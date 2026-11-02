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Οι χριστουγεννιάτικες διακοπές στο εξωτερικό δεν χρειάζεται απαραίτητα να συνοδεύονται από υπέρογκες δαπάνες για αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Για όσους σχεδιάζουν να ταξιδέψουν εκτός Ελλάδας την περίοδο των φετινών εορτών, υπάρχουν προορισμοί που προσφέρουν πιο προσιτές επιλογές, ακόμη και σε μια περίοδο αυξημένης ταξιδιωτικής ζήτησης.

Η ταξιδιωτική πλατφόρμα KAYAK παρουσίασε τη νέα της έρευνα για τις ταξιδιωτικές τάσεις των Χριστουγέννων του 2026, καταγράφοντας τόσο τις πόλεις με τα οικονομικότερα αεροπορικά εισιτήρια όσο και τους προορισμούς στους οποίους οι τιμές των ξενοδοχείων εμφανίζουν σημαντικές μειώσεις σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Η ανάλυση αξιοποίησε δεδομένα από αναζητήσεις πτήσεων και ξενοδοχείων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 1ης Απριλίου και 1ης Σεπτεμβρίου 2026, με ημερομηνίες ταξιδιού από τις 19 Δεκεμβρίου 2026 έως τις 9 Ιανουαρίου 2027. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αναδεικνύοντας ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για όσους προγραμματίζουν εγκαίρως τη γιορτινή τους απόδραση.

Οι οικονομικότεροι ευρωπαϊκοί προορισμοί για τα Χριστούγεννα

Το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων εξαρτάται από παράγοντες όπως η ταξιδιωτική ζήτηση και το αεροδρόμιο αναχώρησης. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, ορισμένες πόλεις ξεχωρίζουν για τις ανταγωνιστικές τιμές τους κατά τη διάρκεια των εορτών, όπως αναφέρει το Euronews.

Ανάμεσα στους πιο προσιτούς προορισμούς περιλαμβάνονται:

– Μιλάνο και Ρώμη: Οι δύο ιταλικές πόλεις συγκαταλέγονται στις οικονομικότερες επιλογές για χριστουγεννιάτικα ταξίδια, χάρη στον μεγάλο αριθμό διαθέσιμων πτήσεων και στις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές μέσες τιμές αεροπορικών εισιτηρίων.

– Βρυξέλλες και Βερολίνο: Παραμένουν ελκυστικές επιλογές για ταξιδιώτες που επιθυμούν να απολαύσουν τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Κεντρικής Ευρώπης χωρίς να επιβαρυνθούν με υψηλό κόστος μετακίνησης.

– Βιέννη και Πράγα: Δύο πόλεις που βρίσκονται σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών κατά την εορταστική περίοδο, προσφέροντας παράλληλα σχετικά οικονομικές αεροπορικές συνδέσεις.

– Βαρκελώνη και Μαδρίτη: Οι ισπανικές μεγαλουπόλεις αποτελούν εναλλακτικές προτάσεις για όσους προτιμούν ηπιότερες χειμερινές θερμοκρασίες, συνδυάζοντας ευχάριστο κλίμα και προσιτές τιμές αεροπορικών εισιτηρίων.

Πού πέφτουν οι τιμές των αεροπορικών

Για τους ταξιδιώτες που θέλουν να αποφύγουν το χειμωνιάτικο κρύο και αναζητούν πιο ζεστούς προορισμούς, η έρευνα καταγράφει σημαντικές μειώσεις στο κόστος των πτήσεων προς χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της αμερικανικής ηπείρου.

Μαρόκο: Η χώρα της Βόρειας Αφρικής ξεχωρίζει για τη μείωση των αεροπορικών ναύλων. Ειδικότερα, οι πτήσεις προς την Καζαμπλάνκα και το Ραμπάτ εμφανίζονται φθηνότερες κατά 19%, ενώ για το Αγκαντίρ η υποχώρηση των τιμών κυμαίνεται από 12% έως 26%. Μείωση 8% καταγράφεται επίσης στα αεροπορικά εισιτήρια προς το Μαρακές.

Ασία και Αφρική: Αρκετές ευκαιρίες εντοπίζονται και σε μακρινούς προορισμούς. Τα αεροπορικά εισιτήρια προς τη Σρι Λάνκα είναι μειωμένα κατά 11% σε σχέση με το 2025, ενώ πτώση 18% σημειώνουν οι τιμές των πτήσεων προς το Κάιρο της Αιγύπτου. Αντίστοιχα, οι ναύλοι προς το Πορ Λουί του Μαυρικίου εμφανίζονται χαμηλότεροι κατά 14%.

Λατινική Αμερική και Καραϊβική: Ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρούνται σε ορισμένους υπερατλαντικούς προορισμούς. Η Λίμα του Περού καταγράφει τη μεγαλύτερη υποχώρηση τιμών, που φτάνει το 29%, ενώ οι πτήσεις προς το Κανκούν του Μεξικού είναι οικονομικότερες κατά 8%.

Στην Τζαμάικα, οι μειώσεις είναι επίσης αξιοσημείωτες, καθώς οι αεροπορικοί ναύλοι προς το Κίνγκστον υποχωρούν κατά 21% και προς το Μοντέγκο Μπέι κατά 18%, προσφέροντας περισσότερες επιλογές σε όσους σχεδιάζουν να περάσουν τις γιορτές σε έναν τροπικό προορισμό.