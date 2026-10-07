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Η Google επιχειρεί να επιστρέψει δυναμικά στην πρώτη γραμμή της κούρσας της τεχνητής νοημοσύνης με το Gemini 4 «Argon», το ισχυρότερο μοντέλο που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η Alphabet υποστηρίζει ότι το νέο σύστημα μπορεί να ανταγωνιστεί ή ακόμη και να ξεπεράσει μοντέλα της Anthropic και της OpenAI σε κρίσιμους τομείς, από τον προγραμματισμό και την κυβερνοασφάλεια έως την επιστήμη, τα μαθηματικά και την εκτέλεση σύνθετων εταιρικών εργασιών.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της Google βρίσκεται η αγορά των επιχειρήσεων, καθώς εφαρμογές AI σε λογισμικό, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, νομικές εργασίες και φορολογία συγκαταλέγονται στις πλέον προσοδοφόρες χρήσεις της τεχνολογίας.

Η στροφή μετά τις καθυστερήσεις

Η παρουσίαση του Argon ακολουθεί μια περίοδο κατά την οποία η Google αντιμετώπισε καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των νέων μοντέλων της. Η εταιρεία είχε προαναγγείλει το Gemini 3.5 Pro, ωστόσο εγκατέλειψε τελικά το σχέδιο δημόσιας κυκλοφορίας του.

Η εκπαίδευσή του είχε καθυστερήσει και οι επιδόσεις του δεν κρίθηκαν αρκετά ανταγωνιστικές. Στο ίδιο διάστημα, Anthropic και OpenAI προχώρησαν στην παρουσίαση νέων μοντέλων, ενισχύοντας τη θέση τους στην αγορά.

Η Google επέλεξε έτσι να στρέψει τους πόρους της στο Argon, η εξέλιξη του οποίου προχώρησε ταχύτερα από ό,τι αρχικά αναμενόταν.

Πολύ μεγαλύτερη «μνήμη» για σύνθετες εργασίες

Ένα από τα σημαντικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου είναι το αισθητά μεγαλύτερο «context window», δηλαδή η ποσότητα πληροφοριών που μπορεί να επεξεργάζεται και να διατηρεί ως πλαίσιο κατά την εκτέλεση μιας εργασίας.

Η Google έχει αυξήσει τη συγκεκριμένη δυνατότητα κατά 16 φορές, επιτρέποντας στο Argon να επεξεργάζεται μεγαλύτερους όγκους κώδικα, εγγράφων και άλλων δεδομένων, αλλά και να ολοκληρώνει πιο περίπλοκες εργασίες πολλών σταδίων.

Το μοντέλο χρησιμοποιείται ήδη στο εσωτερικό της εταιρείας για έρευνα στους κβαντικούς υπολογιστές, για τη βελτιστοποίηση της χρήσης μνήμης στα data centers και για την αυτοματοποίηση εργασιών προγραμματισμού.

Περιορισμένη διάθεση πριν από το μεγάλο άνοιγμα

Παρά τις φιλοδοξίες της, η Google δεν επιλέγει την άμεση και μαζική κυκλοφορία του Argon. Σε πρώτη φάση, το μοντέλο διατίθεται μέσω του προγράμματος «Fairwind» σε επιλεγμένες επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και ειδικούς κυβερνοασφάλειας.

Στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό και τη διόρθωση ευπαθειών προτού διατεθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα. Η Google σχεδιάζει να αξιοποιήσει τα συμπεράσματα και την ανατροφοδότηση αυτής της φάσης για να ενισχύσει περαιτέρω τους μηχανισμούς ασφαλείας.

Η προσέγγιση αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με τη συμπεριφορά προηγμένων AI agents.

Η Google υποστηρίζει ότι το Argon εμφανίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στα «prompt injections», δηλαδή σε κακόβουλες εντολές που έχουν στόχο να παρακάμψουν τις οδηγίες ενός μοντέλου. Παράλληλα, έχουν ενσωματωθεί μηχανισμοί που περιορίζουν τη δυνατότητα των agents να ξεφύγουν από ελεγχόμενα περιβάλλοντα.

Το μοντέλο έχει επίσης σχεδιαστεί ώστε να απορρίπτει αιτήματα που σχετίζονται με κυβερνοεπιθέσεις, καθώς και με χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές.

Το στοίχημα της ασφάλειας

Η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης δεν είναι τυχαία. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, ο διευθύνων σύμβουλος της Google, Σούνταρ Πιτσάι, συμμετείχε στη συμφωνία εθελοντικής αυτορρύθμισης της αμερικανικής κυβέρνησης με τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Η πρωτοβουλία προβλέπει ενισχυμένους ελέγχους και αξιολογήσεις των μοντέλων πριν από την κυκλοφορία τους.

Η Google επιχειρεί έτσι να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο στόχους: από τη μία να επιταχύνει την εμπορική αξιοποίηση της AI και από την άλλη να δείξει ότι ακόμη και τα ισχυρότερα μοντέλα μπορούν να αναπτύσσονται και να κυκλοφορούν υπό ελεγχόμενες συνθήκες.

Η τιμή ως όπλο απέναντι στον ανταγωνισμό

Καθοριστικό μέρος της στρατηγικής της Google αποτελεί και η τιμολόγηση του νέου μοντέλου.

Η εταιρεία σχεδιάζει αρχική χρέωση 2 δολαρίων ανά εκατομμύριο tokens εισόδου και 10 δολαρίων ανά εκατομμύριο tokens εξόδου. Αργότερα, οι τιμές προβλέπεται να αυξηθούν στα 4 και 20 δολάρια αντίστοιχα.

Μετά το τέλος της εισαγωγικής περιόδου, το Argon θα κινείται περίπου στα επίπεδα τιμολόγησης του κορυφαίου μοντέλου της Anthropic, αλλά θα παραμένει φθηνότερο από το ακριβότερο μοντέλο της OpenAI.

Η μάχη για την εταιρική AI

Η στρατηγική της Google κινείται τελικά σε δύο άξονες. Πρώτον, θέλει να αποδείξει ότι μπορεί να ανταγωνιστεί ξανά τεχνολογικά την OpenAI και την Anthropic. Δεύτερον, επιδιώκει να αξιοποιήσει το τεράστιο οικοσύστημα cloud και την οικονομική ισχύ της Alphabet για να προσφέρει προηγμένα μοντέλα AI με ανταγωνιστικό κόστος.

Το Gemini 4 «Argon» επομένως δεν αποτελεί απλώς την επόμενη έκδοση της οικογένειας Gemini. Αποτελεί την προσπάθεια της Google να μετατρέψει την τεχνολογική της ισχύ σε μεγαλύτερο μερίδιο της ταχέως αναπτυσσόμενης αγοράς εταιρικής τεχνητής νοημοσύνης.

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