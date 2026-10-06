Η έναρξη λειτουργίας του μεγαλύτερου υπό σχεδιασμό υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης στη Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές καθυστερήσεις, καθώς το ηλεκτρικό δίκτυο δεν διαθέτει σήμερα την απαιτούμενη ισχύ για να καλύψει τις τεράστιες ενεργειακές ανάγκες του έργου. Ο υπερυπολογιστής επρόκειτο να τεθεί σε λειτουργία το επόμενο έτος, ωστόσο η πλήρης ηλεκτροδότησή του ενδέχεται να μετατεθεί ακόμη και για τις αρχές ή τα μέσα της δεκαετίας του 2030.

Το έργο είχε ανακοινωθεί στο πλαίσιο της πρώτης τεχνολογικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η βρετανική κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της χώρας στην ταχέως αναπτυσσόμενη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης.

Το κέντρο δεδομένων αναπτύσσεται στο Λότον, ανατολικά του Λονδίνου, από τη βρετανική νεοφυή εταιρεία Nscale, στους επενδυτές της οποίας περιλαμβάνεται και η αμερικανική Nvidia.

23.000 τσιπ και ένα μεγάλο ενεργειακό εμπόδιο

Η Nscale ανακοίνωσε το 2025 σχέδιο για την εγκατάσταση περίπου 23.000 τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, τα οποία θα διασυνδεθούν για τη δημιουργία αυτού που η εταιρεία χαρακτηρίζει ως τον μεγαλύτερο υπερυπολογιστή AI του Ηνωμένου Βασιλείου. Η υπολογιστική ισχύς του συστήματος προορίζεται να υποστηρίξει τις υπηρεσίες cloud Azure της Microsoft.

Όπως αναφέρει το Euronews, το μεγάλο εμπόδιο, είναι η ηλεκτροδότηση. Η UK Power Networks (UKPN), η οποία πρόκειται να συνδέσει την εγκατάσταση με το τοπικό δίκτυο, έχει ενημερώσει τη Nscale ότι δεν θα είναι σε θέση να της εξασφαλίσει επαρκή ηλεκτρική ενέργεια πριν από τις αρχές έως τα μέσα της επόμενης δεκαετίας, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο The Morning Intelligence.

Η UKPN επισημαίνει ότι για να καταστεί δυνατή η σύνδεση απαιτούνται ευρύτερες παρεμβάσεις στο εθνικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Από την πλευρά της, η National Grid, που διαχειρίζεται το δίκτυο μεταφοράς στην Αγγλία και την Ουαλία, αναφέρει ότι συνεργάζεται με τον εθνικό διαχειριστή NESO και τους τοπικούς φορείς δικτύου προκειμένου να επιταχυνθούν οι νέες συνδέσεις.

Η Nscale εξετάζει παράλληλα εναλλακτικές λύσεις, μεταξύ των οποίων και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας επιτόπου, ενώ βρίσκεται σε συζητήσεις με την UK Power Networks για την επιτάχυνση της διαδικασίας.

Κατανάλωση όσο 315.000 νοικοκυριά

Η κλίμακα του ενεργειακού προβλήματος γίνεται εμφανής από τις προβλέψεις για την ισχύ της εγκατάστασης. Η Nscale εκτιμά ότι το κέντρο δεδομένων θα μπορούσε να επεκταθεί από 50 MW σε 90 MW.

Εφόσον η ισχύς των 90 MW χρησιμοποιείται συνεχώς, η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα αντιστοιχεί σε εκείνη περίπου 315.000 μέσων βρετανικών νοικοκυριών, με βάση τις εκτιμήσεις της βρετανικής ρυθμιστικής αρχής ενέργειας Ofgem για το 2026.

Το κέντρο στο Λότον αποτελεί μόνο ένα μέρος των ευρύτερων σχεδίων της Nscale στη χώρα. Η εταιρεία σχεδιάζει συνολικά την εγκατάσταση σχεδόν 59.000 τσιπ AI της Nvidia σε βρετανικά κέντρα δεδομένων.

Τα data centers δοκιμάζουν τα ευρωπαϊκά δίκτυα

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στη Βρετανία. Η ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει κατακόρυφα τη ζήτηση για κέντρα δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη, ασκώντας ολοένα μεγαλύτερες πιέσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τη βρετανική δεξαμενή σκέψης Ember, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα ευρωπαϊκά data centers εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 96 TWh το 2024 σε 236 TWh έως το 2035, δηλαδή θα υπερδιπλασιαστεί.

Οι πιέσεις έχουν ήδη οδηγήσει ορισμένες ευρωπαϊκές αρχές σε περιοριστικά μέτρα. Η Σκωτία ανέστειλε τις εγκρίσεις νέων hyperscale κέντρων δεδομένων AI, λόγω ανησυχιών για τις δυνατότητες του ενεργειακού δικτύου να ανταποκριθεί στη ραγδαία αύξηση της ζήτησης.

Το Άμστερνταμ έχει επίσης περιορίσει την κατασκευή νέων data centers και τις επεκτάσεις υφιστάμενων εγκαταστάσεων, επικαλούμενο περιορισμούς τόσο στον διαθέσιμο χώρο όσο και στην ηλεκτρική ισχύ.

Στη Δανία, τέλος, νομοσχέδιο που προτάθηκε από την κυβέρνηση τον Αύγουστο προβλέπει ότι μεγάλοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, μεταξύ των οποίων τα κέντρα δεδομένων, θα μπορούσαν να λαμβάνουν χαμηλότερη προτεραιότητα για σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Η περίπτωση του βρετανικού υπερυπολογιστή αναδεικνύει έτσι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της επέκτασης της τεχνητής νοημοσύνης: η διαθέσιμη υπολογιστική ισχύς αυξάνεται με ταχύτητα που τα υφιστάμενα ενεργειακά δίκτυα δυσκολεύονται να ακολουθήσουν.

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