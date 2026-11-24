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Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης ετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν τις εορταστικές τους αγορές οι Έλληνες καταναλωτές. Σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα που πραγματοποίησε η Marc για λογαριασμό της Visa, επτά στους δέκα χρησιμοποιούν εργαλεία AI, τα οποία αξιοποιούν για σύγκριση τιμών και αξιολόγηση κριτικών στα πλαίσια των αγορών τους. Παράλληλα, για μια ακόμη χρονιά, οι περισσότεροι καταναλωτές και ειδικά οι ηλικίες 18-29 δηλώνουν πως θα επιδοθούν στο κυνήγι των προσφορών της Black Friday και της Cyber Monday.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οποία διεξήχθη σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.003 ατόμων κατά την περίοδο 9-14 Νοεμβρίου 2026, το 84% των Ελλήνων που συμμετείχαν στην έρευνα σκοπεύει να προσφέρει δώρα φέτος στα αγαπημένα του πρόσωπα, με την πλειονότητα να σχεδιάζει να διαθέσει για το σκοπό αυτό μεταξύ 100 και 249 ευρώ.

Ταυτόχρονα, η αγορά δώρων φαίνεται πως είναι ακόμα υβριδική καθώς, σχεδόν οι μισοί καταναλωτές (49%) θα συνδυάσουν επισκέψεις σε φυσικά καταστήματα με ηλεκτρονικές αγορές. Τα βασικά κριτήρια επιλογής δώρου είναι η τιμή (74%), η ποιότητα (65%) και οι προσφορές (37%), με τη Black Friday και τη Cyber Monday να επηρεάζουν στις αγοραστικές τους αποφάσεις το 55% του κοινού και το 76% της Gen Z(18-29 ετών).

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει στο καλάθι αλλά όχι στο ταμείο

Η σχέση των καταναλωτών με την τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτατα. Επτά στους δέκα (72%) από όσους συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν εξοικειωμένοι με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Στο πεδίο των αγορών, την αξιοποιούν κυρίως για σύγκριση τιμών (64%), ανάγνωση και αξιολόγηση κριτικών (63%) και προτάσεις για δώρα (48%). Συνολικά το 55% των ελλήνων καταναλωτών θα χρησιμοποιήσει ΑΙ για τις αγορές του τη Black Friday και τις γιορτές.

Οι καταναλωτές θέλουν, όμως, να διατηρούν το έλεγχο των αγορών τους. Μόλις το 24% των χρηστών AI θα επέτρεπε σε έναν ψηφιακό βοηθό να ολοκληρώσει αυτόνομα μια αγορά, και αυτό αποκλειστικά υπό την προϋπόθεση ρητής, προσωπικής έγκρισης σε κάθε στάδιο. Επιπλέον, το 81% εξ αυτών θα έθετε ανώτατο όριο δαπάνης έως 100 ευρώ.

Η κάρτα είναι το προτιμώμενο μέσο πληρωμής, το κινητό γίνεται το νέο ταμείο

Οι ψηφιακές πληρωμές προτιμώνται ανεξάρτητα από το που πραγματοποιείται η αγορά. Συγκεκριμένα, στα φυσικά καταστήματα, το 67% όσων συμμετείχαν στην έρευνα επιλέγει πληρωμές με κάρτα έναντι 26% που προτιμά τα μετρητά. Στο διαδίκτυο, οι πληρωμές με κάρτα συγκεντρώνουν το 52%, ενώ τα ψηφιακά πορτοφόλια (Apple Pay, Google Pay) ακολουθούν με 12% στο γενικό σύνολο και φτάνουν το 20% στις ηλικίες 18 έως 29 ετών.

Παράλληλα, σχεδόν επτά στους δέκα (70%) όσων ψωνίζουν ηλεκτρονικά πραγματοποιούν τις αγορές τους από το smartphone τους, με το 61% αυτών να χρησιμοποιεί ψηφιακό πορτοφόλι.

Η ψηφιακή ευκολία φέρνει νέες προκλήσεις ασφάλειας

Η στροφή στις ψηφιακές αγορές και τις ηλεκτρονικές πληρωμές συνοδεύεται από έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια και την προστασία από απόπειρες εξαπάτησης. Σχεδόν έξι στους δέκα καταναλωτές (59%) εκφράζουν ανησυχία πως μπορεί να πέσουν θύματα ηλεκτρονικής απάτης μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Μάλιστα, σχεδόν ένας στους δύο (48%) δηλώνει πως δέχτηκε απόπειρα εξαπάτησης την τελευταία χρονιά, ενώ οικονομική απώλεια κατέγραψε το 6% του πληθυσμού, με τους μισούς από αυτούς να παίρνουν πίσω τα χρήματά τους μέσω αμφισβήτησης στην Τράπεζα. Οι πιο διαδεδομένες απόπειρες εξαπάτησης αφορούν παραπλανητικά μηνύματα που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση AI (51%) και τηλεφωνικές κλήσεις με κλωνοποιημένη φωνή (39%).

Παρότι το 22% των πολιτών δηλώνει πως δεν έχει λάβει κανένα προληπτικό μέτρο προστασίας, η πλειοψηφία φαίνεται να λαμβάνει μέτρα ασφαλείας. 30% δηλώνουν πως δεν αποθηκεύουν τα στοιχεία πληρωμής τους online, 25% έχουν ενεργοποιήσει τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων ενώ ένα 23% δηλώνει πως αλλάζει τους κωδικούς του συχνότερα.

Ο Νίκος Πετράκης, Country Manager Visa Greece δήλωσε: «Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι οι καταναλωτές είναι όλο και πιο ενήμεροι για τους κινδύνους απάτης μέσω AI, με πάνω από τους μισούς να έχουν ήδη λάβει παραπλανητικά μηνύματα ή κλήσεις με κλωνοποιημένες φωνές. Γι’ αυτό ακριβώς η Visa συνεργάστηκε με την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας σε μια καμπάνια ενημέρωσης, για να βοηθήσει τους καταναλωτές να αναγνωρίζουν και να προστατεύονται από αυτές τις εξελισσόμενες απειλές.

Η Visa βοηθά να παρέχεται ισχυρή ασφάλεια σε κάθε συναλλαγή και συνεργάζεται στενά με τράπεζες, εμπόρους και τεχνολογικούς συνεργάτες για την προστασία των καταναλωτών. Θέλουμε να διασφαλίσουμε το ίδιο επίπεδο εμπιστοσύνης και στην επόμενη φάση του εμπορίου: καθώς η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται και οι ψηφιακοί βοηθοί αποκτούν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν συναλλαγές για λογαριασμό των καταναλωτών, εργαζόμαστε ώστε το agentic commerce να είναι εξίσου ασφαλές και αξιόπιστο με κάθε συναλλαγή Visa σήμερα.»