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Οι γιορτές των Χριστουγέννων αποτελούν παραδοσιακά μία από τις ακριβότερες περιόδους για ταξίδια, ωστόσο φέτος υπάρχουν επιλογές που επιτρέπουν μια απόδραση στο εξωτερικό χωρίς υπερβολικές δαπάνες. Από τις χριστουγεννιάτικες αγορές της Κεντρικής Ευρώπης μέχρι τις ηλιόλουστες πόλεις του Μαρόκου, αρκετοί προορισμοί εμφανίζουν ανταγωνιστικές τιμές αεροπορικών εισιτηρίων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφονται σημαντικές μειώσεις σε σχέση με πέρυσι.

Η εικόνα προκύπτει από την ανάλυση των ταξιδιωτικών αναζητήσεων για την εορταστική περίοδο 2026-2027, με τα στοιχεία να αναδεικνύουν ενδιαφέρουσες ευκαιρίες τόσο για σύντομες ευρωπαϊκές αποδράσεις όσο και για ταξίδια μεγαλύτερων αποστάσεων.

Η KAYAK εξέτασε αναζητήσεις αεροπορικών εισιτηρίων και ξενοδοχείων που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Απριλίου έως την 1η Σεπτεμβρίου 2026, για αναχωρήσεις και διαμονές μεταξύ 19 Δεκεμβρίου 2026 και 9 Ιανουαρίου 2027.

Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με εκείνα της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου, αποτυπώνοντας τις μεταβολές στο κόστος των ταξιδιών και τις επιλογές που παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για όσους οργανώνουν τις χριστουγεννιάτικες διακοπές τους.

Παράλληλα, η έρευνα εξετάζει τις τάσεις στις τιμές των ξενοδοχείων, εντοπίζοντας προορισμούς όπου το κόστος διαμονής έχει υποχωρήσει σε σχέση με το 2025.

Οι ευρωπαϊκές πόλεις με τα οικονομικότερα αεροπορικά εισιτήρια

Για όσους επιθυμούν να περάσουν τα Χριστούγεννα σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα ή σε κάποια από τις δημοφιλείς πόλεις της ηπείρου, οι επιλογές δεν περιορίζονται απαραίτητα στους ακριβούς προορισμούς.

Σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία από μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, το Μιλάνο και η Ρώμη συγκαταλέγονται στις πιο οικονομικές επιλογές για την περίοδο των γιορτών.

Οι δύο ιταλικές πόλεις διαθέτουν μεγάλο αριθμό αεροπορικών συνδέσεων, γεγονός που συνδέεται με την αυξημένη διαθεσιμότητα πτήσεων και τις ανταγωνιστικές μέσες τιμές των εισιτηρίων.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης οι Βρυξέλλες και το Βερολίνο, δύο προορισμοί που προσφέρουν τη χαρακτηριστική ατμόσφαιρα των ευρωπαϊκών Χριστουγέννων, με στολισμένες πλατείες, εορταστικές αγορές και πλήθος επιλογών για επισκέπτες.

Αντίστοιχο ενδιαφέρον παρουσιάζουν η Βιέννη και η Πράγα, οι οποίες βρίσκονται σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις όσων αναζητούν παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο σκηνικό. Παρά τη δημοτικότητά τους, οι αεροπορικές συνδέσεις τους εξακολουθούν να εμφανίζουν σχετικά προσιτές τιμές.

Για όσους προτιμούν πιο ήπιες θερμοκρασίες, η Βαρκελώνη και η Μαδρίτη αποτελούν εναλλακτικές λύσεις, συνδυάζοντας το εορταστικό κλίμα με ανταγωνιστικές επιλογές μετακίνησης.

Βεβαίως, το τελικό κόστος ενός ταξιδιού εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες, όπως το αεροδρόμιο αναχώρησης, η ημερομηνία κράτησης και η ζήτηση.

Επομένως, η παρουσία μιας πόλης ανάμεσα στους οικονομικότερους ευρωπαϊκούς προορισμούς δεν σημαίνει ότι θα προσφέρει απαραίτητα τη χαμηλότερη τιμή για κάθε ταξιδιώτη που αναχωρεί από την Ελλάδα.

Οι προορισμοί με τις μεγαλύτερες μειώσεις τιμών

Πέρα από τις παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες επιλογές της Ευρώπης, σημαντικές ευκαιρίες εμφανίζονται και σε περιοχές με πιο ζεστό κλίμα.

Το Μαρόκο ξεχωρίζει, καθώς αρκετές πόλεις του καταγράφουν αισθητή υποχώρηση στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων.

Ειδικότερα, οι πτήσεις προς την Καζαμπλάνκα και το Ραμπάτ εμφανίζονται φθηνότερες κατά 19% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Για το παραθαλάσσιο Αγκαντίρ, η μείωση κυμαίνεται μεταξύ 12% και 26%, ενώ οι τιμές για το Μαρακές υποχωρούν κατά 8%.

Οι προορισμοί αυτοί προσφέρουν μια διαφορετική εμπειρία χριστουγεννιάτικων διακοπών, ιδιαίτερα για ταξιδιώτες που επιθυμούν να αποφύγουν το έντονο χειμωνιάτικο κρύο.

Σημαντικές μειώσεις καταγράφονται επίσης σε προορισμούς της Ασίας και της Αφρικής.

Στη Σρι Λάνκα, τα αεροπορικά εισιτήρια εμφανίζονται κατά 11% οικονομικότερα σε σχέση με το 2025.

Για το Κάιρο, η πτώση φτάνει το 18%, ενώ οι πτήσεις προς το Πορ Λουί του Μαυρικίου παρουσιάζουν μείωση 14%.

Ακόμη μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Η Λίμα του Περού καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση μεταξύ των προορισμών που αναφέρονται, με τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων να υποχωρούν κατά 29%.

Στο Κανκούν του Μεξικού, το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 8%, ενώ η Τζαμάικα παρουσιάζει επίσης σημαντικές μειώσεις.

Συγκεκριμένα, οι πτήσεις προς το Κίνγκστον είναι φθηνότερες κατά 21%, ενώ προς το Μοντέγκο Μπέι η υποχώρηση φτάνει το 18%.

Οι μεταβολές αυτές δείχνουν ότι οι οικονομικές επιλογές για τις γιορτές δεν περιορίζονται στην ευρωπαϊκή αγορά. Ωστόσο, ένα χαμηλότερο αεροπορικό εισιτήριο δεν εγγυάται από μόνο του και οικονομικότερο ταξίδι, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μακρινούς προορισμούς.

Το συνολικό κόστος εξαρτάται επίσης από τη διαμονή, τη διάρκεια του ταξιδιού και τις υπόλοιπες ταξιδιωτικές δαπάνες.

Για όσους προγραμματίζουν χριστουγεννιάτικες διακοπές εκτός Ελλάδας, τα στοιχεία αναδεικνύουν την αξία της σύγκρισης διαφορετικών ημερομηνιών και προορισμών.

Από την Ιταλία και την Κεντρική Ευρώπη μέχρι το Μαρόκο και τη Λατινική Αμερική, οι φετινές τάσεις δείχνουν ότι ακόμη και μέσα στην υψηλή εορταστική περίοδο μπορούν να εντοπιστούν ευκαιρίες για ταξίδια με πιο ελεγχόμενο προϋπολογισμό.