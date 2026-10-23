Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μια σημαντική επιστημονική εξέλιξη αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα της ακριβούς μέτρησης του χρόνου. Δύο ανεξάρτητες ερευνητικές ομάδες, με έδρα τη Βιέννη και το Πεκίνο, κατάφεραν να αναπτύξουν τα πρώτα λειτουργικά πυρηνικά ρολόγια παγκοσμίως, υλοποιώντας έναν στόχο που απασχολούσε την επιστημονική κοινότητα εδώ και περίπου μισό αιώνα.

Τα επιτεύγματα των δύο ομάδων παρουσιάστηκαν σε ξεχωριστές επιστημονικές εργασίες, οι οποίες δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη στο περιοδικό Nature, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Reuters.

Παρότι οι νέες συσκευές δεν έχουν καταφέρει ακόμη να ξεπεράσουν σε ακρίβεια τα πιο εξελιγμένα ατομικά ρολόγια που χρησιμοποιούνται σήμερα, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η περαιτέρω ανάπτυξή τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερες επιδόσεις.

Η σημασία αυτής της τεχνολογίας, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην ακριβέστερη καταγραφή του χρόνου. Τα πυρηνικά ρολόγια ενδέχεται να αξιοποιηθούν σε συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, εξειδικευμένες μετρήσεις, αλλά και σε επιστημονικές έρευνες που επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις σε ανεξήγητα μέχρι σήμερα φαινόμενα της φυσικής.

Πώς λειτουργεί ένα πυρηνικό ρολόι

Παρά την ονομασία του, ένα πυρηνικό ρολόι δεν χρειάζεται να πραγματοποιεί πυρηνικές αντιδράσεις για να λειτουργήσει.

Η λειτουργία του βασίζεται στην αλληλεπίδραση μιας δέσμης λέιζερ με τον πυρήνα ενός ατόμου. Οι ερευνητές τόσο στη Βιέννη όσο και στο Πεκίνο χρησιμοποίησαν θόριο-229, ένα συγκεκριμένο ισότοπο του θορίου, το οποίο ενσωμάτωσαν σε στερεούς κρυστάλλους φθοριούχου ασβεστίου.

Για να γίνει κατανοητό τι διαφοροποιεί αυτή την τεχνολογία από τις ήδη υπάρχουσες, χρειάζεται να εξετάσουμε τον τρόπο λειτουργίας των ατόμων.

Στα συμβατικά ατομικά ρολόγια, η μέτρηση του χρόνου πραγματοποιείται μέσω της χρήσης λέιζερ ή μικροκυμάτων, τα οποία επιτρέπουν την παρακολούθηση των μεταβολών στα ενεργειακά επίπεδα των ηλεκτρονίων που περιβάλλουν τον ατομικό πυρήνα.

Οι συγκεκριμένες ενεργειακές μεταβάσεις εμφανίζουν εξαιρετική σταθερότητα και επαναληψιμότητα, γεγονός που τις καθιστά κατάλληλες για να λειτουργούν ως ένας ιδιαίτερα ακριβής μηχανισμός χρονισμού.

Αντίθετα, στα πυρηνικά ρολόγια η ακτινοβολία λέιζερ επιδρά στον ίδιο τον ατομικό πυρήνα, προκαλώντας μεταβάσεις ανάμεσα σε διαφορετικές ενεργειακές καταστάσεις του, οι οποίες σχετίζονται με τα πρωτόνια και τα νετρόνια που τον αποτελούν.

Επειδή ο πυρήνας έχει πολύ μικρότερες διαστάσεις από την περιοχή στην οποία κινούνται τα ηλεκτρόνια, οι επιστήμονες θεωρούν ότι οι πυρηνικές μεταβάσεις μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερη σταθερότητα και να επιτρέψουν μελλοντικά ακόμη ακριβέστερες μετρήσεις.

Γιατί είναι τόσο σημαντική η ακρίβεια στη μέτρηση του χρόνου

Τα πιο προηγμένα ατομικά ρολόγια που υπάρχουν σήμερα έχουν φτάσει σε εντυπωσιακά επίπεδα ακρίβειας, καθώς θα χρειάζονταν δισεκατομμύρια χρόνια για να παρουσιάσουν απόκλιση μόλις ενός δευτερολέπτου.

Αυτή η εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια δεν έχει αποκλειστικά επιστημονικό ενδιαφέρον, αλλά αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία πολλών σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών.

Από τα συστήματα εντοπισμού θέσης μέσω δορυφόρων μέχρι τις διαδικτυακές επικοινωνίες, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και τις μεταφορές δεδομένων μέσω οπτικών ινών, πολλές καθημερινές υπηρεσίες στηρίζονται στον απόλυτα συγχρονισμένο χρόνο.

Η μελλοντική εξέλιξη των πυρηνικών ρολογιών θα μπορούσε να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την ακρίβεια και την αξιοπιστία αυτών των συστημάτων.

Παράλληλα, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι νέες συσκευές ενδέχεται να αποκτήσουν μικρότερες διαστάσεις και να παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε εξωτερικές επιδράσεις, σε σύγκριση με ορισμένα από τα σημερινά προηγμένα ατομικά ρολόγια.

Ο φυσικός Θόρστεν Σουμ, από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης, ο οποίος συμμετέχει στον συντονισμό της αυστριακής ερευνητικής ομάδας, επισημαίνει ότι η τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί στη δορυφορική πλοήγηση, στον συγχρονισμό της μετάδοσης πληροφοριών και σε εφαρμογές μετρολογίας εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας.

Δύο διαφορετικές ερευνητικές προσεγγίσεις με κοινό αποτέλεσμα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι επιστήμονες στην Αυστρία και την Κίνα έφτασαν σχεδόν την ίδια χρονική περίοδο σε αντίστοιχα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τον Σικιάν Ντινγκ, ερευνητή του Πανεπιστημίου Tsinghua στην Κίνα, η παράλληλη αυτή επιτυχία αποδεικνύει ότι η τεχνολογία των πυρηνικών ρολογιών είναι εφαρμόσιμη και δεν περιορίζεται σε μία συγκεκριμένη πειραματική τεχνική.

Οι δύο ερευνητικές ομάδες ακολούθησαν διαφορετικές μεθόδους για να πετύχουν τον στόχο τους, διαπιστώνοντας παράλληλα ότι ορισμένα χαρακτηριστικά των συστημάτων τους θα μπορούσαν να συνδυαστούν.

Στην περίπτωση της Βιέννης, οι επιστήμονες ανέπτυξαν κρυστάλλους θορίου με καλύτερα οπτικά χαρακτηριστικά και μεγαλύτερη συγκέντρωση του κατάλληλου ισοτόπου. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Πεκίνου χρησιμοποίησε ένα ισχυρότερο σύστημα λέιζερ.

Ο Σουμ εκτιμά ότι η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων και των δύο προσεγγίσεων θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατασκευή ενός πυρηνικού ρολογιού με αισθητά βελτιωμένες επιδόσεις.

Τα πυρηνικά ρολόγια στην έρευνα για τη σκοτεινή ύλη

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προοπτικές της νέας τεχνολογίας δεν συνδέεται με τις τηλεπικοινωνίες ή τα συστήματα πλοήγησης, αλλά με την προσπάθεια κατανόησης του ίδιου του Σύμπαντος.

Η ερευνητική ομάδα της Βιέννης αξιοποίησε το πυρηνικό ρολόι σε ένα πείραμα που είχε ως στόχο την αναζήτηση ενδείξεων για την ύπαρξη σκοτεινής ύλης, ενός από τα σημαντικότερα άλυτα προβλήματα της σύγχρονης φυσικής.

Παρότι οι επιστημονικές παρατηρήσεις υποδεικνύουν ότι η σκοτεινή ύλη αποτελεί σημαντικό μέρος της συνολικής ύλης του Σύμπαντος, η άμεση ανίχνευσή της παραμένει μέχρι σήμερα ανέφικτη. Στο συγκεκριμένο πείραμα, οι ερευνητές επιχείρησαν να εντοπίσουν εξαιρετικά μικρές μεταβολές που θα μπορούσαν να συνδέονται με πιθανές αλληλεπιδράσεις της σκοτεινής ύλης με τη συνηθισμένη ύλη.

Η προσπάθεια δεν οδήγησε σε ανίχνευση σκοτεινής ύλης. Ωστόσο, απέδειξε ότι η νέα συσκευή μπορεί ήδη να πραγματοποιεί ιδιαίτερα ευαίσθητες μετρήσεις, συγκρίσιμες σε συγκεκριμένες εφαρμογές με εκείνες προηγμένων επιστημονικών ατομικών ρολογιών.

Για την επιστημονική κοινότητα, το συγκεκριμένο επίτευγμα αποτελεί περισσότερο την αφετηρία παρά την ολοκλήρωση της προσπάθειας.

Παρά το γεγονός ότι η τεχνολογία χρειάζεται ακόμη σημαντικές βελτιώσεις για να φτάσει στις επιδόσεις που επιδιώκουν οι φυσικοί, η ανεξάρτητη ανάπτυξη δύο λειτουργικών πυρηνικών ρολογιών σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή. Μια ιδέα που επί δεκαετίες παρέμενε σε θεωρητικό και πειραματικό επίπεδο έχει πλέον μετατραπεί σε πραγματική εργαστηριακή τεχνολογία.

Όπως υπογραμμίζει ο Σουμ, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί τη δυνατότητα εξερεύνησης ενός εντελώς νέου πεδίου της φυσικής, με προοπτικές που ενδέχεται να ξεπερνούν κατά πολύ την απλή μέτρηση του χρόνου.