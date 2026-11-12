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Αντιμέτωποι με σημαντικά ακριβότερα αεροπορικά εισιτήρια ενδέχεται να βρεθούν οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες το 2027, καθώς οι αυξανόμενες τιμές των καυσίμων δημιουργούν νέες πιέσεις στον κλάδο των αερομεταφορών. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ryanair, Μάικλ Ο’ Λίρι οι ανατιμήσεις θα μπορούσαν να αγγίξουν ακόμη και το 20%, με τις αεροπορικές εταιρείες να μεταφέρουν μέρος του αυξημένου λειτουργικού κόστους στους επιβάτες.

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η σταδιακή λήξη των συμφωνιών αντιστάθμισης κινδύνου (hedging), μέσω των οποίων οι αερομεταφορείς είχαν εξασφαλίσει καύσιμα σε χαμηλότερες τιμές, περιορίζοντας μέχρι σήμερα τις επιπτώσεις από τις αναταράξεις στην ενεργειακή αγορά. Μιλώντας στο CNBC τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, ο επικεφαλής της ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας προειδοποίησε ότι η νέα χρονιά θα βρει τον κλάδο αντιμέτωπο με ιδιαίτερα υψηλές τιμές πετρελαίου.

«Οδεύουμε, λοιπόν, προς το 2027, όπου θα αντιμετωπίσουμε πολύ υψηλότερες τιμές πετρελαίου… Πιστεύω ότι αυτό θα μετακυλιστεί στους επιβάτες μέσω σημαντικά ακριβότερων αεροπορικών εισιτηρίων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει τις τιμές των εισιτηρίων

Η παρατεταμένη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που επιβαρύνουν την αγορά αεροπορικών καυσίμων, σύμφωνα με τον Μάικλ Ο’ Λίρι. Όπως εξήγησε, στη διάρκεια των προηγούμενων 12 μηνών οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες είχαν καταφέρει να περιορίσουν τις επιπτώσεις των αυξήσεων, αξιοποιώντας συμβόλαια αντιστάθμισης κινδύνου. Ωστόσο, καθώς οι συγκεκριμένες συμφωνίες πλησιάζουν στη λήξη τους, οι εταιρείες θα βρεθούν περισσότερο εκτεθειμένες στις υψηλές τιμές της αγοράς.

Ο επικεφαλής της Ryanair επισήμανε ότι η τιμή των καυσίμων αεροσκαφών είχε φτάσει τα 170 δολάρια το βαρέλι, επίπεδο που συνεπάγεται σημαντική αύξηση των λειτουργικών δαπανών.

«Οι πελάτες της αγοράς ήταν προστατευμένοι τους τελευταίους 12 μήνες… αλλά αυτές οι συμφωνίες αντιστάθμισης λήγουν. Στη Μέση Ανατολή δεν έχει δοθεί ακόμη λύση. Σήμερα, η τιμή του καυσίμου αεροσκαφών ανέρχεται στα 170 δολάρια το βαρέλι. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή απότομη αύξηση του κόστους που θα κληθούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε του χρόνου. Πιστεύω ότι το επόμενο έτος θα δούμε τις τιμές των εισιτηρίων να αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη κατά 10%, ίσως και κατά 20%», δήλωσε.

Ryanair: Πτώση 15% στα κέρδη λόγω του αυξημένου κόστους

Οι συνέπειες των ανατιμήσεων στα καύσιμα έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται αισθητές στα οικονομικά μεγέθη της Ryanair. Κατά το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού της έτους, η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους κατέγραψε μείωση κερδών κατά 15%, στα 2,15 δισ. ευρώ.

Σημαντικό μέρος αυτής της υποχώρησης συνδέεται με την εκτίναξη των τιμών των καυσίμων, καθώς το 20% των αναγκών της εταιρείας που δεν καλυπτόταν από συμφωνίες αντιστάθμισης κινδύνου επιβαρύνθηκε με διπλάσιο κόστος. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αεροπορικές εταιρείες, ακόμη και όταν διαθέτουν μηχανισμούς προστασίας απέναντι στις διακυμάνσεις των ενεργειακών τιμών.

Περικοπές δαπανών και τεχνητή νοημοσύνη στο σχέδιο της Ryanair

Μπροστά στις αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις, η Ryanair προχωρεί σε επανεξέταση των λειτουργικών της δαπανών, αναζητώντας τρόπους περιορισμού του κόστους και ενίσχυσης της αποδοτικότητάς της.

Μεταξύ των παρεμβάσεων που βρίσκονται υπό εξέταση περιλαμβάνονται περικοπές στις παροχές προς τα πληρώματα, πιθανό προσωρινό πάγωμα των μισθολογικών αυξήσεων, καθώς και μεγαλύτερη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών.

Παράλληλα, η εταιρεία εξακολουθεί να επωφελείται από τις συμφωνίες αντιστάθμισης που έχει ήδη συνάψει για τις ανάγκες της σε καύσιμα. Συγκεκριμένα, έχει εξασφαλίσει μέσω hedging το 80% των απαιτούμενων ποσοτήτων καυσίμων, έχοντας κατοχυρώσει τιμή 67 δολαρίων ανά βαρέλι για το 2026. Ωστόσο, η προοπτική λήξης αυτών των συμφωνιών, σε συνδυασμό με τη διατήρηση των υψηλών ενεργειακών τιμών, δημιουργεί αυξημένη αβεβαιότητα για το 2027 και ενισχύει τις ανησυχίες για ένα νέο κύμα ανατιμήσεων στα αεροπορικά ταξίδια.