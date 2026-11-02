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Οι τεχνολογικοί κολοσσοί στοιχηματίζουν ότι οι συσκευές τεχνητής νοημοσύνης θα διαδεχθούν τα smartphones, όμως οι παγκόσμιες ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής απειλούν να επιβραδύνουν την υιοθέτηση αυτής της αναδυόμενης τεχνολογίας.

Η εντονότερη αντίδραση απέναντι σε συσκευές που βλέπουν, ακούν και αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον επικεντρώνεται στα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban της Meta. Ο συνδυασμός του σχεδιασμού της EssilorLuxottica με την τεχνητή νοημοσύνη της Meta, που στοχεύει στην «προσωπική υπερνοημοσύνη», έκανε την κατηγορία δημοφιλή, αλλά παράλληλα πυροδότησε σοβαρές αντιδράσεις.

Τα γυαλιά αυτά βρέθηκαν στο επίκεντρο δικαστικών προσφυγών για θέματα ιδιωτικότητας, ενώ οι χρήστες φοβούνται τις κρυφές ηχογραφήσεις και οι κριτικοί προειδοποιούν για την κατάργηση της ανωνυμίας και της συναίνεσης. Μάλιστα, χώροι όπως η αλυσίδα παμπ Wetherspoon στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ήδη περιορίσει τη χρήση τους.

Για να αντιμετωπίσει τις πιέσεις αυτές και να διατηρήσει το μερίδιό της σε μια αγορά smartphones που ξεπερνά τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια, η Meta αναμένεται να παρουσιάσει μοντέλα έξυπνων γυαλιών χωρίς κάμερα στη διάσκεψη Connect.

Εναλλακτικά form factors και η στρατηγική της Samsung

Προκειμένου να κάμψουν τις επιφυλάξεις των καταναλωτών, οι κατασκευαστές δοκιμάζουν ποικίλες μορφές συσκευών, όπως γυαλιά, καρφίτσες, μενταγιόν και μαγνητικά καταγραφικά φωνής για τηλέφωνα. Ορισμένες εταιρείες διαπιστώνουν ότι η υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών προχωρά ταχύτερα στον εταιρικό τομέα παρά στο ευρύ κοινό.

Ο Τζέι Κιμ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του τμήματος κινητών της Samsung, σημείωσε σε συνέντευξή του στο Reuters ότι θα επικρατήσουν οι μορφές που καθιστούν την αλληλεπίδραση πιο φυσική, χρήσιμη και αξιόπιστη. Παράλληλα, τόνισε ότι όσο η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει περισσότερες εργασίες, οι χρήστες θα απαιτούν συστήματα ασφαλή και υπό τον πλήρη έλεγχό τους. Η Samsung σχεδιάζει να εισέλθει στην αγορά των έξυπνων γυαλιών μέσω συνεργασιών με τις Gentle Monster και Warby Parker, βλέποντάς τα ως συμπληρωματικές συσκευές και όχι ως υποκατάστατα των smartphones.

Το όραμα του Sam Altman για τοπική επεξεργασία δεδομένων

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman, περιέγραψε μια πάντα ενεργή συσκευή που κατανοεί το περιβάλλον του χρήστη και γνωρίζει πότε πρέπει να παρέμβει και πότε να σιωπήσει. Υποστήριξε ότι τέτοιες συσκευές οφείλουν να επεξεργάζονται τα δεδομένα τοπικά και όχι στο cloud.

«Αν μια συσκευή πρόκειται να ακούει και να παρακολουθεί ολόκληρη τη ζωή σου, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα θέλουν αυτό να λειτουργεί σε έναν διακομιστή στο cloud. Θέλεις μια συσκευή που μπορείς να εμπιστευτείς», δήλωσε ο Sam Altman, Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI

Ο Altman πρόσθεσε ότι η μετάβαση στην τοπική επεξεργασία ενδέχεται να απαιτήσει μερικά χρόνια επιπλέον, ανάλογα με την κλιμάκωση των επεξεργαστών της εταιρείας.

Δικαστικές διαμάχες και κατηγορίες για κρυφές εγγραφές

Η βασική πρόκληση παραμένει το γεγονός ότι οι συσκευές τεχνητής νοημοσύνης γίνονται πιο χρήσιμες όσο περισσότερες πληροφορίες συλλέγουν, περιλαμβάνοντας συχνά βίντεο ατόμων που δεν έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους.

Ο δικηγόρος Ράιαν Κλάρκσον, εκπροσωπώντας καταναλωτές σε αγωγή κατά των Meta και Luxottica of America για παραπλανητικές δηλώσεις ιδιωτικότητας, υποστηρίζει ότι οι καταναλωτές δεν συνειδητοποιούν τι θυσιάζουν. Η αγωγή ισχυρίζεται ότι ανθρώπινοι επιμελητές εξέτασαν βίντεο με άτομα σε ιδιαίτερα ιδιωτικές στιγμές, τα οποία μεταφορτώθηκαν στους διακομιστές της Meta για την εκπαίδευση των συστημάτων AI.

Η Meta αμφισβητεί τους ισχυρισμούς της αγωγής, τονίζοντας ότι η ενδεικτική λυχνία καταγραφής προστατεύει τους γύρω από τον χρήστη, η κάμερα απενεργοποιείται αν η λυχνία καλυφθεί, ενώ η αξιολόγηση δεδομένων για τη βελτίωση των υπηρεσιών αποτελεί καθιερωμένη πρακτική στον κλάδο με παράλληλο φιλτράρισμα των προσωπικών στοιχείων.

Η άνοδος των συσκευών χωρίς κάμερα

Εταιρεία: Realities

Συσκευή / Μοντέλο: G1 & G2

Χαρακτηριστικά & Επιδόσεις: Γυαλιά χωρίς κάμερα, αποτίμηση 1 δισ. $, εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες

Εταιρεία: Pocket

Συσκευή / Μοντέλο: Pocket Device

Χαρακτηριστικά & Επιδόσεις: Μαγνητική συσκευή εγγραφής με κουμπί ενεργοποίησης, 170.000 χρήστες

Εταιρεία: Plaud