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Σε τρεις δράσεις επαγγελματικής δικτύωσης με εκπροσώπους ταξιδιωτικών ΜΜΕ, tour operators και τουριστικών πρακτόρων, συμμετείχε, η Υπηρεσία ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας από 22 Σεπτεμβρίου έως 6 Οκτωβρίου 2026, με στόχο την δυναμική ενίσχυση της ταξιδιωτικής κίνησης προς την Ελλάδα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους λιγότερο προβεβλημένους ελληνικούς προορισμούς που συνδιάζουν φυσικό κάλλος, υπαίθριες δραστηριότητες και πολιτιστική κληρονομιά αλλά και σε όλους τους αεροπορικά προσβάσιμους προορισμούς από την Ιρλανδία.Τον ΕΟΤ εκπροσώπησε η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Γραφείου ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας, Άντζελα Τζίφα.

Αξιοποιώντας διαφορετικούς διαύλους επικοινωνίας για την παρουσίαση νέων ταξιδιωτικών προτάσεων στο βρετανικό και ιρλανδικό κοινό, η δυναμική προβολή της Ελλάδας συνδύασε τη δημοσιογραφική προβολή και την άμεση προσέγγιση επαγγελματιών της τουριστικής αγοράς προκαλώντας εμφανώς το έντονο ενδιαφέρον της αγοράς.

Κατά τις επαγγελματικές συναντήσεις αναδείχθηκαν οι δυνατότητες της Ελλάδας για ταξίδια περιπέτειας και υπαίθριες δραστηριότητες, αξιοποιώντας την ποικιλομορφία των φυσικών τοπίων και τη σύνδεσή τους με την πολιτιστική κληρονομιά και τις τοπικές κοινότητες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε λιγότερο προβεβλημένες περιοχές και διαδρομές εκτός των καθιερωμένων τουριστικών προορισμών (off the beaten track), ως βάση για τη διαμόρφωση εξειδικευμένων ταξιδιωτικών προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στη ζήτηση για αυθεντικές και υπεύθυνες μορφές τουρισμού.

Αναλυτικότερα:

B2B Tourism Workshops – Ιρλανδία, 22–24 Σεπτεμβρίου 2026

Ο ΕΟΤ συμμετείχε σε σειρά τριών εξειδικευμένων B2B workshops, που διοργανώθηκαν από την TravelMedia.ie/TTR στις 22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2026, στο Δουβλίνο, στο Λίμερικ και στο Κορκ, αντίστοιχα, αποτέλεσε ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία για τη διεύρυνση της παρουσίας του ΕΟΤ στην ιρλανδική τουριστική αγορά. Για πρώτη φορά, το Γραφείο είχε τη δυνατότητα να προσεγγίσει απευθείας επαγγελματίες του τουρισμού εκτός Δουβλίνου, επεκτείνοντας τη δικτύωσή του στις περιφερειακές αγορές της χώρας, υπό το πρίσμα της αυξανόμενης δυναμικής της ιρλανδικής αγοράς.

Η επιλογή του Λίμερικ, που εξυπηρετείται αεροπορικά από το αεροδρόμιο Shannon και καλύπτει επίσης την ευρύτερη περιοχή του Γκάλγουεϊ, καθώς και του Κορκ, με το ομώνυμο αεροδρόμιο και την αγορά του Κέρι, επέτρεψε την προσέγγιση επαγγελματιών από περιοχές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ταξιδιωτικής κίνησης προς την Ελλάδα.

Στις τρεις εκδηλώσεις συμμετείχαν συνολικά περίπου 120 επαγγελματίες της ιρλανδικής τουριστικής αγοράς, μεταξύ των οποίων τουριστικοί πράκτορες, εκπρόσωποι τουριστικών επιχειρήσεων και αεροδρομίων. Μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων περιλαμβάνονταν σημαντικά ονόματα της αγοράς, όπως οι TUI, Best4Travel, Cassidy Travel, Club Travel, InteleTravel, American Holidays, Budget Travel, Sunway, Trailfinders και Barter‘s Travelnet, καθώς και εκπρόσωποι του αεροδρομίου Cork.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε οργανωμένες επαγγελματικές συναντήσεις (speed networking), με τουριστικούς πράκτορες που διαμορφώνουν ταξιδιωτικά προϊόντα στην ιρλανδική αγορά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αεροπορική συνδεσιμότητα της Ιρλανδίας με την Ελλάδα, για την προώθηση ελληνικών προορισμών τόσο από το Δουβλίνο όσο και από τις περιφερειακές αγορές της χώρας.

Ειδικότερα:

Το Δουβλίνο συνδέεται απευθείας με την Αθήνα μέσω των Aegean Airlines, Aer Lingus και Ryanair, καθώς και με τη Θεσσαλονίκη, την Κέρκυρα, τα Χανιά, το Ηράκλειο, τη Ρόδο, την Κω, τη Σαντορίνη και τη Ζάκυνθο μέσω εποχικών δρομολογίων.Η Ryanair πραγματοποιεί εποχικές πτήσεις από το Κορκ προς τη Ρόδο και από το Σάνον προς την Κέρκυρα. Η αξιοποίηση αυτών των συνδέσεων δημιουργεί πρόσθετες ευκαιρίες για τη διαμόρφωση και προώθηση ταξιδιωτικών προγραμμάτων προς την Ελλάδα, διευρύνοντας τις επιλογές των Ιρλανδών ταξιδιωτών και ενισχύοντας τις προοπτικές ανάπτυξης της τουριστικής κίνησης από τις περιφερειακές αγορές.

Συμμετοχή στις εκδηλώσεις «AITO Meets the Media» και «ATN Media Meetup» – Λονδίνο, 5 & 6 Οκτωβρίου 2026

Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις «AITO Meets the Media» και «ATN Media Meetup», που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2026 στο Λονδίνο, αντίστοιχα, αποτέλεσε ευκαιρία στοχευμένης προβολής της Ελλάδας στη βρετανική δημοσιογραφική κοινότητα και δικτύωσης με εξειδικευμένους tour operators. Διερευνήθηκαν προοπτικές δημοσιογραφικών αφιερωμάτων, διοργάνωσης ταξιδιών Τύπου και εξοικείωσης (press και fam trips), καθώς και ένταξης νέων ελληνικών προορισμών στα προγράμματα τουριστικών επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας τους στόχους του ΕΟΤ για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, τη γεωγραφική διασπορά της τουριστικής δραστηριότητας και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Η εκδήλωση «AITO Meets the Media» διοργανώθηκε από την Ένωση Ανεξάρτητων Tour Operators του Ηνωμένου Βασιλείου (Association of Independent Tour Operators – AITO), η οποία εκπροσωπεί επιχειρήσεις που ειδικεύονται στον σχεδιασμό ποιοτικών και εξατομικευμένων ταξιδιωτικών προγραμμάτων. Μεταξύ των μελών της συγκαταλέγονται οι Sunvil, Carrier, Ramble Worldwide, The Natural Travel Collection, Discover Adventure, Ionian Island Holidays, Naturetrek, Experience Travel Group, Sailing Holidays, Nomadic Tours, Martin Randall Travel, On Foot Holidays και Peter Sommer Travels. Στη διοργάνωση συμμετείχαν 24 εξειδικευμένοι tour operators, 42 δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι ταξιδιωτικών ΜΜΕ, καθώς και έξι οργανισμοί τουριστικής προβολής. Μεταξύ των μέσων που εκπροσωπήθηκαν περιλαμβάνονταν τα National Geographic Traveller, The Daily Telegraph, The Times, The Sun, Travel Weekly, Adventure.com, SUITCASE Magazine και Citizen Femme.

Στο πλαίσιο προκαθορισμένων επαγγελματικών συναντήσεων (speed networking), η Υπηρεσία ΕΟΤ παρουσίασε στους δημοσιογράφους τέσσερις επιλεγμένους ελληνικούς προορισμούς, υπό το κεντρικό μήνυμα «Ελλάδα: Εκεί που η φύση, ο πολιτισμός και η περιπέτεια συναντιούνται». Ειδικότερα, προβλήθηκαν η Θάσος, με έμφαση στον ήπιο τουρισμό και στις εμπειρίες πέραν της θερινής περιόδου, η Σάμος, για τον φυσικό πλούτο, την τοπική ζωή και τις βιωματικές δραστηριότητες, η Πελοπόννησος, μέσα από περιπατητικές διαδρομές που συνδυάζουν την ιστορία, τους παραδοσιακούς οικισμούς και την τοπική κουλτούρα, και η Σκιάθος, με επίκεντρο τις υπαίθριες δραστηριότητες, τον τουρισμό περιπέτειας και τις προσβάσιμες, συμπεριληπτικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Η εκδήλωση «ATN Media Meetup» διοργανώθηκε από την Adventure Travel Networking (ATN), έναν βραβευμένο οργανισμό που δραστηριοποιείται στον τουρισμό περιπέτειας και στα βιωματικά ταξίδια, προωθώντας τη θετική επίδραση του τουρισμού στο φυσικό περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του «Travel for Purpose». Συμμετείχαν 40 εξειδικευμένοι tour operators στον τομέα του adventure travel και 25 εκπρόσωποι ταξιδιωτικών ΜΜΕ με αντίστοιχη εξειδίκευση.

Στοιχεία της αγοράς :

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, που δημοσιοποιήθηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου 2026, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούλιο του 2026 αυξήθηκε κατά 16%, φθάνοντας τους 901,7 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις σημείωσαν ακόμη μεγαλύτερη αύξηση, κατά 49,5%, ανερχόμενες σε 912,4 εκατ. ευρώ. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε τις υψηλότερες ταξιδιωτικές εισπράξεις μεταξύ των χωρών που παρουσιάζονται στα σχετικά στοιχεία, αντιπροσωπεύοντας το 19,3% των συνολικών εισπράξεων, έναντι μεριδίου 13,8% στην ταξιδιωτική κίνηση. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την ιδιαίτερη οικονομική σημασία της βρετανικής αγοράς για τον ελληνικό τουρισμό.

Αντίστοιχα, η ιρλανδική αγορά παρουσιάζει αυξανόμενη δυναμική. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για το 2025, οι αφίξεις από την Ιρλανδία προς ελληνικούς προορισμούς ανήλθαν σε 184.996 επισκέπτες, σημειώνοντας αύξηση 37,4% σε σύγκριση με το 2024. Επιπλέον, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ιρλανδίας (Central Statistics Office – CSO), κατά το β΄ τρίμηνο του 2026 (Απρίλιος–Ιούνιος), η συνολική επιβατική κίνηση μεταξύ Ιρλανδίας και Ελλάδας ανήλθε σε 147.961 επιβάτες, καταδεικνύοντας την έκταση της αεροπορικής διασύνδεσης των δύο χωρών.