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Μήνες αφότου αποσύρθηκε από το App Store της Apple λόγω σοβαρών περιστατικών παραβίασης δεδομένων, η εφαρμογή που επιτρέπει σε γυναίκες να ανταλλάσσουν ανώνυμες αξιολογήσεις για άνδρες, σε λογική τύπου Yelp, επέστρεψε με νέα διαδικτυακή πλατφόρμα. Όπως ανέφερε στο WIRED η Τζέσικα Ντις, επικεφαλής εμπιστοσύνης και ασφάλειας της Tea, ο νέος ιστότοπος έχει στόχο να προσφέρει στις γυναίκες «πρόσβαση σε εργαλεία προστασίας για ραντεβού χωρίς περιορισμούς».

Η εφαρμογή που έκανε πρεμιέρα το 2023 και έγινε viral το περασμένο καλοκαίρι, φτάνοντας στην κορυφή του iOS App Store δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να ανεβάζουν φωτογραφίες ανδρών και να επισημαίνουν πιθανά red flags, όπως αν κάποιος βρίσκεται ήδη σε σχέση ή αν είναι καταγεγραμμένος σε μητρώα σεξουαλικών παραβατών. Την ίδια περίοδο, όμως, που η δημοτικότητά της εκτοξεύτηκε, η Tea βρέθηκε στο επίκεντρο σοβαρών διαρροών που αποκάλυψαν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα χρηστών. Παρότι η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι έχει ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας, ειδικοί τονίζουν ότι εξακολουθούν να υφίστανται λόγοι έντονης επιφύλαξης.

Σύμφωνα με την Ντις, ο νέος ιστότοπος περιλαμβάνει «ουσιαστικές αναβαθμίσεις» με έμφαση στην προστασία των δεδομένων: αυστηρότερες εσωτερικές δικλίδες, ενισχυμένους ελέγχους πρόσβασης και διευρυμένες διαδικασίες αξιολόγησης και εποπτείας για την καλύτερη θωράκιση ευαίσθητων πληροφοριών. Παράλληλα, η Tea συνεργάζεται με τρίτο πάροχο επαλήθευσης ώστε να επιβεβαιώνεται ότι οι χρήστες είναι γυναίκες, μέσω ενός συστήματος «ελέγχου επιλεξιμότητας». Κατά την εγγραφή, ζητείται είτε βίντεο selfie είτε φωτογραφία selfie μαζί με επίσημο έγγραφο ταυτότητας, το οποίο ελέγχεται από το σύστημα του εξωτερικού συνεργάτη.

«Η εμπιστοσύνη της κοινότητάς μας είναι θεμελιώδης και έχουμε επενδύσει σοβαρά τόσο σε εξειδίκευση όσο και σε τεχνολογικές υποδομές», υπογράμμισε η Ντις.

Παράλληλα με τον ιστότοπο, η Tea εμπλουτίζει και την εφαρμογή της για Android. Μεταξύ των νέων λειτουργιών περιλαμβάνεται AI dating coach που προσφέρει καθοδήγηση για διαφορετικά σενάρια ραντεβού, καθώς και το εργαλείο ανάλυσης συνομιλιών Red Flag Radar AI, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει προσεχώς και να εντοπίζει ενδείξεις προβληματικής συμπεριφοράς. «Σε κάθε περίπτωση, η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί συμπληρωματικά στις πληροφορίες της κοινότητας, βοηθώντας τα μέλη να διαμορφώσουν άποψη όταν δεν είναι βέβαια», σημείωσε η Ντις. Η Tea, πάντως, παραμένει εκτός Apple App Store.

Ο ιδρυτής της Tea, Σον Κουκ, εμπνεύστηκε την εφαρμογή έπειτα από μια «τρομακτική» εμπειρία της μητέρας του με τις διαδικτυακές γνωριμίες. Σύμφωνα με τον ιστότοπο της εταιρείας, είχε πέσει θύμα catfishing και επικοινωνούσε, χωρίς να το γνωρίζει, με άνδρες που είχαν ποινικό μητρώο. Σε δελτίο Τύπου, η Tea ανέφερε ότι «η εκρηκτική άνοδός της έφερε στο προσκήνιο τις σύνθετες προκλήσεις των online ραντεβού, πυροδοτώντας μια παγκόσμια πολιτισμική συζήτηση».

Στις 25 Ιουλίου, η Tea υπέστη σοβαρή παραβίαση δεδομένων, με αποτέλεσμα τη διαρροή φωτογραφιών χρηστών, αδειών οδήγησης, διευθύνσεων, προσωπικών μηνυμάτων και άλλων εγγράφων, όπως αποκάλυψε πρώτο το 404 Media. Σύμφωνα με την εταιρεία, εκτέθηκαν 72.000 εικόνες, ανάμεσά τους 13.000 selfie και φωτογραφίες ταυτοτήτων, καθώς και 59.000 εικόνες από αναρτήσεις, σχόλια και μηνύματα, ορισμένα από τα οποία κατέληξαν στο 4Chan και το Reddit. Λίγες ημέρες αργότερα, το 404 Media ανέφερε και δεύτερη παραβίαση, που επηρέασε 1,1 εκατομμύριο χρήστες, αποκαλύπτοντας ιδιωτικές συνομιλίες για θέματα όπως αμβλώσεις, απιστίες και ανταλλαγή τηλεφωνικών αριθμών.

Η υπόθεση δημιούργησε έντονη διαδικτυακή αντιπαράθεση γύρω από την ιδιωτικότητα και τη βία λόγω φύλου στις εφαρμογές γνωριμιών. Οδήγησε επίσης στη δημιουργία του TeaOnHer, μιας ανδρικής «αντίστροφης» έκδοσης που επέτρεπε ανώνυμα σχόλια για γυναίκες. Και οι δύο εφαρμογές αποσύρθηκαν από το App Store μετά από καταγγελίες για παραβίαση πολιτικών, κινδύνους ιδιωτικότητας και προβλήματα διαχείρισης περιεχομένου. Παράλληλα, η Tea αντιμετώπισε 10 πιθανές ομαδικές αγωγές, με κατηγορίες όπως αμέλεια και παραβίαση σιωπηρής σύμβασης.

Η Ντις εξέφρασε την ελπίδα ότι η νέα ιστοσελίδα θα σηματοδοτήσει ένα νέο ξεκίνημα. Όπως δήλωσε, «η επανεκκίνηση αποτυπώνει μια συνειδητή προσπάθεια διεύρυνσης της πρόσβασης στα εργαλεία ασφάλειας και επαλήθευσης, με ταυτόχρονη ενίσχυση της υπευθυνότητας σε όλη την πλατφόρμα». Τόνισε μάλιστα ότι η ανάγκη για ασφαλέστερα εργαλεία γνωριμιών παραμένει «πραγματική και επείγουσα».

Έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες εκτίθενται δυσανάλογα στους κινδύνους των online γνωριμιών, συχνά με σωματικές συνέπειες. Παρότι τα λεγόμενα «δίκτυα ψιθυριστών» μπορούν να λειτουργήσουν ως σημαντικά εργαλεία ασφάλειας, εφαρμογές όπως η Tea υστερούν έναντι της επικοινωνίας στην πραγματική ζωή, επειδή στερούνται «εμπιστοσύνης στο πλαίσιο και ουσιαστικής σχέσης», όπως σημείωσε η Κάρι Αν Τζόνσον, επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Αϊόβα. Κατά την ίδια, για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη απαιτείται απόλυτη διαφάνεια σχετικά με το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να προστατευθεί, καθώς και σαφείς προειδοποιήσεις για τα δεδομένα που δεν πρέπει να κοινοποιούνται.

Σε ό,τι αφορά στη μείωση του κινδύνου μελλοντικών παραβιάσεων, ο ερευνητής ασφάλειας λογισμικού Τζόναθαν Λάιτσου δήλωσε ότι οι ιστότοποι είναι εξίσου ευάλωτοι με τις εφαρμογές. «Η συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει προκαλέσει την οργή πολλών, γεγονός που την καθιστά ελκυστικό στόχο», είπε, θέτοντας το ερώτημα αν η Tea έχει προχωρήσει σε ανεξάρτητους ελέγχους ασφαλείας και δοκιμές διείσδυσης (pen tests).

Η Ντις απάντησε ότι η εταιρεία πραγματοποιεί και συνεχίζει ενεργά τέτοιες δοκιμές σε επίπεδο υποδομών, ενώ η web εφαρμογή προστατεύεται από συστήματα επιχειρηματικού επιπέδου και αυστηρούς ελέγχους backend. Παράλληλα, η Tea δεσμεύεται να παρακολουθεί και να περιορίζει μη επιβεβαιωμένες καταγγελίες χρηστών, προσφέροντας διαδικασία επανεξέτασης σε όσους δεν είναι μέλη. «Θα παρέμβουμε σε περιπτώσεις παρενόχλησης, σεξουαλικού περιεχομένου ή ζητημάτων που αφορούν ανηλίκους», τόνισε, προσθέτοντας ότι η εταιρεία στηρίζει το δικαίωμα των χρηστών να μοιράζονται εμπειρίες καλή τη πίστει.

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