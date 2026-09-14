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Η heavy metal μουσική ενδέχεται να αυξάνει την αντοχή στον πόνο, χωρίς απαραίτητα να μειώνει το πόσο έντονα τον αισθανόμαστε. Σε αυτό το ενδιαφέρον συμπέρασμα καταλήγει νέα επιστημονική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ένα μάλλον ασυνήθιστο «εργαστήριο»: το διάσημο φεστιβάλ Wacken Open Air στη Γερμανία.

Το Wacken Open Air διοργανώνεται από το 1990 στην ομώνυμη μικρή πόλη της βόρειας Γερμανίας και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ heavy metal διεθνώς. Κάθε χρόνο συγκεντρώνει δεκάδες χιλιάδες φίλους του είδους, ενώ σε ορισμένες διοργανώσεις η προσέλευση έχει φτάσει ακόμη και τους 85.000 επισκέπτες.

Η μεγάλη συγκέντρωση ανθρώπων με κοινό μουσικό ενδιαφέρον έχει κατά καιρούς προσελκύσει και επιστήμονες που αναζητούν ένα ιδιαίτερο πεδίο για τη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Ένα διαφορετικό πείραμα ανάμεσα στους metal fans

Ανάμεσα στους επιστήμονες που επέλεξαν το Wacken για την έρευνά τους ήταν η νευροεπιστήμονας Λίντια Σνάιντερ, πρώην ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Μαξ Πλανκ για τις Γνωστικές και Εγκεφαλικές Επιστήμες στη Γερμανία, μαζί με τον συνεργάτη της Τομ Φριτς.

Το βασικό ερώτημα που θέλησαν να απαντήσουν ήταν κατά πόσο η έκθεση σε μουσική με έντονο συναισθηματικό φορτίο, όπως η heavy metal, μπορεί να μεταβάλει τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε και διαχειριζόμαστε τον πόνο.

Η υπόθεση βασίστηκε και σε προηγούμενα επιστημονικά ευρήματα που έχουν συνδέσει την καταπίεση του θυμού με εντονότερη αίσθηση πόνου, ιδιαίτερα μεταξύ ανθρώπων που αντιμετωπίζουν χρόνιες παθήσεις.

Το τεστ με το παγωμένο νερό

Για να ελέγξουν τη θεωρία τους σε πραγματικές συνθήκες, οι επιστήμονες κάλεσαν επισκέπτες του φεστιβάλ να συμμετάσχουν σε ένα πείραμα αντοχής.

Οι εθελοντές έπρεπε να βυθίσουν το χέρι και τον πήχη τους σε πολύ κρύο νερό και να τα κρατήσουν εκεί για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μπορούσαν.

Πριν από τη δοκιμασία, οι ερευνητές κατέγραψαν επίσης τον καρδιακό ρυθμό των συμμετεχόντων και τη μεταβλητότητά του με τη χρήση ηλεκτροκαρδιογραφήματος.

Συνολικά στην έρευνα πήραν μέρος 122 άτομα. Τα αποτελέσματα όσων είχαν ήδη παρακολουθήσει συναυλίες heavy metal συγκρίθηκαν με εκείνα μιας ομάδας ελέγχου, την οποία αποτελούσαν επισκέπτες που είχαν φτάσει στον χώρο πριν ξεκινήσουν οι συναυλίες.

Δεν πόνεσαν λιγότερο – Άντεξαν όμως περισσότερο

Τα αποτελέσματα, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports, δεν επιβεβαίωσαν ακριβώς την αρχική υπόθεση των ερευνητών.

Όσοι είχαν ήδη παρακολουθήσει heavy metal συναυλίες δεν ανέφεραν ότι ο πόνος ήταν λιγότερο δυσάρεστος σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες της ομάδας ελέγχου.

Παρουσίασαν, ωστόσο, μια σημαντική διαφορά: κατάφεραν να κρατήσουν το χέρι τους μέσα στο παγωμένο νερό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το εύρημα δείχνει ότι η έκθεση στη heavy metal μουσική δεν φαίνεται απαραίτητα να λειτουργεί σαν ένα είδος «αναλγητικού» που περιορίζει την αντίληψη του πόνου. Αντίθετα, ενδέχεται να επηρεάζει την ικανότητα του ανθρώπου να ανέχεται τον πόνο για μεγαλύτερο διάστημα.

Άλλο η ένταση του πόνου και άλλο η αντοχή

Η διαφορά αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Η ένταση με την οποία ένας άνθρωπος αντιλαμβάνεται έναν επώδυνο ερεθισμό δεν ταυτίζεται με το χρονικό διάστημα για το οποίο είναι διατεθειμένος ή ικανός να το υπομένει.

Έτσι, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η έντονη και συναισθηματικά φορτισμένη μουσική μπορεί να συνδέεται περισσότερο με την ανοχή στον πόνο παρά με τη μείωση της ίδιας της αίσθησής του.

Η heavy metal, επομένως, μπορεί να μη μετατρέπει ένα επώδυνο ερέθισμα σε κάτι λιγότερο δυσάρεστο. Φαίνεται όμως ότι, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, όσοι έχουν προηγουμένως εκτεθεί σε αυτήν μπορούν να αντέξουν το ίδιο δυσάρεστο ερέθισμα για περισσότερο χρόνο.

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