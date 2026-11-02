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Η επόμενη μεγάλη αγορά της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να βρίσκεται πέρα από τα κέντρα δεδομένων και τις ψηφιακές εφαρμογές, καθώς ολοένα περισσότερες τεχνολογικές εταιρείες επενδύουν στην ανάπτυξη μηχανών που μπορούν να αλληλεπιδρούν με το φυσικό περιβάλλον. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η νέα συνεργασία της Nvidia με τη γερμανική Agile Robots, η οποία φιλοδοξεί να επιταχύνει την ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ για ερευνητικές και, μελλοντικά, βιομηχανικές χρήσεις.

Η εταιρεία με έδρα το Μόναχο σχεδιάζει να κατασκευάσει έως 2.000 ανθρωποειδή ρομπότ μικρού μεγέθους μέσα στο 2027, με βασικούς αποδέκτες πανεπιστημιακά ιδρύματα και εταιρικά ερευνητικά εργαστήρια.

Η συνεργασία με την αμερικανική εταιρεία ανακοινώθηκε την Τετάρτη, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της Agile Robots, Ζαοπένγκ Τσεν, παρουσίασε τον σχεδιασμό παραγωγής σε συνέντευξή του.

Σύμφωνα με τον Chen, η κατασκευή των νέων μοντέλων Agile ONE S και ONE SN αναμένεται να αρχίσει έως το τέλος του 2026, με στόχο την παραγωγή 1.000 έως 2.000 μονάδων κατά την επόμενη χρονιά.

Μεταξύ των πιθανών πελατών βρίσκονται κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα, όπως το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στις Ηνωμένες Πολιτείες και το ETH Zurich στην Ελβετία.

Τα νέα μοντέλα και ο «εγκέφαλος» της Nvidia

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το μοντέλο ONE SN, το οποίο αναπτύχθηκε με διαμόρφωση εξοπλισμού που καθορίστηκε από κοινού από την Agile Robots και τη Nvidia.

Το γράμμα «N» στην ονομασία του παραπέμπει στην αμερικανική εταιρεία, αποτυπώνοντας τον τεχνολογικό της ρόλο στο εγχείρημα.

Στον εξοπλισμό του περιλαμβάνονται επιδέξια ρομποτικά χέρια, κάμερες και ο ενσωματωμένος υπολογιστής Jetson Thor της Nvidia, ο οποίος παρέχει την απαραίτητη επεξεργαστική ισχύ για τη λειτουργία του συστήματος.

Τα δύο νέα μοντέλα έχουν ύψος 1,4 μέτρα και βάρος περίπου 34 κιλά, αποτελώντας μικρότερες εκδοχές των ανθρωποειδών ρομπότ πλήρους μεγέθους που αναπτύσσει η Agile.

Οι περιορισμένες διαστάσεις τους αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα για τα ερευνητικά εργαστήρια, καθώς επιτρέπουν ευκολότερο χειρισμό και περιορίζουν τους κινδύνους κατά τη διεξαγωγή πειραμάτων και δοκιμών.

Η Agile Robots δραστηριοποιείται ήδη στην ανάπτυξη και κατασκευή βιομηχανικών ρομπότ, ενώ επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της στην αναδυόμενη αγορά της ανθρωποειδούς ρομποτικής.

Στην ίδια αγορά αναπτύσσουν δραστηριότητα και άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες, όπως οι γερμανικές NEURA και RobCo, καθώς και η βρετανική Humanoid.

Η στρατηγική της Nvidia στην ανθρωποειδή ρομποτική

Η Nvidia έχει ήδη αποκτήσει ισχυρή θέση στην προμήθεια των επεξεργαστών και του λογισμικού που αποτελούν, ουσιαστικά, τον «εγκέφαλο» και το νευρικό σύστημα των ανθρωποειδών ρομπότ.

Μέσω συνεργασιών με επιχειρήσεις σε ολόκληρο το οικοσύστημα της ρομποτικής, η αμερικανική εταιρεία επιδιώκει να διευρύνει την παρουσία της σε έναν τομέα όπου η τεχνητή νοημοσύνη συνδυάζεται με πραγματικές μηχανικές λειτουργίες.

Η συμφωνία με την Agile Robots φέρνει μαζί την υπολογιστική τεχνολογία της Nvidia και το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης GR00T με το ρομποτικό υλικό της γερμανικής εταιρείας.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα, έτοιμο προς χρήση, το οποίο επιτρέπει στους ερευνητές να επικεντρωθούν στη συλλογή δεδομένων, στην ανάπτυξη λογισμικού και στη δοκιμή νέων δεξιοτήτων.

Απώτερος στόχος είναι οι δυνατότητες που θα αναπτυχθούν μέσα στα εργαστήρια να μπορούν αργότερα να αξιοποιηθούν σε εργοστάσια, αποθήκες και άλλους βιομηχανικούς χώρους.

Η προσέγγιση αυτή επιδιώκει να περιορίσει ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στην έρευνα της ρομποτικής: τον χρόνο που απαιτείται για τη συναρμολόγηση και την ομαλή συνεργασία διαφορετικών εξαρτημάτων και τεχνολογικών συστημάτων.

Έως τρεις μήνες λιγότεροι για την ανάπτυξη ρομπότ

Ο Σπένσερ Χουάνγκ, διευθυντής προϊόντων ρομποτικής της Nvidia, εκτιμά ότι η διάθεση ρομπότ με τυποποιημένη και προδιαμορφωμένη σύνθεση εξοπλισμού μπορεί να προσφέρει σημαντικό χρονικό πλεονέκτημα στους ερευνητές.

Συγκεκριμένα, ένα ολοκληρωμένο σύστημα θα μπορούσε να τους εξοικονομήσει δύο έως τρεις μήνες εργασίας, οι οποίοι διαφορετικά θα αφιερώνονταν στη διασύνδεση, τη ρύθμιση και τη δοκιμή εξαρτημάτων που έχουν αγοραστεί ξεχωριστά.

«Εάν μπορούμε να προσφέρουμε στους ερευνητές μια λύση που είναι ήδη κατά 80% έτοιμη, επιταχύνουμε την ανάπτυξή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με αυτόν τον τρόπο, η συνεργασία Nvidia και Agile Robots επιδιώκει να μεταφέρει το βάρος της ερευνητικής προσπάθειας από την κατασκευή της βασικής υποδομής στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών και ικανοτήτων για τα ανθρωποειδή ρομπότ.

Η σχεδιαζόμενη παραγωγή έως 2.000 μονάδων το 2027 αποτελεί το πρώτο βήμα αυτής της προσπάθειας, με την πανεπιστημιακή και εταιρική έρευνα να λειτουργεί ως πεδίο δοκιμών για τις επόμενες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανία.