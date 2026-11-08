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Μια ημερομηνία γέννησης μπορεί να μοιάζει με ασήμαντη πληροφορία, αλλά στα χέρια των κυβερνοεγκληματιών ενδέχεται να μετατραπεί σε πολύτιμο εργαλείο εξαπάτησης. Σε συνδυασμό με το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας και τον αριθμό τηλεφώνου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός πειστικού προσωπικού προφίλ, διευκολύνοντας ακόμη και απόπειρες υποκλοπής ταυτότητας.

Ο κίνδυνος γίνεται ιδιαίτερα αισθητός όταν ένας καταναλωτής δέχεται τηλεφώνημα από κάποιον που παρουσιάζεται ως υπάλληλος τράπεζας και τον ενημερώνει για ύποπτες κινήσεις στον λογαριασμό του.

Εάν ο άγνωστος γνωρίζει προσωπικές λεπτομέρειες, η επικοινωνία μπορεί να φαίνεται απολύτως αξιόπιστη. Ωστόσο, η γνώση αυτών των στοιχείων δεν αποτελεί απόδειξη ότι ο συνομιλητής εκπροσωπεί πράγματι την τράπεζα.

Το πρόβλημα συνδέεται με τη συστηματική συλλογή προσωπικών δεδομένων από ηλεκτρονικά καταστήματα, προγράμματα επιβράβευσης, ενημερωτικά δελτία και διαδικτυακούς διαγωνισμούς.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι χρήστες καλούνται να καταχωρίσουν την πραγματική ημερομηνία γέννησής τους, ακόμη και όταν αυτή δεν είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση μιας αγοράς ή την παροχή μιας υπηρεσίας.

Οι ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια συνιστούν μεγαλύτερη προσοχή και περιορισμό των πληροφοριών που κοινοποιούνται στο διαδίκτυο. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις προτείνουν τη χρήση διαφορετικής ημερομηνίας γέννησης, εφόσον δεν απαιτείται επίσημη ταυτοποίηση.

Πώς οι διαρροές δεδομένων διευκολύνουν τις απάτες

Η πρόσφατη κυβερνοεπίθεση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Asos, κατά την οποία εκλάπησαν, μεταξύ άλλων, ημερομηνίες γέννησης πελατών, ανέδειξε τους κινδύνους που συνοδεύουν τη συγκέντρωση μεγάλου όγκου προσωπικών πληροφοριών.

Ο Τζέικ Μουρ, σύμβουλος κυβερνοασφάλειας της ESET, επισημαίνει ότι μια ημερομηνία γέννησης, από μόνη της, δεν έχει ιδιαίτερα μεγάλη αξία για τους απατεώνες.

Η χρησιμότητά της αυξάνεται σημαντικά όταν συνδυάζεται με άλλα δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμα, τηλεφωνικούς αριθμούς και διευθύνσεις κατοικίας.

Οι πληροφορίες που αποκτώνται μέσω κυβερνοεπιθέσεων δεν χρησιμοποιούνται απαραίτητα μεμονωμένα. Συχνά μεταπωλούνται και συνδυάζονται με δεδομένα από άλλες παραβιάσεις ασφαλείας ή από δημόσια διαθέσιμες πηγές.

Η Σερπίλ Χολ (Serpil Hall), ειδικός ασφάλειας της Datos Insights, περιγράφει μια διαδικασία σταδιακής συγκέντρωσης πληροφοριών, μέσω της οποίας οι εγκληματίες μπορούν να σχηματίσουν ένα ολοκληρωμένο προφίλ για το υποψήφιο θύμα.

Για παράδειγμα, μια παραβίαση ηλεκτρονικού καταστήματος μπορεί να αποκαλύψει όνομα, email, διεύθυνση κατοικίας και ημερομηνία γέννησης.

Μια δεύτερη διαρροή μπορεί να προσθέσει κωδικούς πρόσβασης, αριθμούς τηλεφώνου και επιπλέον στοιχεία ταυτοποίησης.

Οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι επαγγελματικές πληροφορίες και οι οικογενειακές σχέσεις μπορούν να συμπληρώσουν ακόμη περισσότερο αυτή την εικόνα.

Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία πιο στοχευμένων και πειστικών επιθέσεων ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing), αλλά και απόπειρες εξαπάτησης υπαλλήλων εξυπηρέτησης πελατών.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι επιθέσεις δεν πραγματοποιούνται υποχρεωτικά αμέσως μετά τη διαρροή. Τα δεδομένα ενδέχεται να αξιοποιηθούν μήνες ή και χρόνια αργότερα, όταν έχουν συνδυαστεί με πρόσθετες πληροφ