίων δεν συσχετίζεται με προϋπολογισμούς κρατών και με χρηματοδοτήσεις αντίστοιχες με αυτές του ελληνικού δημοσίου, αλλά διαθέτουν δικό τους budget, ένα τομέα που διατηρεί στα «ραντάρ» της από παλαιότερες χρονικές περιόδους.

Για τις ανάγκες της διεθνούς δραστηριότητάς της η Dotsoft τοποθετεί ανάμεσα στις άλλες προτεραιότητές της και την προσθήκη εξειδικευμένων σε τέτοιου τύπου έργα στελεχών στο προσωπικό της, έτσι ώστε να υπάρχει πιο άμεση πρόσβαση προς αυτή την πηγή.

Σλοβενία, Τσεχία, Κροατία, Βουλγαρία

Η εκτός συνόρων ανάπτυξη της Dotsoft εξελίσσεται πάντως με ιδιαίτερα ικανοποιητικούς ρυθμούς, καθώς μέσα στο 2026 εξασφάλισε τους 5 πρώτους πελάτες της στο εξωτερικό σε έργα για «έξυπνες πόλεις», project στο οποίο διακρίνεται και είναι βασικός «παίκτης» στην ελληνική αγορά.

Τα τεχνολογικά προϊόντα της αποδεικνύονται όμως και… εξαγώγιμα. Ειδικότερα, η ελληνική εισηγμένη κατάφερε να κερδίσει φέτος διαγωνισμούς σε 5 πόλεις 4 διαφορετικών χωρών της Ευρώπης (σε Σλοβενία, Τσεχία, Κροατία, Βουλγαρία) παρά τον έντονο ανταγωνισμό που αντιμετώπισε από άλλες τοπικές εταιρείες- υποψηφίους αναδόχους σε έργα Ψηφιακού Μετασχηματισμού για Δήμους, με τον Αναστάσιο Μάνο να χαρακτηρίζει το εγχείρημα λόγω αυτού του γεγονότος, ως δύσκολο και απαιτητικό.

Παρόλα αυτά, οι συμμετοχές της σε 5 διαγωνισμούς συνοδεύθηκαν από επιτυχία, και οδήγησαν στην εγκατάσταση τεχνολογικών συστημάτων που αφορούν δύο βασικές κατηγορίες από την γκάμα των υπηρεσιών για τις smart cities: τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων και τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Στους 3 από τους 5 Δήμους η Dotsoft εγκατέστησε σύστημα διαχείρισης της αποκομιδής απορριμμάτων από τους κάδους, στη Σόφια σύστημα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο μέσω καμερών και διαχείρισης της εκ περιτροπής κυκλοφορίας αυτοκινήτων σε ζώνη χαμηλών εκπομπών σε καυσαέρια και σε πόλη της Τσεχίας παρέχει λύση για τον τομέα της Δημοτικής Αστυνομίας (έκδοση κλήσεων).

* Υπενθυμίζεται ότι η Dotsoft ολοκλήρωσε τη χρήση του 2025 με έσοδα 24,81 εκατ. ευρώ (+74%) με EBITDA 9,19 εκατ. ευρώ (+111,5%), ενώ στο εξάμηνο του 2026 ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε σε 12,79 εκατ. ευρώ (+39,3%) και τα EBITDA σε 3,64 εκατ. ευρώ, έναντι 3,57 εκατ. ευρώ.

Όπως επισήμανε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, σημαντική αύξηση παρουσίασαν σε αυτό το χρονικό διάστημα τα Διεθνή Έργα (+88,9%) και τα Έργα Ιδιωτικού Τομέα (+119,6%).