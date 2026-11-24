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Η εντυπωσιακή ανάκαμψη της Wall Street αποδεικνύεται δύσκολο να διατηρήσει τη δυναμική της, καθώς το ράλι που πυροδότησε η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia χάνει τη φόρα του, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις και τις τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Οι αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες ξεκίνησαν πτωτικά, με τους επενδυτές να προχωρούν σε κατοχύρωση μέρους των χθεσινών κερδών. Το κλίμα επιβαρύνεται περαιτέρω από πληροφορίες ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξετάζει νέες αυξήσεις δασμών στην Κίνα και σε δεκάδες άλλες χώρες, ανοίγοντας εκ νέου το μέτωπο της εμπορικής αβεβαιότητας.

Ο S&P 500 υποχωρεί κατά 1,24% στις 7.147,85 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κινείται χαμηλότερα κατά 1,79% στις 23.657,61 μονάδες, καθώς οι τεχνολογικές μετοχές βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων. Ο Dow Jones καταγράφει απώλειες 0,4% και διαπραγματεύεται στις 49.398,65 μονάδες.

Η αλλαγή σκηνικού έρχεται μόλις μία ημέρα μετά την εντυπωσιακή συνεδρίαση της Δευτέρας, όταν η επιστροφή του Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia προκάλεσε αγοραστική έκρηξη στη Wall Street. Χθες ο Nasdaq Composite εκτινάχθηκε κατά 6,5%, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 4,7% και ο Dow Jones σημείωσε άνοδο 3%, με τους δύο πρώτους δείκτες να καταγράφουν την καλύτερη ημερήσια επίδοσή τους από τις 9 Απριλίου 2025.

Στο επίκεντρο της νέας μεταβλητότητας βρίσκεται η Nvidia, η οποία είχε καταγράψει άνοδο 31,5% τη Δευτέρα, προσθέτοντας σχεδόν 1 τρισ. δολάρια στη χρηματιστηριακή της αξία μέσα σε μία συνεδρίαση.

Ωστόσο, σήμερα η μετοχή υποχωρεί κατά 5,7%, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν τις προοπτικές του τεχνολογικού κολοσσού, αλλά και τα ευρύτερα ερωτήματα που εξακολουθούν να συνοδεύουν την ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στον κλάδο των ημιαγωγών, όπου οι Micron Technology, Advanced Micro Devices και Marvell Technology καταγράφουν απώλειες μεταξύ 5,6% και 7%.

Πιέσεις δέχονται επίσης οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και στα κέντρα δεδομένων. Η CoreWeave χάνει 5,4%, ενώ IREN και Nebius υποχωρούν κατά 5,2% η καθεμία. Η Broadcom καταγράφει απώλειες περίπου 4%, ενώ η Meta Platforms κινείται σχεδόν 2% χαμηλότερα.

Η υποχώρηση υπογραμμίζει ότι η επιστροφή του Χουάνγκ, παρά την αρχική ευφορία, δεν έχει εξαλείψει τις ανησυχίες για το επιχειρηματικό μοντέλο του κλάδου. Οι επενδυτές εξακολουθούν να αμφισβητούν κατά πόσο οι τεράστιες δαπάνες για υποδομές AI, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις χρηματοδοτούνται με δανεισμό, θα αποφέρουν τις αναμενόμενες αποδόσεις.

Στο επίκεντρο παραμένουν επίσης ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, οι αλληλοσυνδεόμενες χρηματοδοτικές συμφωνίες στον κλάδο και οι προβληματισμοί για την ασφάλεια των προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Ενδεικτική της επιφυλακτικότητας που επιστρέφει στην αγορά είναι και η πορεία της Anthropic, η εντυπωσιακή χρηματιστηριακή εισαγωγή της οποίας την προηγούμενη εβδομάδα δεν στάθηκε αρκετή για να αναζωπυρώσει διατηρήσιμα το επενδυτικό ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η μετοχή της δημιουργού του Claude υποχωρεί κατά 5,6%, στα 82,71 δολάρια, περνώντας κάτω από την τιμή διάθεσης των 83 δολαρίων στην αρχική δημόσια προσφορά της.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι η εισαγωγή είχε συγκεντρώσει πρωτοφανή ζήτηση, με την αγορά να αντιμετωπίζει αρχικά την Anthropic ως μία από τις σημαντικότερες χρηματιστηριακές ευκαιρίες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η νέα πτώση ενισχύει τους προβληματισμούς για το εάν οι επενδυτές είναι πλέον διατεθειμένοι να αποτιμούν με την ίδια αισιοδοξία εταιρείες που εμφανίζουν ταχεία ανάπτυξη, αλλά συνοδεύονται από εξαιρετικά υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Πρόσθετη πίεση στις διεθνείς αγορές προκαλεί δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ προετοιμάζονται να αυξήσουν τους δασμούς στην Κίνα και σε δεκάδες άλλες χώρες.

Κατά τις σχετικές πληροφορίες, ο Αμερικανός εμπορικός αντιπρόσωπος Τζέιμι Γκριρ ενδέχεται να παρουσιάσει ακόμη και εντός της εβδομάδας τα αποτελέσματα έρευνας για τις βιομηχανικές επιδοτήσεις της Κίνας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων 14 χωρών.

Η προοπτική νέων εμπορικών περιορισμών αναζωπυρώνει την αβεβαιότητα γύρω από το διεθνές εμπόριο και τις επιχειρηματικές προοπτικές, προσθέτοντας έναν ακόμη παράγοντα κινδύνου σε μια αγορά που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα.

Πέρα από την τεχνολογία και τους εμπορικούς δασμούς, οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, αναζητώντας ενδείξεις για την επόμενη απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed).

Η ανακοίνωση του δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών PCE την Τετάρτη αποτελεί το τελευταίο σημαντικό οικονομικό στοιχείο πριν από τη συνεδρίαση της Fed τον Δεκέμβριο.

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, επισήμανε ότι ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός εξακολουθεί να συνηγορεί υπέρ μιας πιο περιοριστικής νομισματικής πολιτικής, διευκρινίζοντας ότι ο ρυθμός περαιτέρω αυξήσεων των επιτοκίων θα εξαρτηθεί από τα επόμενα οικονομικά δεδομένα.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group, οι αγορές προεξοφλούν πλήρως αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, ενώ αποδίδουν πλέον μικρή πιθανότητα σε μεγαλύτερη αύξηση, κατά 50 μονάδες βάσης, σενάριο που δεν συγκέντρωνε πιθανότητες την προηγούμενη ημέρα.

Η επιφυλακτικότητα οδηγεί παράλληλα σε αυξημένη ζήτηση για αμερικανικά κρατικά ομόλογα, με τις τιμές τους να ενισχύονται. Το Brent κινείται ανοδικά προς τα 90 δολάρια το βαρέλι, ενώ το δολάριο υποχωρεί κατά 0,2%. Χρυσός, χαλκός και Bitcoin επιστρέφουν σε πτωτική τροχιά.

Στο μέτωπο των επιμέρους μετοχών, η Hewlett Packard Enterprise σημειώνει βουτιά άνω του 13%, καθώς οι ανησυχίες για τις πιέσεις στα περιθώρια κέρδους επισκιάζουν την αναβάθμιση των προβλέψεών της για το οικονομικό έτος 2027.

Αντίθετα, η Dollar Tree ενισχύεται κατά 6,1%, μετά την αναθεώρηση προς τα πάνω των εκτιμήσεών της για την ετήσια κερδοφορία.