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Προσωπικά δεδομένα, πρόσβαση σε λογαριασμούς και δυνατότητα εκβιασμού μπορούν να κρύβονται πίσω από την παραβίαση μιας φαινομενικά ασήμαντης οικιακής συσκευής. Στο έξυπνο σπίτι, η κυβερνοασφάλεια αφορά πλέον ολόκληρο το δίκτυο: από το ρούτερ και τον υπολογιστή μέχρι την τηλεόραση, τη ρομποτική σκούπα και την κάμερα εισόδου.

Για τους κυβερνοεγκληματίες, μια συνδεδεμένη συσκευή μπορεί να έχει αξία ακόμη και χωρίς να περιέχει οικονομικές πληροφορίες. Αρκεί να προσφέρει πρόσβαση σε άλλον εξοπλισμό, να καταγράφει ιδιωτικές στιγμές ή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις εναντίον τρίτων.

Οι κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα ψύξης σούπερ μάρκετ και αποθήκευσης αίματος στην Ευρώπη αναδεικνύουν τη σύνδεση του ψηφιακού κινδύνου με πραγματικές λειτουργίες. Αντίστοιχα, στο σπίτι, μια παραβίαση μπορεί να επηρεάσει τόσο την ιδιωτικότητα όσο και τη λειτουργία του εξοπλισμού.

Το οικονομικό όφελος πίσω από τις επιθέσεις

Ένας συνηθισμένος στόχος είναι η δημιουργία botnet, δηλαδή δικτύων παραβιασμένων συσκευών που ελέγχονται εξ αποστάσεως. Χιλιάδες συσκευές μπορούν να συμμετέχουν, χωρίς να το γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες τους, σε επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης DDoS, υπερφορτώνοντας ιστοσελίδες τραπεζών, επιχειρήσεων ή δημόσιων οργανισμών.

Άλλο κίνητρο είναι η απαίτηση λύτρων για την αποκατάσταση λειτουργιών ή ο εκβιασμός με ευαίσθητο υλικό. Η πρόσβαση σε κάμερες και μικρόφωνα μπορεί να επιτρέψει υποκλοπή εικόνας και συνομιλιών, ενώ πληροφορίες για την κατοικία και τις ώρες απουσίας των ενοίκων μπορούν να αξιοποιηθούν καταχρηστικά.

Παράλληλα, μια ανεπαρκώς προστατευμένη συσκευή μπορεί να αποτελέσει σημείο εισόδου στο οικιακό δίκτυο. Η πρόσβαση αυτή ενδέχεται να διευκολύνει περαιτέρω επιθέσεις σε υπολογιστές και κινητά, χωρίς πάντως να συνεπάγεται αυτόματη πρόσβαση σε κάθε αρχείο ή τραπεζικό λογαριασμό.

Οι συσκευές και τα ευάλωτα σημεία

Ο κίνδυνος εξαρτάται από τις δυνατότητες και τις δικλίδες ασφαλείας κάθε προϊόντος. Σε ένα έξυπνο ψυγείο μπορεί να επηρεαστούν οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Σε συνδεδεμένους φούρνους ή εστίες, η παραβίαση λειτουργιών απομακρυσμένου ελέγχου θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να δημιουργήσει κινδύνους ασφάλειας.

Οι κάμερες, τα θυροτηλέφωνα, οι τηλεοράσεις και τα έξυπνα ηχεία απαιτούν προσοχή λόγω των αισθητήρων που ενδέχεται να διαθέτουν. Αντίστοιχα, ορισμένες ρομποτικές σκούπες συλλέγουν πληροφορίες για τη διαρρύθμιση των χώρων. Όσο περισσότερες λειτουργίες συνδέονται στο διαδίκτυο, τόσο περισσότερα σημεία χρειάζονται προστασία.

Οι βασικές κινήσεις θωράκισης

Πρώτη προτεραιότητα είναι η αντικατάσταση των εργοστασιακών κωδικών με ισχυρούς, διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης. Προεπιλεγμένοι συνδυασμοί όπως «admin» ή «1234» είναι εύκολο να δοκιμαστούν από αυτοματοποιημένα εργαλεία.

Σημαντική είναι επίσης η σύνδεση των έξυπνων συσκευών σε ξεχωριστό δίκτυο φιλοξενουμένων, εφόσον το ρούτερ υποστηρίζει και έχει ενεργοποιημένη την απομόνωσή του από το βασικό δίκτυο. Έτσι περιορίζονται οι δυνατότητες επικοινωνίας με συσκευές που περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα.

Οι ενημερώσεις λογισμικού και firmware στο ρούτερ και στον συνδεδεμένο εξοπλισμό διορθώνουν γνωστές ευπάθειες. Όπου παρέχεται, η ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων στις συνοδευτικές εφαρμογές προσθέτει προστασία στους λογαριασμούς διαχείρισης.

Η ασφάλεια χρειάζεται συνεχή συντήρηση: κάθε νέα συσκευή προσθέτει λειτουργίες, αλλά και υποχρεώσεις ενημέρωσης και ελέγχου. Η προστασία του σπιτιού εξαρτάται τελικά και από την προσοχή στο λιγότερο προστατευμένο σημείο του δικτύου.