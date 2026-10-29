Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η επόμενη μεγάλη αλλαγή στα ασύρματα δίκτυα έχει ήδη ξεκινήσει, παρότι το Wi-Fi 7 βρίσκεται ακόμη σε σχετικά πρώιμο στάδιο υιοθέτησης. Το Wi-Fi 8 κάνει τα πρώτα εμπορικά του βήματα και φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που για πολλούς χρήστες είναι σημαντικότερο από την απόλυτη ταχύτητα: την αξιοπιστία της σύνδεσης.

Η νέα γενιά ασύρματης δικτύωσης σχεδιάζεται ώστε να προσφέρει σταθερότερο Wi-Fi, ιδιαίτερα όταν η συσκευή βρίσκεται μακριά από το router, όταν υπάρχουν πολλές ταυτόχρονες συνδέσεις ή όταν το ασύρματο σήμα επηρεάζεται από παρεμβολές.

Οι πρώτες συσκευές έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους. Η TP-Link παρουσίασε στην IFA 2026 το router Archer 8 Ultra και το σύστημα mesh Deco 8 Ultra, τα οποία εντάσσονται στην πρώτη ολοκληρωμένη γκάμα συσκευών που σχεδιάζονται για Wi-Fi 8.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα πρέπει άμεσα να αντικαταστήσουν τον υπάρχοντα εξοπλισμό τους. Το νέο πρότυπο βρίσκεται ακόμη υπό ανάπτυξη και η ολοκλήρωσή του έχει προγραμματιστεί για το 2028. Παράλληλα, για να αξιοποιηθούν οι δυνατότητές του απαιτείται συμβατός εξοπλισμός τόσο στο σημείο πρόσβασης όσο και στις συσκευές που συνδέονται σε αυτό.

Wi-Fi 8 με προτεραιότητα στην αξιοπιστία

Η τεχνική ονομασία του Wi-Fi 8 είναι IEEE 802.11bn, ενώ βασική αρχή σχεδιασμού του αποτελεί το Ultra High Reliability, δηλαδή η επιδίωξη για εξαιρετικά υψηλή αξιοπιστία.

Η λογική πίσω από το νέο πρότυπο είναι σχετικά απλή: ένα ασύρματο δίκτυο δεν κρίνεται μόνο από τη μέγιστη θεωρητική ταχύτητα που μπορεί να προσφέρει. Εξίσου σημαντικό είναι να διατηρεί την απόδοσή του όταν οι συνθήκες γίνονται δυσκολότερες.

Ένα smartphone, για παράδειγμα, μπορεί να παρουσιάζει εξαιρετικές επιδόσεις όταν βρίσκεται δίπλα στο router, αλλά η ποιότητα της σύνδεσης να υποχωρεί σημαντικά σε μεγαλύτερη απόσταση. Το ίδιο μπορεί να συμβεί όταν πολλές συσκευές χρησιμοποιούν ταυτόχρονα το ίδιο δίκτυο ή όταν γειτονικά ασύρματα δίκτυα δημιουργούν παρεμβολές.

Το Wi-Fi 8 επιχειρεί να περιορίσει αυτές τις απώλειες, βελτιώνοντας τη λειτουργία του δικτύου κοντά στα όρια της κάλυψης και αξιοποιώντας αποτελεσματικότερα τη διαθέσιμη χωρητικότητα.

Παράλληλα, προβλέπεται καλύτερος συντονισμός μεταξύ διαφορετικών σημείων ασύρματης πρόσβασης. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε μεγαλύτερους χώρους, όπου ο χρήστης μετακινείται από το ένα σημείο κάλυψης στο άλλο και η συσκευή του πρέπει να αλλάζει σημείο πρόσβασης χωρίς να προκαλούνται έντονες διακοπές.

Στόχος είναι επομένως ένα δίκτυο που δεν θα παρουσιάζει απλώς υψηλές επιδόσεις υπό ιδανικές συνθήκες, αλλά θα παραμένει λειτουργικό και σταθερό όταν το περιβάλλον γίνεται απαιτητικό.

Σύμφωνα με τις επιδιώξεις που έχουν παρουσιαστεί για το νέο πρότυπο, η απόδοση μεταφοράς δεδομένων σε δύσκολες συνθήκες σήματος μπορεί να βελτιωθεί κατά τουλάχιστον 25%, ενώ αντίστοιχα κατά 25% μπορεί να περιοριστούν τα χαμένα πακέτα δεδομένων, ιδιαίτερα κατά τη μετάβαση από ένα σημείο πρόσβασης σε άλλο.

Οι συγκεκριμένες επιδόσεις αφορούν ειδικές συνθήκες λειτουργίας και δεν σημαίνουν ότι κάθε σύνδεση Wi-Fi 8 θα είναι αυτομάτως 25% ταχύτερη από μία σύνδεση προηγούμενης γενιάς.

Η διαφορά γίνεται ακόμη πιο ουσιαστική σε επαγγελματικά περιβάλλοντα, όπου η αξιοπιστία της ασύρματης σύνδεσης μπορεί να επηρεάσει εφαρμογές όπως η βιομηχανική αυτοματοποίηση, τα συνδεδεμένα μηχανήματα και άλλες λειτουργίες που απαιτούν σταθερή επικοινωνία.

Οι πρώτες συσκευές Wi-Fi 8

Οι πρώτες εμπορικές υλοποιήσεις δείχνουν ήδη προς ποια κατεύθυνση κινείται η αγορά. Η TP-Link αναφέρει ονομαστικές ασύρματες ταχύτητες έως 19 Gbps για το Archer 8 Ultra και έως 22 Gbps για το Deco 8 Ultra, ενώ και τα δύο διαθέτουν ενσύρματη συνδεσιμότητα 10 Gbps.

Οι αριθμοί αυτοί χρειάζονται, ωστόσο, προσεκτική ανάγνωση. Οι ονομαστικές ασύρματες ταχύτητες αντιπροσωπεύουν το άθροισμα των θεωρητικών δυνατοτήτων των διαφορετικών ζωνών και δεν αποτελούν την πραγματική ταχύτητα που θα βλέπει ένας χρήστης σε ένα smartphone ή laptop.

Η μετάβαση στο Wi-Fi 8 υποστηρίζεται ήδη και από την αγορά των ημιαγωγών. Η Broadcom έχει αναπτύξει λύσεις για δικτυακό εξοπλισμό και κινητές συσκευές, ενώ το chipset του Archer 8 Ultra προέρχεται από την ίδια εταιρεία.

Παράλληλα, η Qualcomm έχει παρουσιάσει το FastConnect 8800 για smartphones και άλλες συσκευές, αλλά και πλατφόρμες για routers. Η MediaTek, από την πλευρά της, παρουσίασε στην CES 2026 την οικογένεια Filogic 8000.

Η κινητικότητα αυτή δείχνει ότι η αγορά προετοιμάζεται ήδη για το επόμενο πρότυπο, χωρίς όμως να σημαίνει ότι η μαζική υιοθέτηση βρίσκεται προ των πυλών.

Γιατί η μετάβαση θα είναι αργή

Η παρουσία των πρώτων routers στην αγορά δεν σημαίνει ότι το Wi-Fi 8 θα αντικαταστήσει σύντομα τα Wi-Fi 6 και Wi-Fi 7. Για την πλήρη αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων χρειάζεται συμβατός εξοπλισμός σε ολόκληρη την αλυσίδα.

Ένα νέο router μπορεί να συνδεθεί με ένα παλαιότερο smartphone ή laptop, όμως η συσκευή θα εξακολουθήσει να λειτουργεί σύμφωνα με τις δυνατότητες της δικής της γενιάς Wi-Fi. Για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες του Wi-Fi 8, απαιτείται συμβατότητα και στις δύο πλευρές.

Επιπλέον, το πρότυπο IEEE 802.11bn δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Η τελική ολοκλήρωσή του προγραμματίζεται για το 2028, γεγονός που αφήνει σημαντικό περιθώριο μέχρι να αποκτήσει ευρεία παρουσία σε smartphones, υπολογιστές, τηλεοράσεις και άλλες συσκευές.

Η Qualcomm τοποθετεί την εμφάνιση εμπορικών προϊόντων που θα βασίζονται στις νέες πλατφόρμες της ήδη από τα τέλη του 2026. Πρόκειται όμως περισσότερο για την έναρξη μιας νέας τεχνολογικής μετάβασης παρά για την άμεση αντικατάσταση των υφιστάμενων δικτύων.

Η εικόνα της αγοράς εξηγεί και γιατί οι περισσότεροι καταναλωτές δεν έχουν λόγο να βιαστούν. Το Wi-Fi 7 δεν έχει ακόμη αποκτήσει μεγάλη διείσδυση, ενώ σημαντικό μέρος των χρηστών εξακολουθεί να χρησιμοποιεί Wi-Fi 5 ή Wi-Fi 6.

Σύμφωνα με στοιχεία από μετρήσεις συσκευών Android κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, το Wi-Fi 7 αντιστοιχούσε μόλις στο 1,8% των παγκόσμιων δειγμάτων. Το Wi-Fi 6 έφτανε στο 26,7%, ενώ το Wi-Fi 5 διατηρούσε ποσοστό 38,3% και το Wi-Fi 4 βρισκόταν στο 33,2%.

Τα ποσοστά αυτά αφορούν τις συνδέσεις που καταγράφηκαν στις συγκεκριμένες μετρήσεις και όχι το σύνολο των συσκευών ή των πωλήσεων στην παγκόσμια αγορά. Αποτελούν, ωστόσο, μία ένδειξη για το πόσο χρόνο χρειάζεται συνήθως μια νέα γενιά ασύρματης τεχνολογίας μέχρι να περάσει από την αγορά των πρώτων χρηστών στη μαζική κατανάλωση.

Ακόμη και στη Βόρεια Αμερική, όπου το Wi-Fi 7 εμφανίζει τη μεγαλύτερη διείσδυση μεταξύ των περιοχών που εξετάστηκαν, το ποσοστό έφτανε στο 6,8%. Το Wi-Fi 6 αντιστοιχούσε στο 57,5% των δειγμάτων.

Πότε θα χρειαστεί αλλαγή router

Για τον μέσο καταναλωτή, η αλλαγή του router δεν αποτελεί από μόνη της αρκετή προϋπόθεση για να περάσει στο Wi-Fi 8. Θα πρέπει σταδιακά να ανανεωθούν και οι συσκευές που συνδέονται στο δίκτυο, κάτι που συνήθως συμβαίνει με διαφορετικούς ρυθμούς.

Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, ο εξοπλισμός του οικιακού δικτύου παρέχεται από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο και παραμένει εγκατεστημένος για αρκετά χρόνια. Επομένως, η μετάβαση σε ένα νέο πρότυπο δεν ακολουθεί τον ίδιο κύκλο ανανέωσης με ένα smartphone.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η ευρεία υιοθέτηση του Wi-Fi 8 θα χρειαστεί αρκετά χρόνια. Για τους περισσότερους χρήστες, η επόμενη ουσιαστική αναβάθμιση του οικιακού δικτύου είναι πιθανότερο να αφορά το Wi-Fi 6 ή το Wi-Fi 7.

Το Wi-Fi 8, από την άλλη πλευρά, έρχεται με διαφορετική φιλοσοφία: λιγότερη έμφαση στην εντυπωσιακή αύξηση της θεωρητικής ταχύτητας και περισσότερη στην αξιοπιστία, τη σταθερότητα και τη διαχείριση ενός ολοένα πιο φορτωμένου ασύρματου περιβάλλοντος. Αυτή ακριβώς η αλλαγή μπορεί να αποδειχθεί σημαντικότερη για την καθημερινή εμπειρία χρήσης όταν η νέα γενιά αρχίσει να περνά από τις πρώτες συσκευές στη μαζική αγορά.