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Η Ελλάδα ετοιμάζεται να αποκτήσει τον υπερυπολογιστή «Δαίδαλος». Πώς μπορεί να αξιοποιήσει τη νέα υποδομή; Στη συνέντευξή του στο newmoney, στο περιθώριο της DigiTec 2026 στο Ερεβάν, ο Rev Lebaredian, αντιπρόεδρος της NVIDIA και στενός συνεργάτης του Τζένσεν Χουάνγκ, πρότεινε να επενδύσει στους τομείς όπου διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα — από την ενέργεια έως τις εφαρμογές AI σε κλάδους που γνωρίζει καλά.

«Εντοπίστε τα σημεία όπου έχετε ήδη ένα φυσικό πλεονέκτημα και διαθέστε πολλούς πόρους σε αυτά. Και μετά συνεργαστείτε με τους γείτονές σας», ανέφερε. Ο ίδιος έχει ήδη συναντήσει ελληνικές επιχειρήσεις στα εγκαίνια της Firebird και βλέπει θέση για την Ελλάδα στον αναπτυσσόμενο «Δρόμο του Μεταξιού της AI», που συνδέει την Ασία με την Ευρώπη.

Το αρμενικό παράδειγμα

Η Αρμενία διαθέτει ήδη δύο AI factories σε λειτουργία, της Firebird στο Hrazdan και της Eleveight AI στο Gagarin, κοντά στη λίμνη Σεβάν. Σύμφωνα με τους επικεφαλής τους, οι εγκαταστάσεις διαθέτουν 6.200 και 512 GPUs αντίστοιχα — συνολικά περισσότερους από 6.700 εξειδικευμένους επεξεργαστές AI.

Το επόμενο άλμα είναι πολύ μεγαλύτερο: η Firebird στοχεύει σε περίπου 70.000 GPUs το 2027, ενώ η Eleveight σχεδιάζει αρχικά τον διπλασιασμό των επεξεργαστών της και επέκταση στα 50 MW, με τρίτη φάση ακόμη 100 MW.

Ο Lebaredian τοποθετεί την προοπτική της Αρμενίας στην παγκόσμια πρώτη δεκάδα υπολογιστικής ισχύος AI, εφόσον υλοποιηθούν οι επεκτάσεις· πρόκειται για εκτίμηση μελλοντικής δυναμικότητας, όχι για επιβεβαιωμένη σημερινή κατάταξη.

Η υποδομή εξυπηρετεί ήδη διεθνή ζήτηση. Ο CEO της Firebird ανέφερε πελάτες όπως η NVIDIA και η Perplexity, ενώ αποκάλυψε ότι για την πρώτη εγκατάσταση των 6.200 GPUs υπήρχε ζήτηση για περίπου 25.000. Η Eleveight, αντίστοιχα, αντλεί σήμερα την πελατεία της κυρίως από τις ΗΠΑ.

Firebird: «Έπρεπε να πείσουμε τον έξω κόσμο»

Τη διαδρομή από την ιδέα στην υλοποίηση περιέγραψε στο newmoney ένας ακόμη πρωταγωνιστής αυτής της μεταμόρφωσης: ο Razmig Hovaghimian, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Firebird.

Αρμένιος από την Αίγυπτο, με εμπειρία δημιουργίας και πώλησης τεχνολογικών επιχειρήσεων, αναζήτησε μαζί με τον συνιδρυτή του Alexander Yesayan έναν τρόπο να αξιοποιήσουν το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας σε διεθνή κλίμακα.

Το αρχικό ερώτημα, όπως το περιγράφει, ήταν γιατί να περιοριστούν σε μια μικρή επένδυση: γιατί να μη χτίσουν κάτι πολύ μεγαλύτερο, με αφετηρία την Αρμενία και πελάτες σε όλο τον κόσμο; Η υλοποίηση απαιτούσε άδειες εξαγωγής αμερικανικής τεχνολογίας, χρηματοδότηση και την υπέρβαση της δυσπιστίας για μια μικρή αγορά με γεωπολιτικούς κινδύνους.

«Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να πιστέψουν γιατί θα το κάναμε στην Αρμενία. Είναι μια μικρή χώρα», είπε. Κι όμως, πρόσθεσε, «οι αρμενικές τράπεζες ένωσαν τις δυνάμεις τους και υλοποιήσαμε την πρώτη φάση».

Η επιχειρηματική λογική ήταν να χρησιμοποιήσουν τη χώρα ως βάση για μια ευρύτερη αγορά, συγκεντρώνοντας ανθρώπους με εμπειρία από την Αρμενία και το εξωτερικό. «Δεν χτίζεις απλώς στην Αρμενία. Χτίζεις για την περιοχή», εξήγησε. «Χρειάστηκε να χτυπήσουμε πολλές πόρτες. Ξέραμε ότι είχαμε το ταλέντο. Έπρεπε απλώς να πείσουμε τον έξω κόσμο ότι αυτό είναι το σωστό μέρος για να χτίσουμε και να αναπτυχθούμε».

Στη συζήτησή μας, ο Hovaghimian έδωσε και μια ένδειξη της απόστασης που χωρίζει ακόμη την Ελλάδα από αυτό το οικοσύστημα: «Συνεργαζόμαστε με 48 χώρες, αλλά η Ελλάδα δεν είναι μία από αυτές». Άφησε, ωστόσο, ανοιχτό το περιθώριο διερεύνησης συνεργασιών.

Για την Ελλάδα, υπογράμμισε τη σημασία της δημιουργίας ενός τόσο ισχυρού προϊόντος ώστε να προσελκύει ανθρώπους από το εξωτερικό. Στην Αρμενία, όπως είπε, βλέπει ήδη επιστροφή ταλέντου: άνθρωποι που παλαιότερα θα επέλεγαν να φύγουν, αλλά και επαγγελματίες από άλλες χώρες, θέλουν πλέον να εργαστούν εκεί.

Ανάλογη δυνατότητα διακρίνει και για την Ελλάδα, εφόσον δημιουργηθούν εγχειρήματα που αξιοποιούν το ανθρώπινο δυναμικό της και έχουν διεθνή προοπτική.

Eleveight AI: Συναντήσεις με Έλληνες τον Ιανουάριο

Πιο συγκεκριμένο επόμενο βήμα περιέγραψε ο Arman Aleksanian, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Eleveight AI, σε αποκλειστική συνέντευξη στο newmoney. Όπως αποκάλυψε, στη διάρκεια της DigiTec συνομίλησε με τον Έλληνα υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη για την οργάνωση επιχειρηματικών επαφών.

«Από επιχειρηματική άποψη, δεν έχουμε πραγματικές διασυνδέσεις αυτή τη στιγμή», ανέφερε για την Ελλάδα. «Ίσως σχεδιάσουμε να κατασκευάσουμε κάτι στην Ελλάδα. Ίσως κάποιο κοινό έργο. Αλλά σήμερα επιβεβαιώσαμε ότι θα έχουμε συναντήσεις τον Ιανουάριο».

Η ίδια η Eleveight αναπτύσσεται δυναμικά. Η πιλοτική εγκατάστασή της στο Gagarin διαθέτει 512 GPUs B300, με άλλες 512 να προγραμματίζονται έως το τέλος του 2026. Στην επόμενη φάση, σύμφωνα με τον Aleksanian, η συνολική ισχύς της εγκατάστασης προβλέπεται να φτάσει τα 50 MW, ενώ ο ευρύτερος σχεδιασμός περιλαμβάνει ακόμη 100 MW σε τρίτη φάση.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται και πρόσθετες τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις προς μεγάλους ευρωπαϊκούς κόμβους: μέσω Τουρκίας και Κωνσταντινούπολης προς τη Φρανκφούρτη, καθώς και εναλλακτική διαδρομή μέσω Γεωργίας και Βουλγαρίας. Στόχος είναι να εξασφαλιστούν περισσότερες διαδρομές και μεγαλύτερη αξιοπιστία για τις υπηρεσίες των data centres.

Η επίσκεψη Μητσοτάκη και το ελληνικό «ραντάρ»

Οι επαφές που περιγράφει ο Aleksanian θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της προγραμματιζόμενης επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αρμενία στις αρχές του 2027.

Μέρος της προετοιμασίας πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της συμμετοχής του Χάρη Θεοχάρη, υφυπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, στη DigiTec. Ο υφυπουργός συμμετείχε στο πάνελ για τις κυβερνήσεις στην κούρσα της AI, την τεχνολογική κυριαρχία και τους περιφερειακούς κόμβους.

Στις συνέντευξη που μου παραχώρησε αναγνώρισε την περιορισμένη μέχρι σήμερα ελληνική παρουσία στην περιοχή: «Όσο πιο δυναμώνουμε ως χώρα, τόσο πιο μακριά κοιτάμε. Και τώρα πια η περιοχή αυτή έχει μπει στο ραντάρ των φιλοδοξιών μας», δήλωσε.

Διέκρινε δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στο ελληνικό οικοσύστημα AI και στις υποδομές που αναπτύσσει η Αρμενία, από τα κέντρα δεδομένων έως τους υπερυπολογιστές.

Την επιχειρηματική συμμετοχή στην έκθεση οργάνωσε ο Κωνσταντίνος Κουρουμάλος, σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ της ελληνικής πρεσβείας στο Ερεβάν. Η αποστολή περιλάμβανε τις Open Cosmos Aegean, METLEN και Odyssey Cybersecurity, καθώς και την Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών — ΕΒΙΔΙΤΕ.

Η Αρμενία διαθέτει «ένα πολύ ενδιαφέρον και αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό κλάστερ εταιρειών διαστημικής τεχνολογίας και υψηλής τεχνολογίας, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε αξιόλογες συνέργειες, επ’ ωφελεία και των δύο πλευρών», ανέφερε ο Κουρουμάλος.

Η προσδοκία είναι η πρώτη αυτή κίνηση να έχει συνέχεια: «Ελπίζουμε του χρόνου να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή και με ελληνικό περίπτερο», μου είπε. Η πρώτη γέφυρα περνά από το διάστημα

Στον διαστημικό τομέα υπάρχουν ήδη επαφές, με την Open Cosmos Aegean να διεκδικεί έργα στην Αρμενία. Η ελληνική αποστολή διερεύνησε επίσης δυνατότητες κοινής έρευνας, συμμετοχής σε διαγωνισμούς και ανάπτυξης προϊόντων από ελληνικές και αρμενικές επιχειρήσεις.

«Η παρουσία πολύ μεγάλων κολοσσών στην Αρμενία δείχνει ότι το οικοσύστημα είναι ήδη ώριμο και περνάει σε ένα επόμενο στάδιο», μου εξήγησε ο Παναγιώτης Τουζόπουλος, Senior Mission Manager της Open Cosmos Aegean, ο οποίος εκπροσώπησε την ΕΒΙΔΙΤΕ στην αποστολή.

Μεταξύ των πεδίων συνεργασίας περιέγραψε κοινές προτάσεις σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, όπως το Horizon, αλλά και τον συνδυασμό τεχνολογιών των δύο χωρών σε ολοκληρωμένες λύσεις.

«Ήδη έχουμε βρει κάποιες πιθανές συνέργειες και θέλουμε να προχωρήσουμε και σε ένα ΜΟΥ», είπε, αναφερόμενος στην πρόθεση για μνημόνιο συνεργασίας που θα δημιουργούσε πλαίσιο τακτικών συναντήσεων και ευρύτερης συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων.

Κεντρική φωτογραφία: Το AI factory της Eleveight AI στο Gagarin της Αρμενίας. Η εταιρεία προγραμματίζει συναντήσεις με Έλληνες επιχειρηματικούς εταίρους τον Ιανουάριο © Eleveight AI