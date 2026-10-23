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Στον παγκόσμιο χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης επιχειρεί να τοποθετηθεί δυναμικά το Καζακστάν, προσελκύοντας το ενδιαφέρον τεχνολογικών κολοσσών και επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η πρώτη επίσκεψη του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, στη χώρα την Παρασκευή σηματοδοτεί τη φιλοδοξία της Αστάνα να εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους περιφερειακούς κόμβους υπολογιστικών υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, με δυνατότητα εξυπηρέτησης ακόμη και της ευρωπαϊκής αγοράς.

Το Καζακστάν μπορεί να μη συγκαταλέγεται στους παραδοσιακούς πρωταγωνιστές της παγκόσμιας τεχνολογικής βιομηχανίας, ωστόσο οι ενεργειακοί του πόροι, οι μεγάλες διαθέσιμες εκτάσεις και τα φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια δημιουργούν νέες προοπτικές για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων μεγάλης κλίμακας.

Κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης στην Αστάνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Τεχνητής Νοημοσύνης και Ψηφιακής Ανάπτυξης, Ζασλάν Μαντίγιεφ, ο Χουάνγκ υποστήριξε ότι η χώρα διαθέτει τις προϋποθέσεις για να αναδειχθεί σε σημαντικό κόμβο υπολογιστικής ισχύος AI, ικανό να προσφέρει υπηρεσίες και στην Ευρώπη.

Ο επικεφαλής της Nvidia αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ανάπτυξης εγχώριων δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης, επισημαίνοντας ότι κάθε χώρα πρέπει να διαθέτει τις υποδομές που απαιτούνται για την παροχή σχετικών υπηρεσιών στο εσωτερικό της.

Παράλληλα, τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να προσαρμόζεται στη γλώσσα, στον πολιτισμό και στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κοινωνίας, αναδεικνύοντας τη σημασία της λεγόμενης εθνικής ή κυρίαρχης AI.

Το σχέδιο των 10 δισ. δολαρίων και οι 100.000 επεξεργαστές Nvidia

Η κυβέρνηση του Καζακστάν έχει αναγάγει την τεχνητή νοημοσύνη σε εθνική προτεραιότητα, ανακηρύσσοντας το 2026 ως Έτος Ψηφιοποίησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για τον μετασχηματισμό της οικονομίας και την ανάπτυξη ενός ισχυρού ψηφιακού οικοσυστήματος.

Τον Ιούνιο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε σχέδιο επενδύσεων 10 δισ. δολαρίων σε υποδομές AI, σε συνεργασία με την αμερικανική εταιρεία υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους Firebird.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανάπτυξη ενός μεγάλου υπολογιστικού συμπλέγματος, το οποίο σχεδιάζεται να αξιοποιεί 100.000 προηγμένες μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU), συμπεριλαμβανομένων επεξεργαστών της Nvidia.

Οι GPU αποτελούν βασικό εξοπλισμό για την εκπαίδευση και λειτουργία προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που έχει εκτοξεύσει τη ζήτησή τους διεθνώς.

Η Nvidia έχει γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να επενδύσει στη Firebird, η οποία προωθεί ένα ευρύτερο πρόγραμμα ανάπτυξης υποδομών AI ισχύος περίπου 2 γιγαβάτ, σε χώρες όπως η Αρμενία και το Καζακστάν, καθώς και σε άλλες αγορές.

Το σχέδιο ενισχύει τη θέση της Κεντρικής Ασίας σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια ζήτηση για υπολογιστική ισχύ αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς.

Data Center Valley: Η νέα «κοιλάδα» της τεχνητής νοημοσύνης

Κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό της χώρας διαδραματίζει το Data Center Valley, ένα μεγάλο έργο υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στην πόλη Εκιμπαστούζ.

Η συγκεκριμένη περιοχή προορίζεται να φιλοξενήσει εγκαταστάσεις υψηλής υπολογιστικής ισχύος, αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά της τοπικής ενεργειακής αγοράς.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, υπάρχει ήδη διαθέσιμη ηλεκτρική ισχύς 300 μεγαβάτ, ενώ προβλέπεται επέκταση της δυναμικότητας στο 1 γιγαβάτ.

Το Καζακστάν προβάλλει το σχετικά χαμηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, τη διαθεσιμότητα μεγάλων εκτάσεων γης και τα επενδυτικά κίνητρα ως βασικά πλεονεκτήματα για την προσέλκυση διεθνών κατασκευαστών και διαχειριστών data centers.

Πρόκειται για παράγοντες που αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία, καθώς τα σύγχρονα κέντρα δεδομένων AI απαιτούν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας για την τροφοδοσία και την ψύξη των υπολογιστικών τους συστημάτων.

Οι φιλοδοξίες της χώρας δεν περιορίζονται, πάντως, σε έργα που βρίσκονται ακόμη στη φάση του σχεδιασμού.

Ο πρόεδρος του Καζακστάν, Κασίμ-Ζομάρτ Τοκάγεφ, ανακοίνωσε νωρίτερα τον Οκτώβριο ότι δύο υπολογιστικά συμπλέγματα υπερυπολογιστών που βασίζονται σε τεχνολογίες της Nvidia έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία.

Η εξέλιξη αυτή παρουσιάζεται από την κυβέρνηση ως ένδειξη ότι η στρατηγική της για την τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να αποκτά πρακτικό περιεχόμενο.

Επενδύσεις 1,5 δισ. δολαρίων από τη Σιγκαπούρη

Το επενδυτικό ενδιαφέρον για το Καζακστάν δεν περιορίζεται στις αμερικανικές εταιρείες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Ανάπτυξης της χώρας, η εταιρεία GK Hyperscale, με έδρα τη Σιγκαπούρη, έχει υπογράψει συμφωνία με την κυβέρνηση για την ανάπτυξη δύο μεγάλων κέντρων δεδομένων hyperscale.

Το ύψος της προβλεπόμενης επένδυσης ανέρχεται σε 1,5 δισ. δολάρια, ενώ η συνδυασμένη υπολογιστική δυναμικότητα των εγκαταστάσεων σχεδιάζεται να φτάσει τα 200 μεγαβάτ.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης επενδύσεις ύψους 1,2 δισ. δολαρίων σε ενεργειακές υποδομές, στοιχείο που αναδεικνύει τη στενή σύνδεση μεταξύ της ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης και της επάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, οι κατασκευαστικές εργασίες επρόκειτο να ξεκινήσουν στις αρχές του 2026, με την πρώτη μονάδα του συγκροτήματος να αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027.

Η συγκεκριμένη συμφωνία αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της προσπάθειας του Καζακστάν να προσελκύσει επενδυτικά κεφάλαια από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, δημιουργώντας ένα ευρύτερο οικοσύστημα ψηφιακών υποδομών.

Η Higgsfield και η επένδυση της Nvidia στη δημιουργική AI

Πέρα από τις μεγάλες υποδομές, το Καζακστάν αναπτύσσει παρουσία και στον τομέα των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η Higgsfield, εταιρεία παραγωγής βίντεο με AI που έχει έδρα το Σαν Φρανσίσκο, αλλά διατηρεί σημαντική επιχειρησιακή δραστηριότητα στο Καζακστάν.

Περισσότεροι από 300 εργαζόμενοι απασχολούνται στη χώρα σε ομάδες μηχανικών και δημιουργικού σχεδιασμού.

Ο συνιδρυτής της εταιρείας, Γερζάτ Ντουλάτ, μηχανικός τεχνητής νοημοσύνης με καταγωγή από το Καζακστάν, δήλωσε στο CNBC ότι η απόφαση να δημιουργηθεί ομάδα στη χώρα αποτέλεσε αρχικά ένα απροσδόκητο στοίχημα.

«Η δημιουργία ομάδας στο Καζακστάν ήταν μια απρόσμενη επιλογή για πολλούς. Σήμερα έχουμε την υποστήριξη ορισμένων από τα πιο ισχυρά ονόματα της τεχνολογίας και των μέσων ενημέρωσης», ανέφερε.

Η Higgsfield ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Nvidia και η επενδυτική εταιρεία TCV συμμετείχαν σε επέκταση του δεύτερου γύρου χρηματοδότησής της (Series B), χωρίς να γνωστοποιήσει το ύψος της νέας επένδυσης.

Είχε προηγηθεί, τον Αύγουστο, άντληση κεφαλαίων 400 εκατ. δολαρίων, στο πλαίσιο γύρου χρηματοδότησης που αποτίμησε την εταιρεία στα 5,4 δισ. δολάρια.

Η εξέλιξη αναδεικνύει ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον της Nvidia δεν αφορά αποκλειστικά τους επεξεργαστές και τα κέντρα δεδομένων, αλλά επεκτείνεται και σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Κατά τη συζήτησή του στην Αστάνα, ο Τζένσεν Χουάνγκ στάθηκε ιδιαίτερα στην ποιότητα των ιδρυτικών ομάδων.

«Το πρώτο και το τελευταίο πράγμα στο οποίο επενδύεις είναι οι άνθρωποι, όχι οι εταιρείες. Και οι ιδρυτές της Higgsfield είναι οραματιστές σε αυτό που κάνουν», δήλωσε.

Γιατί οι τεχνολογικοί κολοσσοί στρέφονται στην Κεντρική Ασία

Η αυξανόμενη παρουσία εταιρειών όπως η Nvidia, η Firebird και η Higgsfield αντανακλά μια ευρύτερη μεταβολή στον παγκόσμιο τεχνολογικό χάρτη.

Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τη συγκέντρωση επιστημονικού ταλέντου και επιχειρηματικών κεφαλαίων σε παραδοσιακά τεχνολογικά κέντρα, όπως η Silicon Valley.

Η διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ενέργειας, η πρόσβαση σε εκτεταμένες υποδομές και η δυνατότητα κατασκευής μεγάλων κέντρων δεδομένων αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη στρατηγική σημασία.

Το Καζακστάν επιχειρεί να αξιοποιήσει αυτά τα χαρακτηριστικά, προσφέροντας εναλλακτική τοποθεσία για επενδύσεις που απαιτούν τεράστια υπολογιστική και ενεργειακή δυναμικότητα.

Παράλληλα, η γεωγραφική θέση της χώρας δημιουργεί προοπτικές εξυπηρέτησης αγορών πέρα από την Κεντρική Ασία, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης.

Η στρατηγική αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια οικονομικής διαφοροποίησης του Καζακστάν και ενίσχυσης της παρουσίας του σε τεχνολογικούς κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η Κίνα, η Volkswagen και η νέα εμπορική δυναμική

Το ενδιαφέρον διεθνών επιχειρήσεων για την Κεντρική Ασία επεκτείνεται και πέρα από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Volkswagen ενίσχυσε φέτος την παρουσία της στην περιοχή, αξιοποιώντας τις παραγωγικές της εγκαταστάσεις στην Κίνα για την εξυπηρέτηση γειτονικών αγορών.

Στα τέλη Ιουνίου, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε ότι, για πρώτη φορά, οι κινεζικές δραστηριότητες και τα εργοστάσιά της ανέλαβαν την εξαγωγή οχημάτων προς άλλη χώρα, με αρχικό προορισμό το Ουζμπεκιστάν.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε την είσοδό της και στην αγορά του Καζακστάν.

Η κίνηση αυτή δείχνει πώς οι πολυεθνικοί όμιλοι αναζητούν νέες αγορές πέρα από την Κίνα, χρησιμοποιώντας παράλληλα την υπάρχουσα κινεζική παραγωγική τους βάση για την εξυπηρέτηση της ευρύτερης περιοχής.

Με αυτόν τον τρόπο, η Κεντρική Ασία αποκτά μεγαλύτερη σημασία όχι μόνο ως δυνητικό κέντρο τεχνολογικών υποδομών, αλλά και ως αγορά για τη βιομηχανία και το διεθνές εμπόριο.

Ο ρόλος της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σαγκάης

Οι τεχνολογικές φιλοδοξίες του Καζακστάν βρίσκουν θέση και στην ατζέντα της περιφερειακής συνεργασίας.

Στη Διακήρυξη της Τιαντζίν, που εκδόθηκε μετά τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) το 2025, τα κράτη-μέλη αναγνώρισαν τις δυνατότητες πρωτοβουλιών όπως η δημιουργία κέντρου καινοτομίας τεχνητής νοημοσύνης στο Καζακστάν.

Νωρίτερα τον Οκτώβριο πραγματοποιήθηκε στην Αστάνα εκδήλωση του οργανισμού αφιερωμένη στην AI, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των κρατών-μελών.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις εθνικές στρατηγικές ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης, στο κανονιστικό πλαίσιο και στις ευκαιρίες τεχνολογικής συνεργασίας.

Η πρωτοβουλία αναδεικνύει την προσπάθεια του Καζακστάν να ενισχύσει τη θέση του και στο επίπεδο της περιφερειακής τεχνολογικής διπλωματίας, πέρα από την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων.

Το μεγάλο στοίχημα για το Καζακστάν

Η παρουσία του επικεφαλής της Nvidia στην Αστάνα αναδεικνύει τις προοπτικές μιας χώρας που επιχειρεί να μετατρέψει τα ενεργειακά και γεωγραφικά της πλεονεκτήματα σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παγκόσμια οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης.

Με σχέδια επενδύσεων 10 δισ. δολαρίων, υπολογιστικές υποδομές 100.000 GPU, νέα data centers και διεθνείς συνεργασίες, το Καζακστάν επιδιώκει να διεκδικήσει ρόλο σε έναν κλάδο όπου η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ αυξάνεται συνεχώς.

Η επιτυχία αυτής της στρατηγικής θα εξαρτηθεί από την υλοποίηση των εξαγγελθέντων έργων, την ανάπτυξη των αναγκαίων ενεργειακών υποδομών και την ικανότητα της χώρας να προσελκύσει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Το Καζακστάν δεν φιλοδοξεί απλώς να φιλοξενεί διακομιστές και εγκαταστάσεις ξένων εταιρειών. Επιδιώκει να αποτελέσει μέρος της υποδομής πάνω στην οποία θα λειτουργεί η επόμενη γενιά της τεχνητής νοημοσύνης.

Και η πρώτη επίσκεψη του Τζένσεν Χουάνγκ δείχνει ότι η φιλοδοξία αυτή έχει αρχίσει να προσελκύει την προσοχή των μεγαλύτερων παικτών της διεθνούς τεχνολογικής βιομηχανίας.