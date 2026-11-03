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Το στίγμα για ό,τι αναμένεται να ακολουθήσει με τις τιμές των εισιτηρίων μέσα στο χειμώνα, στη χαμηλή- από άποψη εποχικότητας για την Ευρώπη- σεζόν έδωσε ο Οκτώβριος, ο οποίος, ούτως ή άλλως, σηματοδοτεί παραδοσιακά και την ολοκλήρωση των περισσότερων θερινών προγραμμάτων των αεροπορικών εταιρειών.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Διεθνούς Ενωσης Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ) τον Οκτώβριο, οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη εκτινάχθηκαν σε νέα ιστορικά υψηλά, ξεπερνώντας ακόμη και τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί, σε μηνιαία βάση, την άνοιξη του 2026, στον απόηχο της κρίσης στη Μέση Ανατολή: Η μέση τιμή των αεροπορικών καυσίμων στην ευρωπαϊκή αγορά διαμορφώθηκε το μήνα που έκλεισε στα 4,84 δολάρια ανά γαλόνι, έχοντας υπερδιπλασιαστεί και καταγράφοντας αύξηση 114% σε σύγκριση με τον μέσο όρο των 2,26 δολαρίων ανά γαλόνι της περιόδου Ιανουαρίου– Φεβρουαρίου, πριν από την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε και κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου: Στις 27 Οκτωβρίου η τιμή των αεροπορικών καυσίμων διαμορφώθηκε στα 4,93 δολάρια ανά γαλόνι, σημειώνοντας αύξηση 2,1% σε σχέση με τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, όταν βρισκόταν στα 4,82 δολάρια. «Πρόκειται για το υψηλότερο μηνιαίο επίπεδο που έχει καταγραφεί από την έναρξη της κρίσης, με τις τιμές να ξεπερνούν ακόμη και τα προηγούμενα ιστορικά υψηλά του Μαρτίου και του Απριλίου 2026», όπως σχολιάζεται στην τελευταία ανάλυση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας. Το Eurocontrol σχολιάζει ότι οι συνθήκες στην αγορά παραμένουν ιδιαίτερα πιεστικές, καθώς η προσφορά αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται περιορισμένη: «Στις 22 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η αγορά αντιμετωπίζει στενότητα προσφοράς, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει καταγραφεί πραγματική φυσική έλλειψη καυσίμων στην Ευρώπη. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι περαιτέρω διαταραχών στον εφοδιασμό».

Το κλίμα μετέφεραν χθες οι επιτελείς της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής αεροπορικής χαμηλού κόστους, με αφορμή και την υποχώρηση κατά 15% στα καθαρά κέρδη του πρώτου εξαμήνου, στα 2,15 δισ. ευρώ από τα 2,54 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, την ίδια στιγμή που τα λειτουργικά της κόστη αυξήθηκαν κατά 10% στα 7,69 δισ. ευρώ λόγω των τιμών των καυσίμων για τα οποία δεν υπήρχαν συμβόλαια αντιστάθμισης κινδύνου: Η ιρλανδική Ryanair προετοιμάζεται για ένα περιβάλλον υψηλών τιμών πετρελαίου που ενδέχεται να διατηρηθεί για τους επόμενους 12 μήνες με τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Μάικλ Ο’Λίρι, να έχει ήδη προειδοποιήσει ότι οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων θα μπορούσαν να αυξηθούν έως και 20% το 2027, στη μεγαλύτερη ανατίμηση που έχει γνωρίσει ποτέ η ευρωπαϊκή αεροπορική αγορά. Επισημαίνεται εδώ ότι με βάση τα συνολικά στοιχεία του 2025, η ιρλανδική low cost είναι ο τρίτος μεγαλύτερος χρήστης στο αεροδρόμιο της Αθήνας, με μερίδιο 5,8%, μετά την AEGEAN στην πρώτη θέση και την SKY Express στη δεύτερη, ενώ και στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece, το μερίδιό της πέρυσι ήταν στο 17,1% στη δεύτερη θέση μετά την AEGEAN.

Αύξηση μέσα στο χειμώνα

Tώρα, η νέα άνοδος των τιμών των καυσίμων εντείνει περαιτέρω τις πιέσεις στο λειτουργικό κόστος των αεροπορικών εταιρειών και μάλιστα στο ξεκίνημα της χαμηλής χειμερινής περιόδου, οπότε η ένταση της ζήτησης υποχωρεί: Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της χώρας μας, η οποία κατέγραψε την εβδομάδα 19 -25 Οκτωβρίου τη μεγαλύτερη μείωση σε εβδομαδιαία βάση μεταξύ των 10 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χωρών από άποψη αεροπορικής κίνησης, ακριβώς λόγω και της υψηλής εποχικότητας του ελληνικού τουρισμού. Ετσι, η Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία από το Eurocontrol, είχε μείωση κατά 7% (έναντι του -2,3% του ευρωπαϊκού μέσου όρου) στις πτήσεις την εβδομάδα 19- 25 Οκτωβρίου με έναν ημερήσιο μέσο αριθμό πτήσεων στις 1.712. Μετά την Ελλάδα, τη μεγαλύτερη μείωση κατέγραψε η Γαλλία με -4% σε εβδομαδιαία βάση όπως και η Ολλανδία, ενώ οι μεγάλες τουριστικές αγορές της Ν. Ευρώπης, η Ισπανία και η Ιταλία είχαν μείωση μόλις 1%.

Η κίνηση μέχρι σήμερα στην Ελλάδα

Παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις, η μέχρι σήμερα πορεία της κίνησης στην Ελλάδα έχει εξελιχθεί κι εφέτος θετικά με τον ελληνικό τουρισμό να τροφοδοτεί τα νούμερα στα αεροδρόμια της χώρας. Για το διάστημα Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2026, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στη χώρα μας ανήλθαν στα 24,6 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση κατά επιπλέον 805 χιλιάδες ταξιδιώτες ή αλλιώς +3,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με βάση τα στοιχεία από το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ). Στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών καταγράφηκαν 6,9 εκατ. διεθνείς αφίξεις, μειωμένες κατά 81 χιλιάδες ή αλλιώς στο -1,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ακολούθησε το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, με 2,2 εκατ. αφίξεις και αύξηση κατά 5,8%. Στην Κρήτη, στο Ηράκλειο καταγράφηκαν 3,7 εκατ. διεθνείς αφίξεις, αυξημένες κατά +4,9% ενώ στα Χανιά οι αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 1,6 εκατ., αυξημένες κατά 9,5%.