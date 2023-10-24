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Το TikTok είναι ένα ιδιαίτερο μέρος, όπου οι άνθρωποι έρχονται για να συνδεθούν με άλλες κοινότητες, να εμπνευστούν, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, να μεγαλώσουν την επιχείρησή τους και να δημιουργήσουν και να ανακαλύψουν, με ανθρώπους από όλο τον κόσμο.

Σήμερα, γιορτάζουμε ένα μεγάλο ορόσημο με την κοινότητά μας – υπάρχουν πλέον περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια άτομα σε όλη την Ελλάδα που βρίσκονται στο TikTok κάθε μήνα.

Είναι πραγματικά τιμή μας να αποτελούμε “σπίτι” μιας τόσο ποικιλόμορφης και αναπτυσσόμενης κοινότητας, που τους περιλαμβάνει όλους, από βιβλιόφιλους, ταξιδιώτες, κωμικούς, δασκάλους, οικογένειες, έως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ανερχόμενους μουσικούς και τόσους άλλους. Στην πραγματικότητα, το ένα τρίτο του ελληνικού πληθυσμού αφιερώνει χρόνο στο TikTok, συνδέοντας την απίστευτη τοπική και παγκόσμια κοινότητά μας με περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους.

Οι δημιουργοί οδηγούν και τον πολιτισμό

Είτε πρόκειται για το #LearnonTikTok που έχει να κάνει με την εκπαίδευση είτε το διαδεδομένο #BookTok που αναζωπυρώνει την αγάπη για το βιβλίο και την ανάγνωση είτε το #TravelTok για την ανάδειξη παγκόσμιων προορισμών συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, αλλά και τα #TikTokCulture και #AncientGreece μέσω από τα οποία οι χρήστες μπορούν να καλλιεργήσουν το ενδιαφέρον τους για τον πολιτισμό και την αρχαία Ελλάδα, κάθε μέλος της κοινότητας μπορεί να ανακαλύψει, να δει και να δημιουργήσει περιεχόμενο για θέματα που το ενδιαφέρουν.

Ο @Mr..Chem, γνωστός και ως Δημήτρης Κουλούμασης, χημικός, καθηγητής και δημιουργός περιεχομένου στο ελληνικό TikTok, εκφράζοντας την προσωπική του εμπειρία από τη χρήση της πλατφόρμας, επισημαίνει ότι ανακάλυψε έναν νέο, πιο δημιουργικό και ενδιαφέροντα τρόπο ανάδειξης της επιστήμης της χημείας. Ανεβάζοντας βίντεο με πειράματα, χρησιμοποιώντας τη χημεία στις καθημερινές δραστηριότητες και με κοινά μέσα, είδε πολύ σύντομα το ελληνικό ενδιαφέρον να αυξάνεται και τον ίδιο να αναδεικνύεται ως δημιουργός στην Ελλάδα. «Το TikTok μου έδωσε πραγματικά τα μέσα και την ικανότητα να προβάλλω τα επιστημονικά μου ενδιαφέροντα και όσα διδάσκω στους μαθητές μου εδώ και χρόνια, υπό διαφορετικό πρίσμα. Η χημεία είναι πολύ ενδιαφέρουσα από μόνη της, αλλά το να τη ζωντανεύεις μέσα από ένα κανάλι που βρίσκει άμεση ανταπόκριση, μου έδωσε τη χαρά και την ικανοποίηση να γίνω πιο δημιουργικός, να εργαστώ ακόμα πιο επαγγελματικά και να δημιουργήσω μια κοινότητα γύρω από αυτό που με κάνει χαρούμενο», είπε.

Η αίσθηση της κοινότητας, η σημασία του να μοιράζεσαι

Το TikTok συνδέει την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία, βοηθώντας τους ανθρώπους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, να κατανοήσουν διαφορετικές κουλτούρες και να αποκτήσουν νέες εμπειρίες αλλά και να ανακαλύψουν περισσότερα για τον κόσμο στον οποίο ζούμε.

Ο @ o_filologos_sas, ονόματι Δημήτρης Γκαβέρας, αν και διστακτικός στην αρχή, αποφάσισε να ξεκινήσει τη δημιουργία περιεχομένου γύρω από τη σωστή χρήση της γλώσσας, δίνοντας συμβουλές στους μαθητές που ετοιμάζονται να δώσουν εξετάσεις. «Όταν άρχισα για πρώτη φορά να ανεβάζω περιεχόμενο στο TikTok, δεν μπορούσα να φανταστώ πόσο γρήγορα και πόση δημοσιότητα θα αποκτούσαν απλά σκετσάκια, σχετικά με τη γλώσσα, τους ιδιωματισμούς και τους ορθογραφικούς κανόνες! Γρήγορα όμως ανακάλυψα ότι είμαστε πολλοί! Όσο πιο ποιοτικό περιεχόμενο δημιουργούσα, τόσο ανέβαιναν οι προβολές και τα likes μου», υπογράμμισε.

Συναρπαστικές ιστορίες από αληθινούς ανθρώπους

Η ισχυρή ανάπτυξη – σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα – της κοινότητάς μας των μηνιαίων ενεργών χρηστών, δείχνει πώς το γνήσιο, ακατέργαστο, δημιουργικό ταλέντο μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για τη συμμετοχή και τη σύνδεση ανθρώπων από όλες τις γενιές και κοινωνικά στρώματα. Η πλατφόρμα μας έχει γίνει αγαπημένο κομμάτι της ελληνικής καθημερινότητας χάρη στη μοναδική κοινότητα των δημιουργών: χαρισματικοί storytellers που αντιλαμβάνονται την αξία του χιούμορ, του τέλεια συγχρονισμένου ήχου, του ρυθμού, και των εμβληματικών memes. Και, κυρίως, ότι όλα έχουν να κάνουν με τo να είσαι αυθεντικός!

Ο Στέφανος Βούρος, δημιουργός κωμικού περιεχομένου, υπογράμμισε πως το TikTok του έδωσε την πλατφόρμα να εκφραστεί για το ποιος είναι, χωρίς φραγμούς και μέσα από το χιούμορ να αγγίξει σημαντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με θέματα αναπηρίας. «Η δουλειά μου είναι στη διαφήμιση, μου αρέσει να δημιουργώ. Μπήκα στο TikTok στη διάρκεια της καραντίνας και άρχισα να ανεβάζω βιντεάκια. Κάποια στιγμή άρχισα να μιλάω μεταξύ άλλων και για τους ανθρώπους με αναπηρία. Το TikTok μου έδωσε τη δυνατότητα να μιλήσω ανοιχτά γι’αυτό, να το αναδείξω μέσω του χιούμορ, αλλά και να δείξω πως οι άνθρωποι με αναπηρία δεν είναι μόνο αυτό», σημείωσε.

Κάθε ιστορία βοηθά στο να διαμορφώσουμε αυτό που είμαστε: μια πλατφόρμα για όλους. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες στα 3,5 εκατομμύρια άτομα στην Ελλάδα που στρέφονται στην πλατφόρμα μας κάθε μήνα για να εμπνευστούν, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να συνδεθούν με άλλους μέσω κοινών εμπειριών.

*Ο αριθμός βασίζεται σε μέσο όρο έξι μηνών (Απρίλιος 2023 – Σεπτέμβριος 2023) του αριθμού των μηνιαίων ενεργών χρηστών στην Ελλάδα. Η μεθοδολογία έχει σχεδιαστεί ειδικά για να πληροί τις απαιτήσεις του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες και βασίζεται σε κριτήρια που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή