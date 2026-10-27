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Το smartphone δεν αποτελεί πλέον μόνο ένα εργαλείο επικοινωνίας, αλλά και μια επιλογή που συνδέεται με τον τρόπο ζωής, τις καθημερινές συνήθειες και τις προσωπικές φιλοδοξίες των καταναλωτών. Από την επαγγελματική παραγωγικότητα και την ψυχαγωγία μέχρι τα ταξίδια, το gaming και τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, οι χρήστες αναζητούν συσκευές που μπορούν να ανταποκριθούν όχι μόνο στις σημερινές ανάγκες τους, αλλά και σε όσα σχεδιάζουν να κάνουν στο μέλλον.

Αυτή η τάση αποτυπώνεται σε νέα ευρωπαϊκή έρευνα της Samsung, σύμφωνα με την οποία το 66% των ερωτηθέντων επέλεξε το τρέχον smartphone του έχοντας κατά νου τουλάχιστον ένα ενδιαφέρον που επιθυμούσε να αναπτύξει.

Για ορισμένους, η αγορά μιας νέας συσκευής συνδέεται με την επιθυμία να ασχοληθούν περισσότερο με τη φωτογραφία ή τη δημιουργία περιεχομένου. Για άλλους, προτεραιότητα αποτελούν τα παιχνίδια, οι επαγγελματικές δραστηριότητες, η οργάνωση της καθημερινότητας ή η δυνατότητα να αξιοποιούν καλύτερα τον ελεύθερο χρόνο τους.

Σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες, ποσοστό 46%, δηλώνουν ότι οι φιλοδοξίες τους επηρεάζουν τις τεχνολογικές επιλογές τους, ενώ το 24% αναφέρει ότι καθοριστικό ρόλο παίζει κυρίως η ζωή που θα ήθελε να έχει στο μέλλον.

Παράλληλα, το 28% επέλεξε το smartphone του με στόχο να εκφράζει καλύτερα το προσωπικό του στιλ.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν τη σημασία της ποικιλίας στην αγορά κινητών τηλεφώνων, καθώς οι ανάγκες και οι προτεραιότητες διαφέρουν σημαντικά από χρήστη σε χρήστη.

Οι μεγάλες φιλοδοξίες συναντούν τα καθημερινά προβλήματα

Παρότι οι καταναλωτές συνδέουν ολοένα περισσότερο την επιλογή smartphone με μελλοντικούς στόχους, η καθημερινή εμπειρία χρήσης εξακολουθεί να καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ικανοποίησή τους.

Μικρές τεχνολογικές δυσκολίες μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικά εμπόδια, ιδιαίτερα όταν το κινητό χρησιμοποιείται ταυτόχρονα για εργασία, επικοινωνία, ψυχαγωγία και οικονομικές συναλλαγές.

Στην κορυφή των προβλημάτων βρίσκεται η αυτονομία της μπαταρίας.

Περισσότεροι από ένας στους τρεις συμμετέχοντες, συγκεκριμένα το 36%, θεωρούν τη συχνή ανάγκη φόρτισης μία από τις μεγαλύτερες πηγές δυσαρέσκειας.

Η περιορισμένη διάρκεια της μπαταρίας μπορεί να διακόψει δραστηριότητες ή να αναγκάσει τους χρήστες να επιλέξουν ποιες λειτουργίες θα χρησιμοποιήσουν περισσότερο μέσα στην ημέρα.

Ένα ακόμη ζήτημα αφορά τη δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης διαφορετικών εργασιών.

Σχεδόν το 18% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ενοχλείται από τη συνεχή εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών προκειμένου να ολοκληρώσει μια εργασία.

Αντίθετα, θα προτιμούσε να μπορεί να διατηρεί ανοιχτές περισσότερες εφαρμογές και να αξιοποιεί παράλληλα διαφορετικές λειτουργίες της συσκευής.

Αντίστοιχα, το 14% αναφέρει ότι ο διαθέσιμος χώρος στην οθόνη δεν επαρκεί πάντοτε για τις ανάγκες του.

Η δυσκολία αυτή γίνεται περισσότερο αισθητή κατά την εργασία ή το gaming εν κινήσει, όταν η περιορισμένη επιφάνεια προβολής μπορεί να επηρεάσει την ευχρηστία.

Επιπλέον, το 13% δηλώνει ότι χρειάζεται να μεταφερθεί σε συσκευή με μεγαλύτερη οθόνη προκειμένου να ολοκληρώσει μια δραστηριότητα που ξεκίνησε στο smartphone.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία δείχνουν ότι η ευκολία χρήσης και η δυνατότητα πραγματοποίησης περισσότερων εργασιών από μία μόνο συσκευή αποτελούν σημαντικά κριτήρια για τους καταναλωτές.

Ιδιωτικότητα: Ένας στους τέσσερις αποφεύγει το mobile banking σε δημόσιους χώρους

Πέρα από την απόδοση και τις τεχνικές δυνατότητες, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η προστασία της ιδιωτικότητας.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 27% των συμμετεχόντων έχει σταματήσει ή αποφεύγει να πραγματοποιεί τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου ή κινητού τηλεφώνου όταν βρίσκεται σε δημόσιο χώρο.

Βασική αιτία αποτελεί ο φόβος ότι κάποιο άτομο που βρίσκεται κοντά του μπορεί να δει τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Το εύρημα αναδεικνύει μια διαφορετική πλευρά της ψηφιακής ασφάλειας, η οποία δεν περιορίζεται στις κυβερνοεπιθέσεις ή στην προστασία των προσωπικών δεδομένων από διαδικτυακές απειλές.

Αφορά επίσης τη δυνατότητα ασφαλούς και διακριτικής χρήσης του smartphone στην καθημερινότητα, ιδιαίτερα όταν οι χρήστες πραγματοποιούν συναλλαγές ή διαχειρίζονται ευαίσθητες πληροφορίες εκτός σπιτιού.

Η ανησυχία αυτή επηρεάζει την άνεση με την οποία χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες και φαίνεται ότι μπορεί να διαμορφώσει και τις επόμενες αγοραστικές αποφάσεις.

Τι αναζητούν οι καταναλωτές στο επόμενο smartphone

Οι προσδοκίες των χρηστών για την επόμενη συσκευή τους συνδέονται άμεσα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα.

Εφόσον καλύπτονται οι βασικές λειτουργικές ανάγκες, η ταχύτητα και η απόδοση αποτελούν την πρώτη προτεραιότητα για το 22% των συμμετεχόντων στην έρευνα.

Σχεδόν αντίστοιχο ποσοστό, 20%, επιθυμεί να μπορεί να εκτελεί περισσότερες εργασίες από το κινητό του χωρίς να χρειάζεται να μεταφερθεί σε συσκευή με μεγαλύτερη οθόνη.

Η συγκεκριμένη προτίμηση αναδεικνύει τη ζήτηση για μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου προβολής.

Ταυτόχρονα, το 15% τοποθετεί ψηλά στις προτεραιότητές του έναν λεπτό σχεδιασμό και την ευκολία μεταφοράς.

Για πολλούς χρήστες, επομένως, η ιδανική συσκευή πρέπει να συνδυάζει υψηλή απόδοση με πρακτικότητα, χωρίς να γίνεται ογκώδης ή δύσχρηστη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προθυμία των καταναλωτών να εξετάσουν διαφορετικές κατηγορίες smartphones.

Σχεδόν το 23% δηλώνει ότι η ύπαρξη μιας λειτουργίας η οποία θα εξυπηρετούσε καλύτερα κάποια συχνή δραστηριότητά του θα μπορούσε να το οδηγήσει στην επιλογή διαφορετικού τύπου συσκευής.

Η προστασία της ιδιωτικότητας αποτελεί επίσης πιθανό παράγοντα αλλαγής.

Το 18% αναφέρει ότι ένα smartphone το οποίο προσφέρει μεγαλύτερη διακριτικότητα κατά τη χρήση του κοντά σε άλλα άτομα θα το ενθάρρυνε να εξετάσει μια διαφορετική σχεδιαστική πρόταση.

Τα αναδιπλούμενα smartphones και οι ηλικίες 25-34 ετών

Οι νεότεροι ενήλικες που συμμετείχαν στην έρευνα εμφανίζονται περισσότερο ανοιχτοί σε εναλλακτικούς σχεδιασμούς, μεγέθη και μορφές κινητών τηλεφώνων.

Στην ηλικιακή ομάδα 25 έως 34 ετών, λίγο περισσότεροι από ένας στους πέντε, δηλαδή το 21%, θα εξέταζαν το ενδεχόμενο αγοράς ενός smartphone συμβατικού μεγέθους το οποίο μπορεί να ξεδιπλωθεί και να μετατραπεί σε μικρό tablet.

Η δυνατότητα αυτή συνδυάζει τη φορητότητα ενός κινητού με τον πρόσθετο χώρο οθόνης που προσφέρει μια μεγαλύτερη συσκευή.

Παράλληλα, σχεδόν το 23% των συμμετεχόντων της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας δηλώνει ότι ένα πιο ελαφρύ ή λεπτό smartphone, προσαρμοσμένο στον τρόπο ζωής του, θα μπορούσε να το οδηγήσει σε διαφορετική επιλογή από αυτή που συνήθως πραγματοποιεί.

Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι ο σχεδιασμός των συσκευών μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις μελλοντικές αγορές, ιδιαίτερα εφόσον συνδυάζεται με λειτουργίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα.

Για τη βιομηχανία των smartphones, η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη σημασία της ανάπτυξης διαφορετικών κατηγοριών συσκευών, αντί μιας ενιαίας σχεδιαστικής προσέγγισης για όλους τους καταναλωτές.

Η στρατηγική της Samsung και η σημασία των διαφορετικών επιλογών

Η έρευνα καταγράφει μια αγορά στην οποία οι καταναλωτές αναζητούν τεχνολογία που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες της ζωής τους και ταυτόχρονα να τους επιτρέπει να αξιοποιούν περισσότερες δυνατότητες.

Η εύκολη χρήση, η αποδοτικότητα, η προστασία των προσωπικών πληροφοριών και η ευελιξία αποτελούν βασικά στοιχεία αυτών των προσδοκιών.

Ο Benjamin Braun, Chief Marketing Officer της Samsung Europe, επισημαίνει ότι οι άνθρωποι βασίζονται στα smartphones τους για να παραμένουν συνδεδεμένοι, παραγωγικοί, οργανωμένοι και να ψυχαγωγούνται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Όπως αναφέρει, ακόμη και μικρές δυσκολίες μπορούν να διαταράξουν αυτές τις εμπειρίες και να καταστήσουν τις καθημερινές εργασίες πιο περίπλοκες από όσο χρειάζεται.

Κατά τον ίδιο, το κατάλληλο smartphone οφείλει να περιορίζει τέτοια εμπόδια, ώστε οι καθημερινές δραστηριότητες να πραγματοποιούνται ευκολότερα και οι προσωπικοί στόχοι να γίνονται πιο προσιτοί.

Ο Braun τονίζει επίσης ότι δεν χρησιμοποιούν όλοι οι άνθρωποι το κινητό τους με τον ίδιο τρόπο, γεγονός που καθιστά σημαντική τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διαφορετικούς τύπους συσκευών.

Σε αυτό το πλαίσιο, εξηγεί ότι η Samsung έχει αναπτύξει τρεις τύπους αναδιπλούμενων smartphones, παράλληλα με τις συσκευές κλασικού σχεδιασμού, επιδιώκοντας να ανταποκριθεί σε διαφορετικές ανάγκες και συνήθειες.

Η προσέγγιση αυτή συνδέεται με την προσπάθεια της εταιρείας να προσφέρει συσκευές οι οποίες προσαρμόζονται τόσο στην καθημερινότητα των χρηστών όσο και στους μελλοντικούς τους στόχους.

Η ταυτότητα της έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Samsung από την Censuswide, με τη συμμετοχή 5.001 καταναλωτών ηλικίας 18 ετών και άνω.

Το δείγμα προήλθε από πέντε ευρωπαϊκές χώρες: Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Η συλλογή των απαντήσεων πραγματοποιήθηκε από τις 25 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Η Censuswide είναι μέλος της Εταιρείας Έρευνας Αγοράς (MRS) και του Βρετανικού Συμβουλίου Δημοσκοπήσεων (BPC), ενώ συμμετέχει στην Παγκόσμια Δέσμευση Ποιότητας Δεδομένων.

Για τον υπολογισμό του 66%, συνδυάστηκαν απαντήσεις που αφορούσαν την επιθυμία των χρηστών να εκφράσουν καλύτερα το προσωπικό τους στιλ, να οργανώσουν αποτελεσματικότερα την καθημερινότητά τους, να βελτιώσουν την εμπειρία ψυχαγωγίας, να ενισχύσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, να ασχοληθούν περισσότερο με το gaming, να ταξιδεύουν ή να δημιουργούν περιεχόμενο.

Αντίστοιχα, το 46% προέκυψε από τον συνδυασμό όσων δήλωσαν ότι επηρεάζονται κυρίως από τη ζωή που φιλοδοξούν να ζήσουν και όσων ανέφεραν ότι η σημερινή καθημερινότητά τους και οι μελλοντικές φιλοδοξίες τους έχουν ισότιμη επίδραση στις επιλογές τους.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η αγορά smartphones δεν καθορίζεται αποκλειστικά από τις τεχνικές προδιαγραφές, αλλά και από τον βαθμό στον οποίο μια συσκευή μπορεί να ανταποκριθεί στις προσωπικές προτεραιότητες, στις συνήθειες και στις επιδιώξεις του χρήστη.